Поляки чувствуют свою вину перед украинцами, - режиссер Занусси
Польская нация признает свою вину перед евреями и украинцами за события времен Второй мировой войны.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы часто говорим о нашей вине. Мне кажется, что ничто другое не очищает в такой степени сознание людей, как признание вины. А мы эту вину признаем. И не только в отношении к еврейской части нашего населения, но также по отношению к нашим соседям, среди которых были также и украинцы", - сказал он, комментируя события времен Второй мировой войны.
По словам Занусси, поляки обратили внимание на скандальную статью президента РФ Путина о Второй мировой войне.
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"Статья Путина нас чем напугала? Напугала тем, что если президент такой супердержавы занимается таким странным видом истории, значит, что-то там не в порядке в стране. Иначе такой инициативы я бы не ожидал", - сказал он.
"Если в такой момент кто-то начинает переписывать историю, это для меня оставляет впечатление, что что-то не в порядке со страной, если ее президента занимается такими вещами", - добавил Занусси.
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Пожалуйста, подождите...
Така її доля!
Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина.
Нiхто її не рятує...
Запродана жидам вiра,
В церкву не пускають!
Як та галич поле криє,
Ляхи, унiати
Налiтають,- нема кому
Порадоньки дати.
"Есть даже поляки, которые чувствуют свою вину перед украинцами"
Совершают одни, а расплачиваются за них другие. НО, по космическим (божьим) законам, расплачиваются всегда виноватые!
Вывод: 1) Совершившего обязательно должны наказать свои-же. 2) Потомки, ради прекращения цепи расплат, должны создать условия мирного сосуществования.
Я о современных реалиях.