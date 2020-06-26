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Вторая мировая война (417) история (1995) Польша (8140) путин (30476)

Поляки чувствуют свою вину перед украинцами, - режиссер Занусси

Поляки чувствуют свою вину перед украинцами, - режиссер Занусси

Польская нация признает свою вину перед евреями и украинцами за события времен Второй мировой войны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы часто говорим о нашей вине. Мне кажется, что ничто другое не очищает в такой степени сознание людей, как признание вины. А мы эту вину признаем. И не только в отношении к еврейской части нашего населения, но также по отношению к нашим соседям, среди которых были также и украинцы", - сказал он, комментируя события времен Второй мировой войны.

По словам Занусси, поляки обратили внимание на скандальную статью президента РФ Путина о Второй мировой войне.

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"Статья Путина нас чем напугала? Напугала тем, что если президент такой супердержавы занимается таким странным видом истории, значит, что-то там не в порядке в стране. Иначе такой инициативы я бы не ожидал", - сказал он.

"Если в такой момент кто-то начинает переписывать историю, это для меня оставляет впечатление, что что-то не в порядке со страной, если ее президента занимается такими вещами", - добавил Занусси.

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Топ комментарии
+9
Ну так работай дома за дорого, не надо ехать к плохим полякам и работать там на шару! Иди к зеленскому 9000грн и будешь асфальтоукладчиком где нибудь в полях Украины!
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26.06.2020 23:09
+9
Поляки досягли головного - вступили в Євросоюз... А ми крок вперед, два назад... Нам ще довго ходити по пустелі, у нас раби не вмирають, вони розмножуються...
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26.06.2020 23:33
+6
Бо мені соромно за участь українців в окупації Польщі в складі радянської армії в союзі з німецькою армією під керівництвом Гітлера !!!
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26.06.2020 23:11
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Якийсь кінорежисер України так само міг би сказати, що українці про щось шкодують і не дозволяти полякам робити пошукові роботи поляків, закопаних в українській землі, подібно до того, як поляки зараз зруйнували багато українських могил на польській землі.
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27.06.2020 02:22 Ответить
зеленський, як кінорежисер
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27.06.2020 08:38 Ответить
Якийсь кінорежисер України так само міг би сказати, що українці про щось шкодують і не дозволяти полякам робити пошукові роботи поляків, закопаних в українській землі, подібно до того, як поляки зараз зруйнували багато українських могил на польській землі. Але наш теперішній президент не етнічний українець і тому йому почуття українців до дупи.
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27.06.2020 02:24 Ответить
Наш теперішній президент піклується лише про почуття етносів, що становлять національні меншості України.
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27.06.2020 02:34 Ответить
етноси не мають почуттів це ж не люди не ліпи слизьке до горбатого
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27.06.2020 09:19 Ответить
Забули про пацифікацію?
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27.06.2020 05:53 Ответить
Як бачиш не всі забули.
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27.06.2020 10:22 Ответить
Зажурилась Україна -
Така її доля!
Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина.
Нiхто її не рятує...
Запродана жидам вiра,
В церкву не пускають!
Як та галич поле криє,
Ляхи, унiати
Налiтають,- нема кому
Порадоньки дати.
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27.06.2020 17:46 Ответить
Точнее будет:
"Есть даже поляки, которые чувствуют свою вину перед украинцами"
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27.06.2020 07:38 Ответить
Українцям теж не варто забувати свої гріхи. Головне, аби обидві сторони завжди пам'ятали "Прощаємо та прощення просимо"
Поляки відчувають свою провину перед українцями, - режисер Зануссі - Цензор.НЕТ 854
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27.06.2020 10:28 Ответить
Грехи нужно не совершать!
Совершают одни, а расплачиваются за них другие. НО, по космическим (божьим) законам, расплачиваются всегда виноватые!
Вывод: 1) Совершившего обязательно должны наказать свои-же. 2) Потомки, ради прекращения цепи расплат, должны создать условия мирного сосуществования.
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27.06.2020 17:43 Ответить
Покарати тих, хто чинили беззаконня з обох сторін вже не можливо, більшості з них давно вже нема в живих. А, ті що, вижили вже в такому віці що, їм ви можете тільки медичну допомогу надавати аби до суду не померли. Тим більше що, сам суд і копання в історії може породити купу непотрібної ненависті.
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28.06.2020 12:59 Ответить
Давние времена нужно отпустить.
Я о современных реалиях.
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30.06.2020 10:44 Ответить
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