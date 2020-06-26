Зеленский о задержании Балоня: "Нет "наши - не наши", есть "украл - садись"

Президент Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области прокомментировал задержание главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Он сказал, что узнал о возможной коррупции назначенного им чиновника несколько дней назад от Службы безопасности Украины.

"Закон один для всех. Как только я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься всем другим. Нет "наши - не наши", есть "украл - садись". Вот и все", - сказал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.

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