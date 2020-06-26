РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11818 посетителей онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
1 367 31
Аваков (3444) паводок (294)

На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков

На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков

762 млн грн, которые правительство выделило на ликвидацию последствия паводков на Западной Украине - это только первая часть денег, помощь от государства будет больше.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в резервном фонде сейчас, которым распоряжается Кабинет Министров, 4,1 млрд находятся. Из которого принято решение сейчас 762 млн выделить по 6 субъектам, чтобы использовать немедленно за эти 2 дня. И после этого составить план по остальным позициям", - сказал он.

По словам Авакова, больше всего средств уйдет на помощь пострадавшим в Ивано-Франковской области, также будут помогать жителям Львовской, Тернопольской, Черновицкой и частично Ривненской областей.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Паводок полностью снес аварийный мост в Черновицкой области, - глава ОГА Осачук. ФОТО

"Эти деньги тоже делятся на несколько частей. Одни деньги - для того, чтобы помочь людям. Например, вчера мы смотрели: снесены 2 дома, люди перешли жить к маме, к папе, и так далее. Этим людям нужно дать правильную, справедливую дотацию, чтобы они могли построить дом или восстановить что-то у себя" - сказал Аваков.

"22 тысячи огородов и садов людей по этим 4 областям уничтожены. У них не будет ни картошки, ни помидоров, деревья поломаны. Это то, с чего люди жили. ... Это колоссальный ущерб, который нам надо думать, как компенсировать", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Из своего кармана выделяй, Аваков и Зеленский пусть отстегивает. Вы закрывали глаза на вырубку и кражу лесов Украины , никто не наказан, никто не компенсировал миллиардные убытки и эти паводки следствие этих преступлений. Лес весь вырубили, Карпаты лысые. Деревья не высаживаются взамен.Экология угроблена. Вот результат преступного правления.
показать весь комментарий
26.06.2020 21:56
+5
Вот это жнива чувакам: коронавирус, наводнение... А год же ещё не закончился - если повезёт, может даже землетрясение. Это ж сколько бабла неконтролируемого сами себе выделят..
показать весь комментарий
26.06.2020 21:57
+2
А какое отношение Аваков имеет к паводку,почему не занимается своими прямыми обязанностями.У нас везде и повсуду чем бы не заниматься лиш бы не работать.Прямо Плесов.
показать весь комментарий
26.06.2020 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какое отношение Аваков имеет к паводку,почему не занимается своими прямыми обязанностями.У нас везде и повсуду чем бы не заниматься лиш бы не работать.Прямо Плесов.
показать весь комментарий
26.06.2020 21:55 Ответить
Держслужба з НС підпорядковується МВС.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:06 Ответить
*****,прям до слёз!!! это ж надо. люди переехали к маме с папой!!!я всю жизнь живу с мамой,папой,дедушкой и бабушкой....
показать весь комментарий
26.06.2020 22:07 Ответить
https://twitter.com/mamay1950

https://twitter.com/mamay1950 Cossack Mamay https://twitter.com/mamay1950 @mamay1950 https://twitter.com/mamay1950/status/1276474914678202368 8 ч

Баба і кіт:
А пам'ятаєте, Аваков купив 30 гвинтокрилів у Франції? Нібито для Служби з надзвичайних ситуацій. От дивимось на паводки. Дивимось на пожежі.
А де гвинтокрили?
показать весь комментарий
26.06.2020 22:29 Ответить
Те що він вивів із української казни гроші на 30 гвинтокрилів не значить що вони всі 30 знаходяться в Україні або знаходяться лише на паперах.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:52 Ответить
не сомневаемся...
тут еще закордонная помощь должна подоспеть (лучше налом конечно)
показать весь комментарий
26.06.2020 21:56 Ответить
Из своего кармана выделяй, Аваков и Зеленский пусть отстегивает. Вы закрывали глаза на вырубку и кражу лесов Украины , никто не наказан, никто не компенсировал миллиардные убытки и эти паводки следствие этих преступлений. Лес весь вырубили, Карпаты лысые. Деревья не высаживаются взамен.Экология угроблена. Вот результат преступного правления.
показать весь комментарий
26.06.2020 21:56 Ответить
Вот это жнива чувакам: коронавирус, наводнение... А год же ещё не закончился - если повезёт, может даже землетрясение. Это ж сколько бабла неконтролируемого сами себе выделят..
показать весь комментарий
26.06.2020 21:57 Ответить
На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков - Цензор.НЕТ 3422
показать весь комментарий
26.06.2020 21:57 Ответить
Помните, когда бабЮля была премьером?
"- Не сомневайтесь, мы выделим деньги!
- Да мы не сомневаемся, что выделите. Мы сомневаемся, что до нас дойдут!"
показать весь комментарий
26.06.2020 22:00 Ответить
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra/status/1276367556769710080 14 ч

-- Брод узкий, прижмем к реке и накроем пулеметами...

