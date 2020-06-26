На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков
762 млн грн, які уряд виділив на ліквідацію наслідків паводків на Західній Україні - це тільки перша частина грошей, допомога від держави буде більшою.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас зараз у резервному фонді, яким розпоряджається Кабінет Міністрів, є 4,1 млрд. З яких прийнято рішення зараз 762 млн виділити по 6 суб'єктах, щоб використовувати негайно за ці 2 дні. І після цього скласти план щодо інших позицій", - сказав він.
За словами Авакова, найбільше коштів піде на допомогу постраждалим в Івано-Франківській області, також допомагатимуть жителям Львівської, Тернопільської, Чернівецької та частково Рівненської областей.
"Ці гроші теж діляться на кілька частин. Одні гроші - для того, щоб допомогти людям. Наприклад, вчора ми дивилися: знесено 2 будинки, люди перейшли жити до мами, до тата, і так далі. Цим людям потрібно дати правильну, справедливу дотацію, щоб вони могли побудувати будинок або відновити щось у себе"- сказав Аваков.
"22 тисячі городів і садів людей у цих 4 областях знищено. У них не буде ні картоплі, ні помідорів, дерева поламані. Це те, з чого люди жили. ... Це колосальний збиток, який нам треба думати, як компенсувати", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/mamay1950 Cossack Mamay https://twitter.com/mamay1950 @mamay1950 https://twitter.com/mamay1950/status/1276474914678202368 8 ч
Баба і кіт:
А пам'ятаєте, Аваков купив 30 гвинтокрилів у Франції? Нібито для Служби з надзвичайних ситуацій. От дивимось на паводки. Дивимось на пожежі.
А де гвинтокрили?
тут еще закордонная помощь должна подоспеть (лучше налом конечно)
"- Не сомневайтесь, мы выделим деньги!
- Да мы не сомневаемся, что выделите. Мы сомневаемся, что до нас дойдут!"
https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra/status/1276367556769710080 14 ч
-- Брод узкий, прижмем к реке и накроем пулеметами...
П.С. Займись ментами - беспредельщиками!
Чтобы не случилось у него будет больше денег!!!
Лес вырубили-у сАбакова больше денег
Из-за вырубленного леса все затопило-опять больше денег!!
учись студент зеленый
Более полумиллиарда гривен потратили структуры, подчиненные МВД, на приобретение антикоронавирусных средств. Хлопцы "мощного министра" успели отличиться и здесь.
27 марта Центр обслуживания подразделений Нацполиции заключил договор на закупку средств защиты с объединением "Форт" МВД, которое специализируется на производстве огнестрельного оружия.
Сам "Форт" закупил эти товары в Китае, выступив обычной прокладкой, что стоило 8 млн грн налогоплательщикам. Ведь медицинскую защиту "Форт" покупал у британской компании китайского происхождения дешевле, а Нацполиции продавал дороже. Хотя полиция могла купить товар напрямую, сэкономив средства.
Интересно также и то, что костюмы для аваковского "Форта" поставляла та же китайская компания, что и "золотые" костюмы Министерству здравоохранения Степанова.
Центр Противодействия коррупции обратился в НАБУ с соответствующим заявлением о совершении преступления. В общем с начала мая ЦПК обжаловал закупок по COVID-19 на общую сумму не менее 91,3 млн грн.
Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины является самостоятельным государственным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. Это медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь, а в самом заведении работает 114 врачей (всего 249 работников).
Поликлиника ведет очень активные закупки, используя "ковидные процедуры", то есть заключая прямые договора без использования конкурентных закупок.
В системе Прозорро есть данные о 29 сделках на общую сумму чуть более 60 млн грн. 27 млн грн поликлиника потратила на закупку 2 миллионов медицинских масок с резиновыми петлями "MEDICARE" у компании ООО "София-МЕД».
Все указанные приобретения больница делала в течение нескольких недель, цена за одну маску колеблется от 12,50 до 14 грн за штуку. Быстрый поиск в гугле дает понять, что приобрести можно было значительно дешевле, особенно учитывая объем заказа.
Сама же поликлиника смогла найти дешевле: 26 мая на Prozorro появилась еще одна сделка на закупку 1 миллиона таких самых масок, но уже у другой компании по 10,50 грн за штуку, то есть на треть дешевле.
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В апреле поликлиника купила еще 200 000 масок, 2000 масок-респираторов и еще 8000 фильтров к ним. Однако возникает другой вопрос: зачем их столько в поликлинике, где работает всего 114 врачей и которая не имеет стационара?
Важно также, что ГП "Медицинские закупки Украины" закупило такие же маски по цене 2,80 грн за штуку, что доказывает факт огромного перерасхода со стороны поликлиники МВД.
На сайте поликлиники размещено объявление о возможности пройти тестирование на коронавирус за деньги. При этом 16 июня заведение потратило на приобретение системы ПЦР и тест-картриджей почти 9 млн из государственного бюджета. То есть денег налогоплательщиков, которым теперь за эти тесты предлагают заплатить.