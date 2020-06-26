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Спалах COVID-19 зафіксовано на ринку "Троєщина", - Кличко

Спалах COVID-19 зафіксовано на ринку

Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Хочу повідомити, що спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у п'яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції. Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб. А комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку", - повідомив Кличко.

Також читайте: За добу в Києві зафіксували 115 випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

Нагадаємо, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19. За добу - 1109 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 19 осіб померли від хвороби.

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Топ коментарі
+3
Троещина закачивается на западном кордоне с Польшей. )
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26.06.2020 12:29
+2
Троєщина повсюди...
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26.06.2020 12:21
+1
Жизнь дала трещину-вкарманеминус на Троещине.
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26.06.2020 12:22
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добре що я вчасно переїхав з троєщини
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26.06.2020 12:20 Відповісти
Троєщина повсюди...
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26.06.2020 12:21 Відповісти
Троещина закачивается на западном кордоне с Польшей. )
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26.06.2020 12:29 Відповісти
Какая разница где вы сейчас живете? Ковид повсюду
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26.06.2020 13:47 Відповісти
Жизнь дала трещину-вкарманеминус на Троещине.
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26.06.2020 12:22 Відповісти
"заразитися" не еквівалентно "захворіти"
важко повинно було б жити дурнику Педаліку з трьома класами освіти середньої школи, аж ні - кожного дня в телевізорі, ще й став найвідомішим вірусологом України (бо інші щось в рота води набрали)
https://censor.net/comments/locate/3204557/019214dd-b748-70a6-b42f-d71a738b1f46
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26.06.2020 12:24 Відповісти
Не Андрюша, а Кирюша.
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26.06.2020 12:37 Відповісти
С нашим тестированием как раз эквивалентно. Тесты то делают только тем, кто или уже умер, или помирать собрался, или это какой-то депутат с призидентом. А если ты в палатке на рынке стоишь, то тебе тесты сделают только тогда, когда ты кровью харкать начнешь. Так что тут, внезапно, оказалось, что ума у боксера чуток побольше, чем у тебя, ну или вокруг него есть добрые люди, смогли подсказать.
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26.06.2020 13:59 Відповісти
тестів роблять багато, і не тільки депутатам, в 3-4 рази більше, ніж робили місяць-два тому
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26.06.2020 17:50 Відповісти
"Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц."

Да там за день пол Киева проходит.)
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26.06.2020 12:27 Відповісти
Акуна Матата!
Золотые слова!
Акуна Матата!
Ты знай свои права!
Набить желудок,
И пуста голова.
Закусил слегка,
И жизнь легка!
Акуна Матата!
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26.06.2020 12:29 Відповісти
Тю, думал эту китайско-узбецкую барахолку давно закрыли.
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26.06.2020 12:31 Відповісти
Угу, эти торгаши снимают квартиры по всему району.
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26.06.2020 12:34 Відповісти
Пересични готовтесь. У корономафии нет выхода или они ведут нас в стойло или мы их к прокурору, Деньги 69 млрд,разворованы а вирус кончился не начавшись. Мировая закулиса
коронобесия деньги им не даст пока они себя не проявят ********** карантина.Другой логики в их поведении нет.
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26.06.2020 12:55 Відповісти
Спишка справа, чи спишка слєва?

Цікаво, як тепер виглядає столичний Вуханьський ринок -
Троєщинський ринок у Пекині виглядав би зараз так:

Спалах COVID-19 зафіксовано на ринку "Троєщина", - Кличко - Цензор.НЕТ 167
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26.06.2020 14:20 Відповісти
 
 