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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Конституция (2005) Крым (26002) крымские татары (2709) Кулеба Дмитрий (2880)

Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба

Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что никакие изменения в Конституцию России не помешают деоккупации украинского Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Кулеба заявил во время совместной с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым церемонии поднятия на мачте внешнеполитического ведомства крымскотатарского флага.

"Сейчас многие размышляют над изменениями в российской Конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства - зафиксированное в законе, указе президента или Конституции этой страны, - не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", - сказал Кулеба.

По словам министра, в День крымскотатарского флага флаг взвился не только в Киеве, но и во всех зарубежных дипломатических учреждениях, везде, где Украина присутствует в мире.

Как сказал Кулеба, защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на этой должности.

"Мы не остановимся, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет развиваться во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик, - подчеркнул Кулеба.

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Топ комментарии
+3
Добавлю..Есть такая мировая тенденция: одна отдельно взятая страна нарушает международные законы которые практически во всех странах имеют статус приоритета перед принятыми внутри любой страны. Не выполняет подписанные ею же законы и постепенно один за другим пунктом отказываются выполнять узаконивая это внутригосударственным законом. По мере того как такая страна всё больше отходит от международно системы безопасности - она представляет всё бОльшую опасность для других стран. В нашей реальности это Монгольская Московия.
Кстати..обращаюсь ко всем кто на цензоре : Давайте введем акцию правильных названий. Страна за поребриком не может называться Россией по причине украденной истории и украденных названий. Киевская Русь, русины, - это МЫ. Славяне - это мы а не кацапы. Поэтому это стадо ни что иное как их раннее название - МОСКОВИТЫ от монгольского слова "москва" - грязная вода в переводе. А потому эти племена предлагаю называть их истинным погонялом - московиты, кацапы ( произошло от племен нападавших на Киевскую Русь - "как цап" - то есть как козёл - они имели такой вид с бородой, воняли ужасно и были такими же упоротыми), мокши, чудь, угро-финны, и прочее говно не имеющее никакого отношения к какой бы то ни было Руси впрочем одной единственной -Киевской - тем более.
Итак.. в таких условиях приходит момент когда терпение нормальных стран прерывается и санкции накладываются несовместимые с существованием государства. К этому и идёт. и дело далеко не в Украине, Сирии, Грузии, Молдове, Чечне.. нет..Здесь намного серьёзнее - геополитические интересы стран в десятки раз как минимум более сильных чем эта помойка.Именно поэтому развал московии неизбежен. Старый спятивший пердун просто тупо тащит своё полностью деградировавшее стадо ни на фиг не способных организмов с собой в могилу. главное для того кто уже скоро подохнет и того кому нечего больше хотеть - это упиваться своей властью над быдлом и подыхая громко хлопнуть дверью. Только сегодня хлопнуть возможно для него только себя по яйцам. Слишком хорошие технологии упреждения у Запада.Поэтому хлопок очень даже может произойти только по одной Снежной Нигерии. Но старческий маразм этого уже не воспринимает.
Сегодня вопрос не в том подохнет параша или нет - само собой (и это может пролизойти даже очень скоро) .Вопрос в том что Украина как государство очень планомерно теряет своё время на становление. Это более неприятно.
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26.06.2020 13:32
+2
в Пидороссии всё ряженное: "хеРург", кИзячий адмиралисимус Херой Советскавага Союза, конститУтция, и сама страна целиком ряженная!
Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4922
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26.06.2020 13:09
+1
***** и кремлевская хунта вообще не имеет права принимать никакие законы. Потому что они являются нелегитимными, так как были избраны жителями непризнанных окупированных территорий.
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26.06.2020 13:02
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***** и кремлевская хунта вообще не имеет права принимать никакие законы. Потому что они являются нелегитимными, так как были избраны жителями непризнанных окупированных территорий.
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26.06.2020 13:02 Ответить
Гитлер тоже границы рисовал и пририсовывал. А потом все быстренько у него отобрали и друг Сталина застрелился в своем бункере а немцы и их внуки еще долго выплачивали репарации всему миру
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26.06.2020 13:04 Ответить
Добавлю..Есть такая мировая тенденция: одна отдельно взятая страна нарушает международные законы которые практически во всех странах имеют статус приоритета перед принятыми внутри любой страны. Не выполняет подписанные ею же законы и постепенно один за другим пунктом отказываются выполнять узаконивая это внутригосударственным законом. По мере того как такая страна всё больше отходит от международно системы безопасности - она представляет всё бОльшую опасность для других стран. В нашей реальности это Монгольская Московия.
Кстати..обращаюсь ко всем кто на цензоре : Давайте введем акцию правильных названий. Страна за поребриком не может называться Россией по причине украденной истории и украденных названий. Киевская Русь, русины, - это МЫ. Славяне - это мы а не кацапы. Поэтому это стадо ни что иное как их раннее название - МОСКОВИТЫ от монгольского слова "москва" - грязная вода в переводе. А потому эти племена предлагаю называть их истинным погонялом - московиты, кацапы ( произошло от племен нападавших на Киевскую Русь - "как цап" - то есть как козёл - они имели такой вид с бородой, воняли ужасно и были такими же упоротыми), мокши, чудь, угро-финны, и прочее говно не имеющее никакого отношения к какой бы то ни было Руси впрочем одной единственной -Киевской - тем более.
