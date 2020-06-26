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На производстве крабовых палочек в Одесской области произошла вспышка COVID-19

На производстве крабовых палочек в Одесской области произошла вспышка COVID-19

В Одесской области зафиксировали вспышку коронавируса на предприятии по производству крабовых палочек и в психоневрологическом диспансере.

Об этом главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"В течение последних четырех недель наблюдается тенденция к росту заболеваемости острой респираторной болезнью COVID-19. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость по лабораторно подтвержденным случаям выросла в 2,3 раза. Рост заболеваемости произошел преимущественно за счет Болградского, Измаильского, Ананьевского районов. В Балтском районе уровень заболеваемости вырос на 41%", - рассказал он.

По словам Гончарова, в Черноморске произошла вспышка коронавируса на предприятии "Аквафрост", которое производит крабовые палочки. Сейчас COVID-19 выявлен у 11 работников. С 24 июня предприятие прекратило работу по решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС.

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К тому же, в течение последних двух дней в психоневрологическом диспансере в городе Балта было выявлено 62 случая заболевания среди сотрудников и подопечных.

Как выяснилось, источник заражения в диспансере - сотрудник, который контактировал с больным членом семьи, где не придерживались самоизоляции. Первой в этой семье заболела женщина, которая вела предпринимательскую деятельность в городе Подольске, где раньше был жесткий карантин.

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Топ комментарии
+5
я боюсь представить как крабовые палочки чихают и кашляют.. Ужос!..
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26.06.2020 20:24
+5
Сначала не заметил предлог "и", и прочитал на предприятии по производству краб.палочек в псих.диспансере. Испуг уже прошёл, но этот продукт больше отродясь не куплю.
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26.06.2020 20:29
+5
какие крабы? там суриме, дешевая белая рыба.
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26.06.2020 20:45
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Правила форума Совет форумчан
я боюсь представить как крабовые палочки чихают и кашляют.. Ужос!..
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26.06.2020 20:24 Ответить
То крабы с Китая там как сырьё! Знать пора! Теперь вот как жрать? А вот почему на дурке местной хворь косит---тут теряюсь в догадках. Может им скармливали палочки крабовые с той конторы? По богатому там на дурке кормят!
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26.06.2020 20:36 Ответить
какие крабы? там суриме, дешевая белая рыба.
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26.06.2020 20:45 Ответить
Да быть не может? Мне даже иногда попадались кусочки клешней! И вкус как у консервов *Снатка* в эпоху одобрямса! Суриме у нас куры клюют по зиме только!
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26.06.2020 22:28 Ответить
Кстати, они не проходят термообработку, так что кашлять придется потребителям, и определенному (небольшому, где-то 2,6) проценту в бреду перед смертью, конечно, будут мерещиться кашляющие крабовые палочки...
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26.06.2020 21:17 Ответить
дык, я уже лет 20 не покупаю эту хрень.. а мясо под пиво я сам вялю..
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26.06.2020 21:42 Ответить
Теперь крабовые палочки станут переносчиками вируса, но с клешнями.. Беда просто ( слава Богу я их и до этого не ел)
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26.06.2020 20:27 Ответить
А якщо краб зелений?
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26.06.2020 20:34 Ответить
та то вообще святотатство... к каннибализму приравнено ))))
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26.06.2020 20:37 Ответить
Тогда увы диарея, а в худшем случае дизентерия.
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26.06.2020 20:41 Ответить
Я можу вас вилікувати від діареї.🙋
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26.06.2020 20:51 Ответить
В том то и дело что мне это не грозит.. я то палочки вообще не употребляю, ( да и зеленых крабов тоже), а у вас вот видимо есть личный опыт излечения этой неприятности.. Я за вас даже рад Али.
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26.06.2020 21:59 Ответить
Краб зелений?! Фу, це нєкрасіво! Мабудь він вже завонявся...(((
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26.06.2020 21:39 Ответить
Крепко меня вы пуганули этим. Я то ем---и даже палками этими в домино играю. А что выиграл, тоже ем! Надо было консервами с бычком в шашки играть.
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26.06.2020 20:39 Ответить
Краще нагетсями. Вони повинні жаритися.
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27.06.2020 12:09 Ответить
Пардон, нагетсами.
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27.06.2020 12:10 Ответить
Мозго2бы.
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26.06.2020 20:28 Ответить
Сначала не заметил предлог "и", и прочитал на предприятии по производству краб.палочек в псих.диспансере. Испуг уже прошёл, но этот продукт больше отродясь не куплю.
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26.06.2020 20:29 Ответить
я ваще вскинулся в "Совет форумчан" удивление свое выражать ))))
потом очки надел (или одел? ну хрен с ними) и по буквам прочитал )))))
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26.06.2020 20:32 Ответить
теж так прочиталось
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26.06.2020 20:38 Ответить
ну... и как теперь жить?
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26.06.2020 20:30 Ответить
Шукати клешні у крабових паличок.🤗
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26.06.2020 20:36 Ответить
Так а Масква тут при чём?
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26.06.2020 20:31 Ответить
Звернись до психоофтальмолога.
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26.06.2020 20:37 Ответить
Мацква при всем. Мацква тут, мацква там, мацква везде
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26.06.2020 20:47 Ответить
Главное, что ни один краб при производстве палочек имени себя не пострадал!) Их (крабов) там нет!)))
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26.06.2020 20:40 Ответить
А якщо продавати крабові палички з короновірусна, то буде черга за ними.🤔
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26.06.2020 20:43 Ответить
Отправить всех крабов на обсервацию...
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26.06.2020 20:46 Ответить
Где у краба палочка?
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26.06.2020 20:48 Ответить


