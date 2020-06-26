Поляки відчувають свою провину перед українцями, - режисер Зануссі

Польська нація визнає свою провину перед євреями й українцями за події часів Другої світової війни.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив польський кінорежисер Кшиштоф Зануссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми часто говоримо про нашу провину. Мені здається, що ніщо інше не очищає такою мірою свідомість людей, як визнання провини. А ми цю провину визнаємо. І не тільки в ставленні до єврейської частини нашого населення, а й також стосовно наших сусідів , серед яких були й українці", - сказав він, коментуючи події часів Другої світової війни.

За словами Зануссі, поляки звернули увагу на скандальну статтю президента РФ Путіна про Другу світову війну.

Читайте також: Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни, Варшава говорить про спотворення історії

"Стаття Путіна нас чим налякала? Налякала тим, що якщо президент такої супердержави займається таким дивним видом історії, значить, щось там не в порядку в країні. Інакше такої ініціативи я б не очікував", - сказав він.

"Якщо в такий момент хтось починає переписувати історію, це для мене залишає враження, що щось не в порядку з країною, якщо її президент займається такими речами", - додав Зануссі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник