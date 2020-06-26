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Спалах COVID-19 зафіксовано на ринку "Троєщина", - Кличко
Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у п'яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції. Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку", - повідомив Кличко.
Нагадаємо, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.
Топ коментарі
+3 Andrew Kampfer
показати весь коментар26.06.2020 12:29
+2 Украина побеждает и победит
показати весь коментар26.06.2020 12:21
+1 Скрепы неизвестно чего
показати весь коментар26.06.2020 12:22
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важко повинно було б жити дурнику Педаліку з трьома класами освіти середньої школи, аж ні - кожного дня в телевізорі, ще й став найвідомішим вірусологом України (бо інші щось в рота води набрали)
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
Да там за день пол Киева проходит.)
Золотые слова!
Акуна Матата!
Ты знай свои права!
Набить желудок,
И пуста голова.
Закусил слегка,
И жизнь легка!
Акуна Матата!
коронобесия деньги им не даст пока они себя не проявят ********** карантина.Другой логики в их поведении нет.
Цікаво, як тепер виглядає столичний Вуханьський ринок -
Троєщинський ринок у Пекині виглядав би зараз так: