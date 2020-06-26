Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что никакие изменения в Конституцию России не помешают деоккупации украинского Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Кулеба заявил во время совместной с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым церемонии поднятия на мачте внешнеполитического ведомства крымскотатарского флага.
"Сейчас многие размышляют над изменениями в российской Конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства - зафиксированное в законе, указе президента или Конституции этой страны, - не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", - сказал Кулеба.
По словам министра, в День крымскотатарского флага флаг взвился не только в Киеве, но и во всех зарубежных дипломатических учреждениях, везде, где Украина присутствует в мире.
Как сказал Кулеба, защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на этой должности.
"Мы не остановимся, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет развиваться во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик, - подчеркнул Кулеба.
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Кстати..обращаюсь ко всем кто на цензоре : Давайте введем акцию правильных названий. Страна за поребриком не может называться Россией по причине украденной истории и украденных названий. Киевская Русь, русины, - это МЫ. Славяне - это мы а не кацапы. Поэтому это стадо ни что иное как их раннее название - МОСКОВИТЫ от монгольского слова "москва" - грязная вода в переводе. А потому эти племена предлагаю называть их истинным погонялом - московиты, кацапы ( произошло от племен нападавших на Киевскую Русь - "как цап" - то есть как козёл - они имели такой вид с бородой, воняли ужасно и были такими же упоротыми), мокши, чудь, угро-финны, и прочее говно не имеющее никакого отношения к какой бы то ни было Руси впрочем одной единственной -Киевской - тем более.
Итак.. в таких условиях приходит момент когда терпение нормальных стран прерывается и санкции накладываются несовместимые с существованием государства. К этому и идёт. и дело далеко не в Украине, Сирии, Грузии, Молдове, Чечне.. нет..Здесь намного серьёзнее - геополитические интересы стран в десятки раз как минимум более сильных чем эта помойка.Именно поэтому развал московии неизбежен. Старый спятивший пердун просто тупо тащит своё полностью деградировавшее стадо ни на фиг не способных организмов с собой в могилу. главное для того кто уже скоро подохнет и того кому нечего больше хотеть - это упиваться своей властью над быдлом и подыхая громко хлопнуть дверью. Только сегодня хлопнуть возможно для него только себя по яйцам. Слишком хорошие технологии упреждения у Запада.Поэтому хлопок очень даже может произойти только по одной Снежной Нигерии. Но старческий маразм этого уже не воспринимает.
Сегодня вопрос не в том подохнет параша или нет - само собой (и это может пролизойти даже очень скоро) .Вопрос в том что Украина как государство очень планомерно теряет своё время на становление. Это более неприятно.
а что модернизированная сильнейшая армия на континенте молчит?
На костях подохших совковых хероев
А быдло Шариков,Швондер, Шарий подпевало...
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