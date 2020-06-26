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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Конституція (547) Крим (14079) кримські татари (1996) Кулеба Дмитро (3604)

Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба

Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслює, що ніякі зміни до Конституції Росії не завадять деокупації українського Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням  на прес-службу МЗС, про це Кулеба заявив під час спільної з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим та головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим церемонії підняття на щоглі зовнішньополітичного відомства кримськотатарського прапора.

"Нині багато хто переймається змінами до російської Конституції, які, мовляв, мають зафіксувати "непорушність кордонів Росії". Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства - зафіксоване у законі, указі президента чи Конституції цієї країни, - не зможе завадити деокупації Криму. Крим був, є, і буде українським", - сказав Кулеба.

За словами міністра, в День кримськотатарського прапора стяг замайорів не лише у Києві, а й у всіх закордонних дипломатичних установах, всюди, де Україна присутня у світі.

Як сказав Кулеба, захист прав кримських татар, які залишилися в незаконно окупованому Криму, і деокупація Криму завжди будуть його пріоритетом на посаді.

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"Ми не зупинимося доти, доки цей прапор, який ми сьогодні піднімаємо разом з українським прапором, не замайорить в усіх містах та населених пунктах Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Я це зараз говорю не як дипломатичний романтик, а як суворий дипломатичний прагматик", - наголосив Кулеба.