Итак.. в таких условиях приходит момент когда терпение нормальных стран прерывается и санкции накладываются несовместимые с существованием государства. К этому и идёт. и дело далеко не в Украине, Сирии, Грузии, Молдове, Чечне.. нет..Здесь намного серьёзнее - геополитические интересы стран в десятки раз как минимум более сильных чем эта помойка.Именно поэтому развал московии неизбежен. Старый спятивший пердун просто тупо тащит своё полностью деградировавшее стадо ни на фиг не способных организмов с собой в могилу. главное для того кто уже скоро подохнет и того кому нечего больше хотеть - это упиваться своей властью над быдлом и подыхая громко хлопнуть дверью. Только сегодня хлопнуть возможно для него только себя по яйцам. Слишком хорошие технологии упреждения у Запада.Поэтому хлопок очень даже может произойти только по одной Снежной Нигерии. Но старческий маразм этого уже не воспринимает.
Сегодня вопрос не в том подохнет параша или нет - само собой (и это может пролизойти даже очень скоро) .Вопрос в том что Украина как государство очень планомерно теряет своё время на становление. Это более неприятно.
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26.06.2020 13:32 Ответить
Только все ето очень трудно сделать из за нежелания самой Украины. Точнее из за украинских олигархов. Наложат санкции на Рашку а значит рухнет бизнес в основном контрабандный, украинских олигархов, тесно вопреки войне и всему остальному сотрудничающих с РФ. ***** и росийские чиновники не зря же хвастались что перед войной с Украиной заключили многомиллиардные контракты не только с украинскими а и с европейскими чиновниками, которые не захотят разрывать контракты из-за какой то войны. Поетому нужно разматывать клубок с конца и всех кто не желает разрывать отношения с РФ и называть войну войной ставить к стенке как предателя Родины без особого разбирательства.
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26.06.2020 13:50 Ответить
Покупать по дешевле. Продать по дороже. Вот и все принципы мировой демократии. Всё остальное словоблудие предназначено для того, чтобы, Покупать по дешевле. Продать по дороже. Всё, что не вписывается в эти правила, не работает. Конкуренция, двигатель прогресса.
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26.06.2020 15:34 Ответить
а что должно произойти чтобы запад "хлопнул"? 7 лет даже не дергаются.
а что модернизированная сильнейшая армия на континенте молчит?
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26.06.2020 14:11 Ответить
Запад переживает сейчас эпоху президентов-придурков, слабых и сцыкливых жирных желе которые слишком любят бабло. Если бы всё зависело от президентов на западе - нас уже давно бы кинули нахрен и по сути правильно сделали бы потому что мы нихерище не делаем ( в образе правительства и руководства) толкового для своей страны. Но например в США есть ещё сенат который не даёт этого сделать. А президенты по экономическим соображениям очень хотят нашару за бусы доить парашу. За ними придёт волна ястребов. Так всегда было и будет. Расслабили булки - получили - напрягли булки. Это одно . Второе .. в политике нет друзей и не было никогда. Есть совпадение интересов или нет. И выигрывает тот кто умеет этим совпадением пользоваться для своей пользы. При действительно толковом презе ..(а лучше вообще разогнать у нас президентский офис нахрен и сделать парламентскую республику но с поправкой. Избрать премьер-министра обороны ещё который имеет полномочия практически премьера. Что бы в военной сфере исключить влияние. ...) - уже война давно прекратилась бы с меньшими потерями .Да и вполне возможно параша уже лежала бы в руинах. Просто за Крым нужно было ВОЕВАТЬ. Жестко, как последний раз. Рвать зубами! Тогда подписались бы все - хотели бы - не хотели бы..пришлось бы. И ***** так натолкли бы **** что уже года два гнил бы в земле. Просто нужно всегда думать наперед как это нормальные стратеги делают а не пафосно рычать и сцаться по углам. Нужно ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН как положено и рассчитывать ходы. Если хочешь что бы тебе помогали нужно драться невзирая на перевес сил. А с такими обосранцами как порося и зелупень с нами просто не хотят связываться и помогают так, лишь бы сдержать полномасштабное вторжение. Это трудно додумать самому? Что б дурацких вопросов не задавать?
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26.06.2020 16:48 Ответить
В Ливии найдены массовые захоронения людей в районе города Тархуна.Начато расследование.ЧВК ВагнерНЕТы Путлера,вам капздец...,вы попали....
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26.06.2020 13:06 Ответить
в Пидороссии всё ряженное: "хеРург", кИзячий адмиралисимус Херой Советскавага Союза, конститУтция, и сама страна целиком ряженная!
Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4922
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26.06.2020 13:09 Ответить
Мы рождены,чтоб быдло пело танцевало
На костях подохших совковых хероев
А быдло Шариков,Швондер, Шарий подпевало...
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26.06.2020 13:15 Ответить
Откуда в тебе столько ЙАду, злобы и ненависти к своим предкам, пусть и "совковым"?
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26.06.2020 13:30 Ответить
нам еще дожить до деоккупации нужно. И срочно мобилизоваться , бо кацапы готовят в районе Кавказа 100 000 группировку...
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26.06.2020 13:23 Ответить
Та да, а то путин нападёт
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26.06.2020 13:31 Ответить
Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3352

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26.06.2020 13:42 Ответить
 
 