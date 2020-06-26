На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков

762 млн грн, которые правительство выделило на ликвидацию последствия паводков на Западной Украине - это только первая часть денег, помощь от государства будет больше.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в резервном фонде сейчас, которым распоряжается Кабинет Министров, 4,1 млрд находятся. Из которого принято решение сейчас 762 млн выделить по 6 субъектам, чтобы использовать немедленно за эти 2 дня. И после этого составить план по остальным позициям", - сказал он.

По словам Авакова, больше всего средств уйдет на помощь пострадавшим в Ивано-Франковской области, также будут помогать жителям Львовской, Тернопольской, Черновицкой и частично Ривненской областей.

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"Эти деньги тоже делятся на несколько частей. Одни деньги - для того, чтобы помочь людям. Например, вчера мы смотрели: снесены 2 дома, люди перешли жить к маме, к папе, и так далее. Этим людям нужно дать правильную, справедливую дотацию, чтобы они могли построить дом или восстановить что-то у себя" - сказал Аваков.

"22 тысячи огородов и садов людей по этим 4 областям уничтожены. У них не будет ни картошки, ни помидоров, деревья поломаны. Это то, с чего люди жили. ... Это колоссальный ущерб, который нам надо думать, как компенсировать", - добавил он.

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