На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков - Цензор.НЕТ 4459
показать весь комментарий
26.06.2020 22:01 Ответить
На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков - Цензор.НЕТ 4965.. .
показать весь комментарий
26.06.2020 22:23 Ответить
На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков - Цензор.НЕТ 1596
показать весь комментарий
26.06.2020 22:48 Ответить
На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков - Цензор.НЕТ 3060
показать весь комментарий
26.06.2020 22:52 Ответить
Авакян освоит
показать весь комментарий
26.06.2020 22:02 Ответить
Короче, Рюкзаков по совместительству подрабатывает в МЧС, минэкономике, минфине, премьером, в минэкологии и госаудите!
П.С. Займись ментами - беспредельщиками!
показать весь комментарий
26.06.2020 22:04 Ответить
6лет-незаменимый и хороший...
показать весь комментарий
26.06.2020 22:08 Ответить
Незаменимым он стал с мая 2019 года, а хорошим - по протеже Игоря Валерьевича!
показать весь комментарий
26.06.2020 22:14 Ответить
Ну правильно. Не людям же денег, а последствиям. Последсвия - это Аваков и другие пожиратели последствий.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:06 Ответить
сраков мало вкрав на рюкзаках і вєртольотах, тепер буде красти на паводках.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:10 Ответить
Вот о нменеджер высокого ранга!!
Чтобы не случилось у него будет больше денег!!!
Лес вырубили-у сАбакова больше денег
Из-за вырубленного леса все затопило-опять больше денег!!
учись студент зеленый
показать весь комментарий
26.06.2020 22:19 Ответить
Ещё бурштын под Аваковым 😀😀😀
показать весь комментарий
26.06.2020 23:43 Ответить
За знищення карпатських лісів, оргнізацію смітєзвалищ на берегах річок, забудови на берегах річок конкретні високоплачувані чиновники з правоохороної системи повинні нести кримінальну відповідальність, а вже потім героїчно боротись з наслідками владної безгосподарності і бездіяльності, а також розкраданнням коштів виділених на героїчну ліквідацію стихійного лиха.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:22 Ответить
Вот это тема , у чиновников жнива !
показать весь комментарий
26.06.2020 22:28 Ответить
Всього потрібно побільше, грошей, сала, вареників, голубців, на Західній Україні це *******.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:50 Ответить
Ну чьо, раз выделяют зельоные идиоты, то пили, арсенко, пили! Потом пощитаемся... Если сдрыстнуть успеешь...)
показать весь комментарий
26.06.2020 22:36 Ответить
Так и будете каждый год выделять? Там где-то мост построили, торжественное открытие запланировали, и его тут смыло. Не успели открыть.
показать весь комментарий
26.06.2020 22:38 Ответить
Краще спіймайте тих, хто незаконно вирубує ліс - нехай цього разу вони проспонсірують роботи з ліквідації...
показать весь комментарий
26.06.2020 22:46 Ответить
"Мощные" расходы МВД

Более полумиллиарда гривен потратили структуры, подчиненные МВД, на приобретение антикоронавирусных средств. Хлопцы "мощного министра" успели отличиться и здесь.

27 марта Центр обслуживания подразделений Нацполиции заключил договор на закупку средств защиты с объединением "Форт" МВД, которое специализируется на производстве огнестрельного оружия.

Сам "Форт" закупил эти товары в Китае, выступив обычной прокладкой, что стоило 8 млн грн налогоплательщикам. Ведь медицинскую защиту "Форт" покупал у британской компании китайского происхождения дешевле, а Нацполиции продавал дороже. Хотя полиция могла купить товар напрямую, сэкономив средства.

Интересно также и то, что костюмы для аваковского "Форта" поставляла та же китайская компания, что и "золотые" костюмы Министерству здравоохранения Степанова.

Центр Противодействия коррупции обратился в НАБУ с соответствующим заявлением о совершении преступления. В общем с начала мая ЦПК обжаловал закупок по COVID-19 на общую сумму не менее 91,3 млн грн.

Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины является самостоятельным государственным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. Это медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь, а в самом заведении работает 114 врачей (всего 249 работников).

Поликлиника ведет очень активные закупки, используя "ковидные процедуры", то есть заключая прямые договора без использования конкурентных закупок.

В системе Прозорро есть данные о 29 сделках на общую сумму чуть более 60 млн грн. 27 млн грн поликлиника потратила на закупку 2 миллионов медицинских масок с резиновыми петлями "MEDICARE" у компании ООО "София-МЕД».

Все указанные приобретения больница делала в течение нескольких недель, цена за одну маску колеблется от 12,50 до 14 грн за штуку. Быстрый поиск в гугле дает понять, что приобрести можно было значительно дешевле, особенно учитывая объем заказа.

Сама же поликлиника смогла найти дешевле: 26 мая на Prozorro появилась еще одна сделка на закупку 1 миллиона таких самых масок, но уже у другой компании по 10,50 грн за штуку, то есть на треть дешевле.

На эту тему: Ранее судимый. Как новая власть заводит новых смотрящих на закупки медикаментов
В апреле поликлиника купила еще 200 000 масок, 2000 масок-респираторов и еще 8000 фильтров к ним. Однако возникает другой вопрос: зачем их столько в поликлинике, где работает всего 114 врачей и которая не имеет стационара?

Важно также, что ГП "Медицинские закупки Украины" закупило такие же маски по цене 2,80 грн за штуку, что доказывает факт огромного перерасхода со стороны поликлиники МВД.

На сайте поликлиники размещено объявление о возможности пройти тестирование на коронавирус за деньги. При этом 16 июня заведение потратило на приобретение системы ПЦР и тест-картриджей почти 9 млн из государственного бюджета. То есть денег налогоплательщиков, которым теперь за эти тесты предлагают заплатить.
показать весь комментарий
26.06.2020 23:07 Ответить
Ну що Шмигаль? Мусор тобі понятно пояснив скільки і кому ти, "прем'єр-міністр", на ліквідацію з резервного фонду виділиш, і скільки в тебе там ще осталося бабульок?
показать весь комментарий
27.06.2020 08:56 Ответить
а может лучше выделить деньги и найти всех тех, что вырубыванием лесов активно способствовал всему тому, что мы видим сейчас... и не надо садить их в тюрьму... пусть за свой счет засаживают деревьями всю территорию Украины...
показать весь комментарий
27.06.2020 09:02 Ответить
 
 