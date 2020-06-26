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На виробництві крабових паличок в Одеській області спалах COVID-19

На виробництві крабових паличок в Одеській області спалах COVID-19

В Одеській області зафіксували спалах коронавірусу на підприємстві з виробництва крабових паличок і в психоневрологічному диспансері.

Про це головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається тенденція до зростання захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За останній тиждень, у порівнянні з попереднім, захворюваність за лабораторно підтвердженими випадками зросла у 2,3 разу. Зростання захворюваності відбулося переважно за рахунок Болградського, Ізмаїльського, Ананьївського районів. У Балтському районі рівень захворюваності зріс на 41%", - розповів він.

За словами Гончарова, у Чорноморську стався спалах коронавірусу на підприємстві "Аквафрост", яке виготовляє крабові палички. Наразі COVID-19 виявлено в 11 працівників. Від 24 червня підприємство припинило роботу за рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС.

До того ж  упродож останніх двох днів у психоневрологічному диспансері, що у місті Балта, було виявлено 62 випадки захворювання серед співробітників і підопічних.

Як з’ясувалося, джерело зараження в диспансері - співробітник, який контактував із хворим членом сім`ї, де не дотримувалися самоізоляції. Першою в цій сім`ї захворіла жінка, яка вела підприємницьку діяльність в місті Подольськ, де раніше був жорсткий карантин.

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Топ коментарі
+5
я боюсь представить как крабовые палочки чихают и кашляют.. Ужос!..
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26.06.2020 20:24
+5
Сначала не заметил предлог "и", и прочитал на предприятии по производству краб.палочек в псих.диспансере. Испуг уже прошёл, но этот продукт больше отродясь не куплю.
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26.06.2020 20:29
+5
какие крабы? там суриме, дешевая белая рыба.
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26.06.2020 20:45
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я боюсь представить как крабовые палочки чихают и кашляют.. Ужос!..
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26.06.2020 20:24 Відповісти
То крабы с Китая там как сырьё! Знать пора! Теперь вот как жрать? А вот почему на дурке местной хворь косит---тут теряюсь в догадках. Может им скармливали палочки крабовые с той конторы? По богатому там на дурке кормят!
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26.06.2020 20:36 Відповісти
какие крабы? там суриме, дешевая белая рыба.
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26.06.2020 20:45 Відповісти
Да быть не может? Мне даже иногда попадались кусочки клешней! И вкус как у консервов *Снатка* в эпоху одобрямса! Суриме у нас куры клюют по зиме только!
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26.06.2020 22:28 Відповісти
Кстати, они не проходят термообработку, так что кашлять придется потребителям, и определенному (небольшому, где-то 2,6) проценту в бреду перед смертью, конечно, будут мерещиться кашляющие крабовые палочки...
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26.06.2020 21:17 Відповісти
дык, я уже лет 20 не покупаю эту хрень.. а мясо под пиво я сам вялю..
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26.06.2020 21:42 Відповісти
Теперь крабовые палочки станут переносчиками вируса, но с клешнями.. Беда просто ( слава Богу я их и до этого не ел)
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26.06.2020 20:27 Відповісти
А якщо краб зелений?
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26.06.2020 20:34 Відповісти
та то вообще святотатство... к каннибализму приравнено ))))
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26.06.2020 20:37 Відповісти
Тогда увы диарея, а в худшем случае дизентерия.
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26.06.2020 20:41 Відповісти
Я можу вас вилікувати від діареї.🙋
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26.06.2020 20:51 Відповісти
В том то и дело что мне это не грозит.. я то палочки вообще не употребляю, ( да и зеленых крабов тоже), а у вас вот видимо есть личный опыт излечения этой неприятности.. Я за вас даже рад Али.
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26.06.2020 21:59 Відповісти
Краб зелений?! Фу, це нєкрасіво! Мабудь він вже завонявся...(((
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26.06.2020 21:39 Відповісти
Крепко меня вы пуганули этим. Я то ем---и даже палками этими в домино играю. А что выиграл, тоже ем! Надо было консервами с бычком в шашки играть.
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26.06.2020 20:39 Відповісти
Краще нагетсями. Вони повинні жаритися.
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27.06.2020 12:09 Відповісти
Пардон, нагетсами.
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27.06.2020 12:10 Відповісти
Мозго2бы.
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26.06.2020 20:28 Відповісти
Сначала не заметил предлог "и", и прочитал на предприятии по производству краб.палочек в псих.диспансере. Испуг уже прошёл, но этот продукт больше отродясь не куплю.
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26.06.2020 20:29 Відповісти
я ваще вскинулся в "Совет форумчан" удивление свое выражать ))))
потом очки надел (или одел? ну хрен с ними) и по буквам прочитал )))))
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26.06.2020 20:32 Відповісти
теж так прочиталось
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26.06.2020 20:38 Відповісти
ну... и как теперь жить?
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26.06.2020 20:30 Відповісти
Шукати клешні у крабових паличок.🤗
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26.06.2020 20:36 Відповісти
Так а Масква тут при чём?
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26.06.2020 20:31 Відповісти
Звернись до психоофтальмолога.
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26.06.2020 20:37 Відповісти
Мацква при всем. Мацква тут, мацква там, мацква везде
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26.06.2020 20:47 Відповісти
Главное, что ни один краб при производстве палочек имени себя не пострадал!) Их (крабов) там нет!)))
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26.06.2020 20:40 Відповісти
А якщо продавати крабові палички з короновірусна, то буде черга за ними.🤔
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26.06.2020 20:43 Відповісти
Отправить всех крабов на обсервацию...
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26.06.2020 20:46 Відповісти
Где у краба палочка?
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26.06.2020 20:48 Відповісти


