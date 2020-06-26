Антикоррупционый суд продлил меру пресечения бывшему замминистра обороны Павловскому

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств экс-заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей бывшему заместителю министра обороны Украины (2015-2019 годы)", - говорится в сообщении.

Подозреваемый обязуется: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию, уведомлять следователя, прокурора или суд о смене места проживания или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве, сдать на хранение документ для выезда за границу.

Срок действия обязательств – до 25 августа 2020 года включительно.

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Напоминаем, 11 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Павловского и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства ( ч. 2 ст. 364 УК Украины).

29 апреля 2020 г. ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс грн. 27 мая Апелляционная палата ВАКС заменила этот меру пресечения на личное поручительство.

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