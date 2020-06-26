Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслює, що ніякі зміни до Конституції Росії не завадять деокупації українського Криму.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МЗС, про це Кулеба заявив під час спільної з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим церемонії підняття на щоглі зовнішньополітичного відомства кримськотатарського прапора.
"Нині багато хто переймається змінами до російської Конституції, які, мовляв, мають зафіксувати "непорушність кордонів Росії". Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента чи Конституції цієї країни, - не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським", - сказав Кулеба.
За словами міністра, в День кримськотатарського прапора стяг замайорів не лише у Києві, а й у всіх закордонних дипломатичних установах, всюди, де Україна присутня у світі.
Як сказав Кулеба, захист прав кримських татар, які залишилися в незаконно окупованому Криму, і деокупація Криму завжди будуть його пріоритетом на посаді.
"Ми не зупинимося доти, доки цей прапор, який ми сьогодні піднімаємо разом з українським прапором, не замайорить в усіх містах та населених пунктах Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Я це зараз говорю не як дипломатичний романтик, а як суворий дипломатичний прагматик", - наголосив Кулеба.
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Кстати..обращаюсь ко всем кто на цензоре : Давайте введем акцию правильных названий. Страна за поребриком не может называться Россией по причине украденной истории и украденных названий. Киевская Русь, русины, - это МЫ. Славяне - это мы а не кацапы. Поэтому это стадо ни что иное как их раннее название - МОСКОВИТЫ от монгольского слова "москва" - грязная вода в переводе. А потому эти племена предлагаю называть их истинным погонялом - московиты, кацапы ( произошло от племен нападавших на Киевскую Русь - "как цап" - то есть как козёл - они имели такой вид с бородой, воняли ужасно и были такими же упоротыми), мокши, чудь, угро-финны, и прочее говно не имеющее никакого отношения к какой бы то ни было Руси впрочем одной единственной -Киевской - тем более.
Итак.. в таких условиях приходит момент когда терпение нормальных стран прерывается и санкции накладываются несовместимые с существованием государства. К этому и идёт. и дело далеко не в Украине, Сирии, Грузии, Молдове, Чечне.. нет..Здесь намного серьёзнее - геополитические интересы стран в десятки раз как минимум более сильных чем эта помойка.Именно поэтому развал московии неизбежен. Старый спятивший пердун просто тупо тащит своё полностью деградировавшее стадо ни на фиг не способных организмов с собой в могилу. главное для того кто уже скоро подохнет и того кому нечего больше хотеть - это упиваться своей властью над быдлом и подыхая громко хлопнуть дверью. Только сегодня хлопнуть возможно для него только себя по яйцам. Слишком хорошие технологии упреждения у Запада.Поэтому хлопок очень даже может произойти только по одной Снежной Нигерии. Но старческий маразм этого уже не воспринимает.
Сегодня вопрос не в том подохнет параша или нет - само собой (и это может пролизойти даже очень скоро) .Вопрос в том что Украина как государство очень планомерно теряет своё время на становление. Это более неприятно.
а что модернизированная сильнейшая армия на континенте молчит?
На костях подохших совковых хероев
А быдло Шариков,Швондер, Шарий подпевало...
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