мля, анекдот вспомнил:
Молодой человек поступает в театральный институт. На экзамене ему дают задание - этюд: изобразить слона. Он делает тупое выражение лица, выворачивает оба кармана брюк и говорит:
- Хобот показать?
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26.06.2020 20:52 Відповісти
при заморозке корона может несколько лет жить.
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26.06.2020 20:49 Відповісти
Поступающие на переработку крабы были без масок
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26.06.2020 20:49 Відповісти
В крабових паличках стільки м`яса крабів, як правди в передвиборчих обіцянках *****.
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26.06.2020 20:54 Відповісти
.нічого подібного - м'яса крабів нема у паличках
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26.06.2020 20:56 Відповісти
А я про що.
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26.06.2020 21:23 Відповісти
а ти про те що воно є
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26.06.2020 22:21 Відповісти
Мяса белой рыбы в крабовых палочках ровно столько сколько брехни в предвыборных обещаниях осла оманского...порядка 100%..
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26.06.2020 21:05 Відповісти
Аль капучіно, ви переплутали обіцянки крабів та зеленого дебіла криворожеского!)))
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26.06.2020 21:33 Відповісти
Щось спільне в них є... Зебіл-криворогуль дуже хоче побачити мир в очах "краба на галерах".
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26.06.2020 21:49 Відповісти
Бездарному Петрові дали змогу добути до кінця каденції. От через чотири роки і будемо судити про діяння Зеленського.
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26.06.2020 22:25 Відповісти
Тю ,який Петро?! Ми саме зараз спостерігаємо невихованого, неосвіченого наркомана зелю з під криворизьких гаражів. А судити це чморидле обнюхане будемо МИ! Начувайтеся, дебіли квартальні!)))
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26.06.2020 22:47 Відповісти
Йди сміття хоч викинь, - і то більше користі з тебе буде.
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26.06.2020 22:50 Відповісти
Пандемія серед крайових "палочек"?
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26.06.2020 21:10 Відповісти
Закрити те виробництво сурогату нафіг. Хай краще кільку в томаті справжню роблять, а не те фуфло, що в магазинах.
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27.06.2020 12:12 Відповісти
 
 