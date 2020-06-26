Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что никакие изменения в Конституцию России не помешают деоккупации украинского Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Кулеба заявил во время совместной с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым церемонии поднятия на мачте внешнеполитического ведомства крымскотатарского флага.

"Сейчас многие размышляют над изменениями в российской Конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства - зафиксированное в законе, указе президента или Конституции этой страны, - не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", - сказал Кулеба.

По словам министра, в День крымскотатарского флага флаг взвился не только в Киеве, но и во всех зарубежных дипломатических учреждениях, везде, где Украина присутствует в мире.

Как сказал Кулеба, защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на этой должности.

"Мы не остановимся, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет развиваться во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик, - подчеркнул Кулеба.

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