На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков

762 млн грн, які уряд виділив на ліквідацію наслідків паводків на Західній Україні - це тільки перша частина грошей, допомога від держави буде більшою.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас зараз у резервному фонді, яким розпоряджається Кабінет Міністрів, є 4,1 млрд. З яких прийнято рішення зараз 762 млн виділити по 6 суб'єктах, щоб використовувати негайно за ці 2 дні. І після цього скласти план щодо інших позицій", - сказав він.

За словами Авакова, найбільше коштів піде на допомогу постраждалим в Івано-Франківській області, також допомагатимуть жителям Львівської, Тернопільської, Чернівецької та частково Рівненської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від повені в Івано-Франківській області постраждало 13 тисяч будинків, - ОДА

"Ці гроші теж діляться на кілька частин. Одні гроші - для того, щоб допомогти людям. Наприклад, вчора ми дивилися: знесено 2 будинки, люди перейшли жити до мами, до тата, і так далі. Цим людям потрібно дати правильну, справедливу дотацію, щоб вони могли побудувати будинок або відновити щось у себе"- сказав Аваков.

"22 тисячі городів і садів людей у цих 4 областях знищено. У них не буде ні картоплі, ні помідорів, дерева поламані. Це те, з чого люди жили. ... Це колосальний збиток, який нам треба думати, як компенсувати", - додав він.