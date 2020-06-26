Поляки чувствуют свою вину перед украинцами, - режиссер Занусси

Польская нация признает свою вину перед евреями и украинцами за события времен Второй мировой войны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы часто говорим о нашей вине. Мне кажется, что ничто другое не очищает в такой степени сознание людей, как признание вины. А мы эту вину признаем. И не только в отношении к еврейской части нашего населения, но также по отношению к нашим соседям, среди которых были также и украинцы", - сказал он, комментируя события времен Второй мировой войны.

По словам Занусси, поляки обратили внимание на скандальную статью президента РФ Путина о Второй мировой войне.

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"Статья Путина нас чем напугала? Напугала тем, что если президент такой супердержавы занимается таким странным видом истории, значит, что-то там не в порядке в стране. Иначе такой инициативы я бы не ожидал", - сказал он.

"Если в такой момент кто-то начинает переписывать историю, это для меня оставляет впечатление, что что-то не в порядке со страной, если ее президента занимается такими вещами", - добавил Занусси.

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