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Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай"

Зеленський про затримання Балоня:

Президент Володимир Зеленський під час відвідання Херсонської області прокоментував затримання голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

Він сказав, що дізнався про можливу корупцію призначеного ним чиновника кілька днів тому від Служби безпеки України.

Також читайте: "Хабарника Балоня було призначено головою ОДА за особистим проханням президента Зеленського", - агент НАБУ Шевченко

"Закон один для всіх. Як тільки я отримав цю інформацію, відразу сказав, що звільню главу ОДА, а правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай". Ось і все", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куратор затриманого на хабарі голови Кіровоградської ОДА Трофімов пообіцяв нові посадки: Потурань не буде. Всі все бачать!
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Топ коментарі
+22
А чего ты, Зеля тупая, ставишь на высокие посты ВОРОВ?
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26.06.2020 17:20
+22
Герус сидит.
Дубинский сидит.
Радуцкий сидит.
Ермак сидит.
Мыши с госрезерва и те сидят.
Мало?
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26.06.2020 17:50
+20
А когда за маски посодют?
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26.06.2020 17:20
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Закон один для всех(с)
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Лицемер..........😡
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26.06.2020 18:26 Відповісти
товсьо - херня. А ось шотам з приводу заяви про "неполноценньіх детей", гімно зелене? Прийом?
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26.06.2020 18:32 Відповісти
Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай" - Цензор.НЕТ 549
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26.06.2020 18:47 Відповісти
Ну и скажи "любезный", кого-же ты посадил за свой год правления? А как красиво трепался перед выборами, -"олигархи будут посажены, коррупции не будет, люди будут лучше жить". А на самом деле что выходит, олигархи стали лучше жить при тебе и твоих слугах не народа, а слуги олигархов. До чего ты довёл страну, нахрен нам нужен такой президент со своими слугами???
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26.06.2020 18:57 Відповісти
Пішов на путлера-красти це обовязок олігархічної"влади"України-29-ть років крадуть і ніхто з олігархів не сидить,навіть мародер Петро.
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26.06.2020 19:53 Відповісти
Не встиг ЗЄ прибрати Ситника. Тепер виступає в нього на "подтанцовкє"
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26.06.2020 19:37 Відповісти
Зеленский к местным выборам готовится. Это у него такая пиар-кампания проводится. Поди, еще все было согласовано с Балонем, все договорено. Недаром же камеры есть платные, с удобствами. До выборов Балонь посидит, отдохнет, потом о нем забудут, а после выборов снова назначат на теплое место. Ермак рулит.
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26.06.2020 19:48 Відповісти
Розумний коментар. Вистава для плебса.
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26.06.2020 22:49 Відповісти
Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай" - Цензор.НЕТ 2126
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26.06.2020 21:02 Відповісти
"свинарчуков" от Зе хоть камазами вывози
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26.06.2020 21:35 Відповісти
Наші не наші не знаю,а ось друзі є,Єрмак наприклад.
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26.06.2020 23:50 Відповісти
ну да стреляного бившего ментяру Вовка сделал главой ОГА ,как типана скамеечку запасных на посадку ПРиготовил , знал же и он и Аваков кто в пиаре ПРигодится
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26.06.2020 23:54 Відповісти
быки Украины ******** Украину вислюку зеленскому. Вот вам и шоу.
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27.06.2020 08:28 Відповісти
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