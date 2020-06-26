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Новини Паводки на Західній Україні
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Аваков (2187) паводок (233)

На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков

На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков

762 млн грн, які уряд виділив на ліквідацію наслідків паводків на Західній Україні - це тільки перша частина грошей, допомога від держави буде більшою.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас зараз у резервному фонді, яким розпоряджається Кабінет Міністрів, є 4,1 млрд. З яких прийнято рішення зараз 762 млн виділити по 6 суб'єктах, щоб використовувати негайно за ці 2 дні. І після цього скласти план щодо інших позицій", - сказав він.

За словами Авакова, найбільше коштів піде на допомогу постраждалим в Івано-Франківській області, також допомагатимуть жителям Львівської, Тернопільської, Чернівецької та частково Рівненської областей.

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"Ці гроші теж діляться на кілька частин. Одні гроші - для того, щоб допомогти людям. Наприклад, вчора ми дивилися: знесено 2 будинки, люди перейшли жити до мами, до тата, і так далі. Цим людям потрібно дати правильну, справедливу дотацію, щоб вони могли побудувати будинок або відновити щось у себе"- сказав Аваков.

"22 тисячі городів і садів людей у цих 4 областях знищено. У них не буде ні картоплі, ні помідорів, дерева поламані. Це те, з чого люди жили. ... Це колосальний збиток, який нам треба думати, як компенсувати", - додав він.
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Топ коментарі
+5
Из своего кармана выделяй, Аваков и Зеленский пусть отстегивает. Вы закрывали глаза на вырубку и кражу лесов Украины , никто не наказан, никто не компенсировал миллиардные убытки и эти паводки следствие этих преступлений. Лес весь вырубили, Карпаты лысые. Деревья не высаживаются взамен.Экология угроблена. Вот результат преступного правления.
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26.06.2020 21:56
+5
Вот это жнива чувакам: коронавирус, наводнение... А год же ещё не закончился - если повезёт, может даже землетрясение. Это ж сколько бабла неконтролируемого сами себе выделят..
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26.06.2020 21:57
+2
А какое отношение Аваков имеет к паводку,почему не занимается своими прямыми обязанностями.У нас везде и повсуду чем бы не заниматься лиш бы не работать.Прямо Плесов.
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26.06.2020 21:55
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А какое отношение Аваков имеет к паводку,почему не занимается своими прямыми обязанностями.У нас везде и повсуду чем бы не заниматься лиш бы не работать.Прямо Плесов.
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26.06.2020 21:55 Відповісти
Держслужба з НС підпорядковується МВС.
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26.06.2020 22:06 Відповісти
*****,прям до слёз!!! это ж надо. люди переехали к маме с папой!!!я всю жизнь живу с мамой,папой,дедушкой и бабушкой....
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26.06.2020 22:07 Відповісти
https://twitter.com/mamay1950

https://twitter.com/mamay1950 Cossack Mamay https://twitter.com/mamay1950 @mamay1950 https://twitter.com/mamay1950/status/1276474914678202368 8 ч

Баба і кіт:
А пам'ятаєте, Аваков купив 30 гвинтокрилів у Франції? Нібито для Служби з надзвичайних ситуацій. От дивимось на паводки. Дивимось на пожежі.
А де гвинтокрили?
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26.06.2020 22:29 Відповісти
Те що він вивів із української казни гроші на 30 гвинтокрилів не значить що вони всі 30 знаходяться в Україні або знаходяться лише на паперах.
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26.06.2020 22:52 Відповісти
не сомневаемся...
тут еще закордонная помощь должна подоспеть (лучше налом конечно)
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26.06.2020 21:56 Відповісти
Из своего кармана выделяй, Аваков и Зеленский пусть отстегивает. Вы закрывали глаза на вырубку и кражу лесов Украины , никто не наказан, никто не компенсировал миллиардные убытки и эти паводки следствие этих преступлений. Лес весь вырубили, Карпаты лысые. Деревья не высаживаются взамен.Экология угроблена. Вот результат преступного правления.
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26.06.2020 21:56 Відповісти
Вот это жнива чувакам: коронавирус, наводнение... А год же ещё не закончился - если повезёт, может даже землетрясение. Это ж сколько бабла неконтролируемого сами себе выделят..
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26.06.2020 21:57 Відповісти
На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков - Цензор.НЕТ 3422
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26.06.2020 21:57 Відповісти
Помните, когда бабЮля была премьером?
"- Не сомневайтесь, мы выделим деньги!
- Да мы не сомневаемся, что выделите. Мы сомневаемся, что до нас дойдут!"
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26.06.2020 22:00 Відповісти
https://twitter.com/Pet_lyra

https://twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://twitter.com/Pet_lyra/status/1276367556769710080 14 ч

-- Брод узкий, прижмем к реке и накроем пулеметами...

