РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12407 посетителей онлайн
Новости Взяточники
9 641 114
взятка (6038) Зеленский (19024) Балонь (18)

Зеленский о задержании Балоня: "Нет "наши - не наши", есть "украл - садись"

Зеленский о задержании Балоня:

Президент Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области прокомментировал задержание главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Он сказал, что узнал о возможной коррупции назначенного им чиновника несколько дней назад от Службы безопасности Украины.

"Закон один для всех. Как только я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься всем другим. Нет "наши - не наши", есть "украл - садись". Вот и все", - сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

Также читайте: Куратор задержанного на взятке главы Кировоградской ОГА Трофимов пообещал новые посадки: Поблажек не будет. Все все видят!

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
А чего ты, Зеля тупая, ставишь на высокие посты ВОРОВ?
показать весь комментарий
26.06.2020 17:20
+22
Герус сидит.
Дубинский сидит.
Радуцкий сидит.
Ермак сидит.
Мыши с госрезерва и те сидят.
Мало?
показать весь комментарий
26.06.2020 17:50
+20
А когда за маски посодют?
показать весь комментарий
26.06.2020 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Закон один для всех(с)
----------------
Лицемер..........😡
показать весь комментарий
26.06.2020 18:26 Ответить
товсьо - херня. А ось шотам з приводу заяви про "неполноценньіх детей", гімно зелене? Прийом?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:32 Ответить
Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай" - Цензор.НЕТ 549
показать весь комментарий
26.06.2020 18:47 Ответить
Ну и скажи "любезный", кого-же ты посадил за свой год правления? А как красиво трепался перед выборами, -"олигархи будут посажены, коррупции не будет, люди будут лучше жить". А на самом деле что выходит, олигархи стали лучше жить при тебе и твоих слугах не народа, а слуги олигархов. До чего ты довёл страну, нахрен нам нужен такой президент со своими слугами???
показать весь комментарий
26.06.2020 18:57 Ответить
Пішов на путлера-красти це обовязок олігархічної"влади"України-29-ть років крадуть і ніхто з олігархів не сидить,навіть мародер Петро.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:53 Ответить
Не встиг ЗЄ прибрати Ситника. Тепер виступає в нього на "подтанцовкє"
показать весь комментарий
26.06.2020 19:37 Ответить
Зеленский к местным выборам готовится. Это у него такая пиар-кампания проводится. Поди, еще все было согласовано с Балонем, все договорено. Недаром же камеры есть платные, с удобствами. До выборов Балонь посидит, отдохнет, потом о нем забудут, а после выборов снова назначат на теплое место. Ермак рулит.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:48 Ответить
Розумний коментар. Вистава для плебса.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:49 Ответить
Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай" - Цензор.НЕТ 2126
показать весь комментарий
26.06.2020 21:02 Ответить
"свинарчуков" от Зе хоть камазами вывози
показать весь комментарий
26.06.2020 21:35 Ответить
Наші не наші не знаю,а ось друзі є,Єрмак наприклад.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:50 Ответить
ну да стреляного бившего ментяру Вовка сделал главой ОГА ,как типана скамеечку запасных на посадку ПРиготовил , знал же и он и Аваков кто в пиаре ПРигодится
показать весь комментарий
26.06.2020 23:54 Ответить
быки Украины ******** Украину вислюку зеленскому. Вот вам и шоу.
показать весь комментарий
27.06.2020 08:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 