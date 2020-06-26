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Поляки відчувають свою провину перед українцями, - режисер Зануссі

Поляки відчувають свою провину перед українцями, - режисер Зануссі

Польська нація визнає свою провину перед євреями й українцями за події часів Другої світової війни.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив польський кінорежисер Кшиштоф Зануссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми часто говоримо про нашу провину. Мені здається, що ніщо інше не очищає такою мірою свідомість людей, як визнання провини. А ми цю провину визнаємо. І не тільки в ставленні до єврейської частини нашого населення, а й також стосовно наших сусідів , серед яких були й українці", - сказав він, коментуючи події часів Другої світової війни.

За словами Зануссі, поляки звернули увагу на скандальну статтю президента РФ Путіна про Другу світову війну.

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"Стаття Путіна нас чим налякала? Налякала тим, що якщо президент такої супердержави займається таким дивним видом історії, значить, щось там не в порядку в країні. Інакше такої ініціативи я б не очікував", - сказав він.

"Якщо в такий момент хтось починає переписувати історію, це для мене залишає враження, що щось не в порядку з країною, якщо її президент займається такими речами", - додав Зануссі.

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Топ коментарі
+9
Ну так работай дома за дорого, не надо ехать к плохим полякам и работать там на шару! Иди к зеленскому 9000грн и будешь асфальтоукладчиком где нибудь в полях Украины!
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26.06.2020 23:09
+9
Поляки досягли головного - вступили в Євросоюз... А ми крок вперед, два назад... Нам ще довго ходити по пустелі, у нас раби не вмирають, вони розмножуються...
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26.06.2020 23:33
+6
Бо мені соромно за участь українців в окупації Польщі в складі радянської армії в союзі з німецькою армією під керівництвом Гітлера !!!
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26.06.2020 23:11
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Якийсь кінорежисер України так само міг би сказати, що українці про щось шкодують і не дозволяти полякам робити пошукові роботи поляків, закопаних в українській землі, подібно до того, як поляки зараз зруйнували багато українських могил на польській землі.
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27.06.2020 02:22 Відповісти
зеленський, як кінорежисер
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27.06.2020 08:38 Відповісти
Якийсь кінорежисер України так само міг би сказати, що українці про щось шкодують і не дозволяти полякам робити пошукові роботи поляків, закопаних в українській землі, подібно до того, як поляки зараз зруйнували багато українських могил на польській землі. Але наш теперішній президент не етнічний українець і тому йому почуття українців до дупи.
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27.06.2020 02:24 Відповісти
Наш теперішній президент піклується лише про почуття етносів, що становлять національні меншості України.
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27.06.2020 02:34 Відповісти
етноси не мають почуттів це ж не люди не ліпи слизьке до горбатого
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27.06.2020 09:19 Відповісти
Забули про пацифікацію?
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27.06.2020 05:53 Відповісти
Як бачиш не всі забули.
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27.06.2020 10:22 Відповісти
Зажурилась Україна -
Така її доля!
Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина.
Нiхто її не рятує...
Запродана жидам вiра,
В церкву не пускають!
Як та галич поле криє,
Ляхи, унiати
Налiтають,- нема кому
Порадоньки дати.
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27.06.2020 17:46 Відповісти
Точнее будет:
"Есть даже поляки, которые чувствуют свою вину перед украинцами"
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27.06.2020 07:38 Відповісти
Українцям теж не варто забувати свої гріхи. Головне, аби обидві сторони завжди пам'ятали "Прощаємо та прощення просимо"
Поляки відчувають свою провину перед українцями, - режисер Зануссі - Цензор.НЕТ 854
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27.06.2020 10:28 Відповісти
Грехи нужно не совершать!
Совершают одни, а расплачиваются за них другие. НО, по космическим (божьим) законам, расплачиваются всегда виноватые!
Вывод: 1) Совершившего обязательно должны наказать свои-же. 2) Потомки, ради прекращения цепи расплат, должны создать условия мирного сосуществования.
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27.06.2020 17:43 Відповісти
Покарати тих, хто чинили беззаконня з обох сторін вже не можливо, більшості з них давно вже нема в живих. А, ті що, вижили вже в такому віці що, їм ви можете тільки медичну допомогу надавати аби до суду не померли. Тим більше що, сам суд і копання в історії може породити купу непотрібної ненависті.
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28.06.2020 12:59 Відповісти
Давние времена нужно отпустить.
Я о современных реалиях.
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30.06.2020 10:44 Відповісти
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