На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков - Цензор.НЕТ 4459
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26.06.2020 22:01 Відповісти
На ликвидацию последствия паводков выделят больше денег, - Аваков - Цензор.НЕТ 4965.. .
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26.06.2020 22:23 Відповісти
На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков - Цензор.НЕТ 1596
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26.06.2020 22:48 Відповісти
На ліквідацію наслідків повені виділять більше грошей, - Аваков - Цензор.НЕТ 3060
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26.06.2020 22:52 Відповісти
Авакян освоит
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26.06.2020 22:02 Відповісти
Короче, Рюкзаков по совместительству подрабатывает в МЧС, минэкономике, минфине, премьером, в минэкологии и госаудите!
П.С. Займись ментами - беспредельщиками!
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26.06.2020 22:04 Відповісти
6лет-незаменимый и хороший...
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26.06.2020 22:08 Відповісти
Незаменимым он стал с мая 2019 года, а хорошим - по протеже Игоря Валерьевича!
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26.06.2020 22:14 Відповісти
Ну правильно. Не людям же денег, а последствиям. Последсвия - это Аваков и другие пожиратели последствий.
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26.06.2020 22:06 Відповісти
сраков мало вкрав на рюкзаках і вєртольотах, тепер буде красти на паводках.
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26.06.2020 22:10 Відповісти
Вот о нменеджер высокого ранга!!
Чтобы не случилось у него будет больше денег!!!
Лес вырубили-у сАбакова больше денег
Из-за вырубленного леса все затопило-опять больше денег!!
учись студент зеленый
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26.06.2020 22:19 Відповісти
Ещё бурштын под Аваковым 😀😀😀
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26.06.2020 23:43 Відповісти
За знищення карпатських лісів, оргнізацію смітєзвалищ на берегах річок, забудови на берегах річок конкретні високоплачувані чиновники з правоохороної системи повинні нести кримінальну відповідальність, а вже потім героїчно боротись з наслідками владної безгосподарності і бездіяльності, а також розкраданнням коштів виділених на героїчну ліквідацію стихійного лиха.
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26.06.2020 22:22 Відповісти
Вот это тема , у чиновников жнива !
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26.06.2020 22:28 Відповісти
Всього потрібно побільше, грошей, сала, вареників, голубців, на Західній Україні це *******.
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26.06.2020 22:50 Відповісти
Ну чьо, раз выделяют зельоные идиоты, то пили, арсенко, пили! Потом пощитаемся... Если сдрыстнуть успеешь...)
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26.06.2020 22:36 Відповісти
Так и будете каждый год выделять? Там где-то мост построили, торжественное открытие запланировали, и его тут смыло. Не успели открыть.
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26.06.2020 22:38 Відповісти
Краще спіймайте тих, хто незаконно вирубує ліс - нехай цього разу вони проспонсірують роботи з ліквідації...
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26.06.2020 22:46 Відповісти
"Мощные" расходы МВД

Более полумиллиарда гривен потратили структуры, подчиненные МВД, на приобретение антикоронавирусных средств. Хлопцы "мощного министра" успели отличиться и здесь.

27 марта Центр обслуживания подразделений Нацполиции заключил договор на закупку средств защиты с объединением "Форт" МВД, которое специализируется на производстве огнестрельного оружия.

Сам "Форт" закупил эти товары в Китае, выступив обычной прокладкой, что стоило 8 млн грн налогоплательщикам. Ведь медицинскую защиту "Форт" покупал у британской компании китайского происхождения дешевле, а Нацполиции продавал дороже. Хотя полиция могла купить товар напрямую, сэкономив средства.

Интересно также и то, что костюмы для аваковского "Форта" поставляла та же китайская компания, что и "золотые" костюмы Министерству здравоохранения Степанова.

Центр Противодействия коррупции обратился в НАБУ с соответствующим заявлением о совершении преступления. В общем с начала мая ЦПК обжаловал закупок по COVID-19 на общую сумму не менее 91,3 млн грн.

Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины является самостоятельным государственным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. Это медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь, а в самом заведении работает 114 врачей (всего 249 работников).

Поликлиника ведет очень активные закупки, используя "ковидные процедуры", то есть заключая прямые договора без использования конкурентных закупок.

В системе Прозорро есть данные о 29 сделках на общую сумму чуть более 60 млн грн. 27 млн грн поликлиника потратила на закупку 2 миллионов медицинских масок с резиновыми петлями "MEDICARE" у компании ООО "София-МЕД».

Все указанные приобретения больница делала в течение нескольких недель, цена за одну маску колеблется от 12,50 до 14 грн за штуку. Быстрый поиск в гугле дает понять, что приобрести можно было значительно дешевле, особенно учитывая объем заказа.

Сама же поликлиника смогла найти дешевле: 26 мая на Prozorro появилась еще одна сделка на закупку 1 миллиона таких самых масок, но уже у другой компании по 10,50 грн за штуку, то есть на треть дешевле.

На эту тему: Ранее судимый. Как новая власть заводит новых смотрящих на закупки медикаментов
В апреле поликлиника купила еще 200 000 масок, 2000 масок-респираторов и еще 8000 фильтров к ним. Однако возникает другой вопрос: зачем их столько в поликлинике, где работает всего 114 врачей и которая не имеет стационара?

Важно также, что ГП "Медицинские закупки Украины" закупило такие же маски по цене 2,80 грн за штуку, что доказывает факт огромного перерасхода со стороны поликлиники МВД.

На сайте поликлиники размещено объявление о возможности пройти тестирование на коронавирус за деньги. При этом 16 июня заведение потратило на приобретение системы ПЦР и тест-картриджей почти 9 млн из государственного бюджета. То есть денег налогоплательщиков, которым теперь за эти тесты предлагают заплатить.
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26.06.2020 23:07 Відповісти
Ну що Шмигаль? Мусор тобі понятно пояснив скільки і кому ти, "прем'єр-міністр", на ліквідацію з резервного фонду виділиш, і скільки в тебе там ще осталося бабульок?
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27.06.2020 08:56 Відповісти
а может лучше выделить деньги и найти всех тех, что вырубыванием лесов активно способствовал всему тому, что мы видим сейчас... и не надо садить их в тюрьму... пусть за свой счет засаживают деревьями всю территорию Украины...
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27.06.2020 09:02 Відповісти
 
 