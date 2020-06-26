На производстве крабовых палочек в Одесской области произошла вспышка COVID-19

В Одесской области зафиксировали вспышку коронавируса на предприятии по производству крабовых палочек и в психоневрологическом диспансере.

Об этом главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"В течение последних четырех недель наблюдается тенденция к росту заболеваемости острой респираторной болезнью COVID-19. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость по лабораторно подтвержденным случаям выросла в 2,3 раза. Рост заболеваемости произошел преимущественно за счет Болградского, Измаильского, Ананьевского районов. В Балтском районе уровень заболеваемости вырос на 41%", - рассказал он.

По словам Гончарова, в Черноморске произошла вспышка коронавируса на предприятии "Аквафрост", которое производит крабовые палочки. Сейчас COVID-19 выявлен у 11 работников. С 24 июня предприятие прекратило работу по решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС.

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К тому же, в течение последних двух дней в психоневрологическом диспансере в городе Балта было выявлено 62 случая заболевания среди сотрудников и подопечных.

Как выяснилось, источник заражения в диспансере - сотрудник, который контактировал с больным членом семьи, где не придерживались самоизоляции. Первой в этой семье заболела женщина, которая вела предпринимательскую деятельность в городе Подольске, где раньше был жесткий карантин.

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