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Топ коментарі
+3
Добавлю..Есть такая мировая тенденция: одна отдельно взятая страна нарушает международные законы которые практически во всех странах имеют статус приоритета перед принятыми внутри любой страны. Не выполняет подписанные ею же законы и постепенно один за другим пунктом отказываются выполнять узаконивая это внутригосударственным законом. По мере того как такая страна всё больше отходит от международно системы безопасности - она представляет всё бОльшую опасность для других стран. В нашей реальности это Монгольская Московия.
Кстати..обращаюсь ко всем кто на цензоре : Давайте введем акцию правильных названий. Страна за поребриком не может называться Россией по причине украденной истории и украденных названий. Киевская Русь, русины, - это МЫ. Славяне - это мы а не кацапы. Поэтому это стадо ни что иное как их раннее название - МОСКОВИТЫ от монгольского слова "москва" - грязная вода в переводе. А потому эти племена предлагаю называть их истинным погонялом - московиты, кацапы ( произошло от племен нападавших на Киевскую Русь - "как цап" - то есть как козёл - они имели такой вид с бородой, воняли ужасно и были такими же упоротыми), мокши, чудь, угро-финны, и прочее говно не имеющее никакого отношения к какой бы то ни было Руси впрочем одной единственной -Киевской - тем более.
Итак.. в таких условиях приходит момент когда терпение нормальных стран прерывается и санкции накладываются несовместимые с существованием государства. К этому и идёт. и дело далеко не в Украине, Сирии, Грузии, Молдове, Чечне.. нет..Здесь намного серьёзнее - геополитические интересы стран в десятки раз как минимум более сильных чем эта помойка.Именно поэтому развал московии неизбежен. Старый спятивший пердун просто тупо тащит своё полностью деградировавшее стадо ни на фиг не способных организмов с собой в могилу. главное для того кто уже скоро подохнет и того кому нечего больше хотеть - это упиваться своей властью над быдлом и подыхая громко хлопнуть дверью. Только сегодня хлопнуть возможно для него только себя по яйцам. Слишком хорошие технологии упреждения у Запада.Поэтому хлопок очень даже может произойти только по одной Снежной Нигерии. Но старческий маразм этого уже не воспринимает.
Сегодня вопрос не в том подохнет параша или нет - само собой (и это может пролизойти даже очень скоро) .Вопрос в том что Украина как государство очень планомерно теряет своё время на становление. Это более неприятно.
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26.06.2020 13:32
+2
в Пидороссии всё ряженное: "хеРург", кИзячий адмиралисимус Херой Советскавага Союза, конститУтция, и сама страна целиком ряженная!
Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4922
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26.06.2020 13:09
+1
***** и кремлевская хунта вообще не имеет права принимать никакие законы. Потому что они являются нелегитимными, так как были избраны жителями непризнанных окупированных территорий.
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26.06.2020 13:02
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***** и кремлевская хунта вообще не имеет права принимать никакие законы. Потому что они являются нелегитимными, так как были избраны жителями непризнанных окупированных территорий.
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26.06.2020 13:02 Відповісти
Гитлер тоже границы рисовал и пририсовывал. А потом все быстренько у него отобрали и друг Сталина застрелился в своем бункере а немцы и их внуки еще долго выплачивали репарации всему миру
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26.06.2020 13:04 Відповісти
Добавлю..Есть такая мировая тенденция: одна отдельно взятая страна нарушает международные законы которые практически во всех странах имеют статус приоритета перед принятыми внутри любой страны. Не выполняет подписанные ею же законы и постепенно один за другим пунктом отказываются выполнять узаконивая это внутригосударственным законом. По мере того как такая страна всё больше отходит от международно системы безопасности - она представляет всё бОльшую опасность для других стран. В нашей реальности это Монгольская Московия.
Кстати..обращаюсь ко всем кто на цензоре : Давайте введем акцию правильных названий. Страна за поребриком не может называться Россией по причине украденной истории и украденных названий. Киевская Русь, русины, - это МЫ. Славяне - это мы а не кацапы. Поэтому это стадо ни что иное как их раннее название - МОСКОВИТЫ от монгольского слова "москва" - грязная вода в переводе. А потому эти племена предлагаю называть их истинным погонялом - московиты, кацапы ( произошло от племен нападавших на Киевскую Русь - "как цап" - то есть как козёл - они имели такой вид с бородой, воняли ужасно и были такими же упоротыми), мокши, чудь, угро-финны, и прочее говно не имеющее никакого отношения к какой бы то ни было Руси впрочем одной единственной -Киевской - тем более.
Итак.. в таких условиях приходит момент когда терпение нормальных стран прерывается и санкции накладываются несовместимые с существованием государства. К этому и идёт. и дело далеко не в Украине, Сирии, Грузии, Молдове, Чечне.. нет..Здесь намного серьёзнее - геополитические интересы стран в десятки раз как минимум более сильных чем эта помойка.Именно поэтому развал московии неизбежен. Старый спятивший пердун просто тупо тащит своё полностью деградировавшее стадо ни на фиг не способных организмов с собой в могилу. главное для того кто уже скоро подохнет и того кому нечего больше хотеть - это упиваться своей властью над быдлом и подыхая громко хлопнуть дверью. Только сегодня хлопнуть возможно для него только себя по яйцам. Слишком хорошие технологии упреждения у Запада.Поэтому хлопок очень даже может произойти только по одной Снежной Нигерии. Но старческий маразм этого уже не воспринимает.
Сегодня вопрос не в том подохнет параша или нет - само собой (и это может пролизойти даже очень скоро) .Вопрос в том что Украина как государство очень планомерно теряет своё время на становление. Это более неприятно.
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26.06.2020 13:32 Відповісти
Только все ето очень трудно сделать из за нежелания самой Украины. Точнее из за украинских олигархов. Наложат санкции на Рашку а значит рухнет бизнес в основном контрабандный, украинских олигархов, тесно вопреки войне и всему остальному сотрудничающих с РФ. ***** и росийские чиновники не зря же хвастались что перед войной с Украиной заключили многомиллиардные контракты не только с украинскими а и с европейскими чиновниками, которые не захотят разрывать контракты из-за какой то войны. Поетому нужно разматывать клубок с конца и всех кто не желает разрывать отношения с РФ и называть войну войной ставить к стенке как предателя Родины без особого разбирательства.
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26.06.2020 13:50 Відповісти
Покупать по дешевле. Продать по дороже. Вот и все принципы мировой демократии. Всё остальное словоблудие предназначено для того, чтобы, Покупать по дешевле. Продать по дороже. Всё, что не вписывается в эти правила, не работает. Конкуренция, двигатель прогресса.
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26.06.2020 15:34 Відповісти
а что должно произойти чтобы запад "хлопнул"? 7 лет даже не дергаются.
а что модернизированная сильнейшая армия на континенте молчит?
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26.06.2020 14:11 Відповісти
Запад переживает сейчас эпоху президентов-придурков, слабых и сцыкливых жирных желе которые слишком любят бабло. Если бы всё зависело от президентов на западе - нас уже давно бы кинули нахрен и по сути правильно сделали бы потому что мы нихерище не делаем ( в образе правительства и руководства) толкового для своей страны. Но например в США есть ещё сенат который не даёт этого сделать. А президенты по экономическим соображениям очень хотят нашару за бусы доить парашу. За ними придёт волна ястребов. Так всегда было и будет. Расслабили булки - получили - напрягли булки. Это одно . Второе .. в политике нет друзей и не было никогда. Есть совпадение интересов или нет. И выигрывает тот кто умеет этим совпадением пользоваться для своей пользы. При действительно толковом презе ..(а лучше вообще разогнать у нас президентский офис нахрен и сделать парламентскую республику но с поправкой. Избрать премьер-министра обороны ещё который имеет полномочия практически премьера. Что бы в военной сфере исключить влияние. ...) - уже война давно прекратилась бы с меньшими потерями .Да и вполне возможно параша уже лежала бы в руинах. Просто за Крым нужно было ВОЕВАТЬ. Жестко, как последний раз. Рвать зубами! Тогда подписались бы все - хотели бы - не хотели бы..пришлось бы. И ***** так натолкли бы **** что уже года два гнил бы в земле. Просто нужно всегда думать наперед как это нормальные стратеги делают а не пафосно рычать и сцаться по углам. Нужно ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН как положено и рассчитывать ходы. Если хочешь что бы тебе помогали нужно драться невзирая на перевес сил. А с такими обосранцами как порося и зелупень с нами просто не хотят связываться и помогают так, лишь бы сдержать полномасштабное вторжение. Это трудно додумать самому? Что б дурацких вопросов не задавать?
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26.06.2020 16:48 Відповісти
В Ливии найдены массовые захоронения людей в районе города Тархуна.Начато расследование.ЧВК ВагнерНЕТы Путлера,вам капздец...,вы попали....
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26.06.2020 13:06 Відповісти
в Пидороссии всё ряженное: "хеРург", кИзячий адмиралисимус Херой Советскавага Союза, конститУтция, и сама страна целиком ряженная!
Изменения в Конституции РФ не смогут помешать деоккупации Крыма, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4922
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26.06.2020 13:09 Відповісти
Мы рождены,чтоб быдло пело танцевало
На костях подохших совковых хероев
А быдло Шариков,Швондер, Шарий подпевало...
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26.06.2020 13:15 Відповісти
Откуда в тебе столько ЙАду, злобы и ненависти к своим предкам, пусть и "совковым"?
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26.06.2020 13:30 Відповісти
нам еще дожить до деоккупации нужно. И срочно мобилизоваться , бо кацапы готовят в районе Кавказа 100 000 группировку...
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26.06.2020 13:23 Відповісти
Та да, а то путин нападёт
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26.06.2020 13:31 Відповісти
Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3352

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26.06.2020 13:42 Відповісти
 
 