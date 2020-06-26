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Зеленский о задержании Балоня: "Нет "наши - не наши", есть "украл - садись"
Президент Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области прокомментировал задержание главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
Он сказал, что узнал о возможной коррупции назначенного им чиновника несколько дней назад от Службы безопасности Украины.
"Закон один для всех. Как только я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься всем другим. Нет "наши - не наши", есть "украл - садись". Вот и все", - сказал президент.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки.
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+22 Лариса fb3d953c
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+20 Сергей Васильев 9c8a60d0
показать весь комментарий26.06.2020 17:20
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Лицемер..........😡