мля, анекдот вспомнил:
Молодой человек поступает в театральный институт. На экзамене ему дают задание - этюд: изобразить слона. Он делает тупое выражение лица, выворачивает оба кармана брюк и говорит:
- Хобот показать?
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26.06.2020 20:52 Ответить
при заморозке корона может несколько лет жить.
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26.06.2020 20:49 Ответить
Поступающие на переработку крабы были без масок
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26.06.2020 20:49 Ответить
В крабових паличках стільки м`яса крабів, як правди в передвиборчих обіцянках *****.
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26.06.2020 20:54 Ответить
.нічого подібного - м'яса крабів нема у паличках
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26.06.2020 20:56 Ответить
А я про що.
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26.06.2020 21:23 Ответить
а ти про те що воно є
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26.06.2020 22:21 Ответить
Мяса белой рыбы в крабовых палочках ровно столько сколько брехни в предвыборных обещаниях осла оманского...порядка 100%..
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26.06.2020 21:05 Ответить
Аль капучіно, ви переплутали обіцянки крабів та зеленого дебіла криворожеского!)))
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26.06.2020 21:33 Ответить
Щось спільне в них є... Зебіл-криворогуль дуже хоче побачити мир в очах "краба на галерах".
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26.06.2020 21:49 Ответить
Бездарному Петрові дали змогу добути до кінця каденції. От через чотири роки і будемо судити про діяння Зеленського.
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26.06.2020 22:25 Ответить
Тю ,який Петро?! Ми саме зараз спостерігаємо невихованого, неосвіченого наркомана зелю з під криворизьких гаражів. А судити це чморидле обнюхане будемо МИ! Начувайтеся, дебіли квартальні!)))
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26.06.2020 22:47 Ответить
Йди сміття хоч викинь, - і то більше користі з тебе буде.
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26.06.2020 22:50 Ответить
Пандемія серед крайових "палочек"?
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26.06.2020 21:10 Ответить
Закрити те виробництво сурогату нафіг. Хай краще кільку в томаті справжню роблять, а не те фуфло, що в магазинах.
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27.06.2020 12:12 Ответить
 
 