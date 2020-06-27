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Зеленский (19029) Кировоградщина (595) Балонь (18)

Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня

Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня

27 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

В документе отмечается, что Балонь уволен согласно поданному заявлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о задержании Балоня: "Нет "наши - не наши", есть "украл - садись"

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан на вымогании 1,8 млн взятки.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

Читайте также: У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро, - активист Лаврусь

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Топ комментарии
+22
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 4520
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27.06.2020 19:54
+20
прелєсно! Уволєн по заявлєнію, а не за хабар
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27.06.2020 19:44
+17
...не за то, что взял, а за то, что попался
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27.06.2020 19:45
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прелєсно! Уволєн по заявлєнію, а не за хабар
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27.06.2020 19:44 Ответить
...не за то, что взял, а за то, что попался
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27.06.2020 19:45 Ответить
Ничё Балоня подаст в Пещерный суд
восстановится и получит зарплату за период следствия...
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27.06.2020 19:58 Ответить
и да, мы ему будем очень должны... Во, без ансамбля...
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27.06.2020 20:38 Ответить
Уволил, а дальнейшую судьбу будут решать совсем другие люди.
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27.06.2020 19:57 Ответить
ЗСУ поставлені автоцистерни від дилера МАЗ на 2,5 млн дорожче, ніж пропозиції від "КрАЗ" та "Богдан" (фото)

https://defence-ua.com/news/chomu_ukroboronprom_pratsjuje_na_bilorus_zsu_postavleni_avtotsisterni_vid_dilera_maz_na_25_mln_dorozhchi_nizh_propozitsiji_vid_kraz_ta_bogdan_foto-1064.html

Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня - Цензор.НЕТ 6538
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27.06.2020 19:47 Ответить
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 3934
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27.06.2020 19:53 Ответить
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 1817
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27.06.2020 19:55 Ответить
Зєлє нема сенсу самого себе здавати за 10%. Бо це Зєля - крадун і мародер.
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27.06.2020 20:03 Ответить
Нет, за него крадут другие
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27.06.2020 20:40 Ответить
Каков поп - таков приход! (народная мудрость)
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27.06.2020 21:04 Ответить
І ти його привів до влади.
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27.06.2020 20:47 Ответить
по теме пиши , а не за наливники в которых ты совсем не понимаешь
богдан - автобуса сделать не может ( то что у нас бегает , то не для людей ) , а бочку и по давна на сделают ( даже по лицензии )
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27.06.2020 22:32 Ответить
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 4610
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27.06.2020 19:51 Ответить
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 4520
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27.06.2020 19:54 Ответить
та ще й у постраждалого від повені дядька останні чоботи забирати... )))
(а той добряк (з пічі бряк))) що... босоніж по муляці бігав? чи віддали йому потім його взуття та хоч подякували? а відмили...чи так в багнюці і кинули попід ноги? ))))) ...)))))
(ой...скільки ж оце такого цікавого бува)))))))))))))))))))) прикалуватися не понаприкалуватися)))
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27.06.2020 20:31 Ответить
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 778
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27.06.2020 21:52 Ответить
"Уволен... " И все???! А суровая рука закона?
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27.06.2020 19:54 Ответить
вывсе шутите....У НАРОДА 50% нет работы..Этот зепитарас довел наррод до голода как в 37 году...ну не гандон штопаный??а??
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27.06.2020 20:48 Ответить
Мария,а о каком голоде в 37ом году вы говорите? 32-33знаю,а про 37й не слышал
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27.06.2020 21:58 Ответить
Цю новину подано, як здивування?
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27.06.2020 19:58 Ответить
А хто його на посаду призначив? Вітаю, Блазень, ти знайшов свого свінарчука!
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27.06.2020 19:58 Ответить
Уже кто-то показал, что те же самые запчасти можно ввести в Украину и по более низкой цене, чем их ввёз Гладковский?
Кого-то уже наказали за то, что был закрыт канал поставки запчастей?
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27.06.2020 20:46 Ответить
Друже, це був сарказм на висловлювання блазня. Ну невже я схожий на зебіла?
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27.06.2020 21:00 Ответить
Не надо упоминать Гладковского и давать какое-то сравнение, т.к. уЗеленские не работают на Украину, тем более, что Блазень свою мантру произнёс, чтобы косвенно назвать Гладковского преступником.
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27.06.2020 21:07 Ответить
Так я Гладковського й не згадував.
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27.06.2020 21:10 Ответить
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 8317
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27.06.2020 19:59 Ответить
Доречи, щось таке буде... Але нулів буде багато...

Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 1054
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27.06.2020 20:01 Ответить
скоро всі будемо мульйонерами.
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27.06.2020 20:08 Ответить
Одного разу вже був. Досить.
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27.06.2020 20:10 Ответить
не один ти Друже......
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27.06.2020 20:11 Ответить
Добре що хоч не минулою датою.
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27.06.2020 20:01 Ответить
Сначала увольняют, следствие и суд -- в процессе. ))
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27.06.2020 20:02 Ответить
Нє! Відсторонити від виконання обов'язків на час проведення слідства, а після рішення суду звільнити за статтею.
Судимість може бути знята через деякий час і, юридично, людина буде чиста, а от офіційний запис у трудовій (зара вже електронній) - лишиться назавше!
Різниця доволі відчутна, як на мене.
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27.06.2020 20:19 Ответить
. .. двойные стандарты . . . этот - уволен . . . а Ермак - работает
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27.06.2020 20:07 Ответить
...В Украине по рекомендации МВФ уже в октябре 2020-го могут ввести огромные штрафы за долги по коммуналке. В отдельных случаях суммы составят 50% от общей задолженности. К примеру, если не заплатить 10 тысяч, то вернуть придется уже 15.Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3613, разработанным группой народных депутатов от "Слуги народа" в соавторстве с чиновниками Кабмина.
О том, как в Украине предлагают штрафовать за коммунальные долги и кого коснется новшество...
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27.06.2020 20:12 Ответить
Я підписаний меморандум з МВФ не читав, але чомусь мені здається, що рекомендацій по збільшенню пені за несвоєчасну сплату комірного там немає... Ну не на стільки вони дріб'язкові... ІМХО
А от про законопроект таки чув. І там є і про поступове підвищення пені з роками, і про можливість реструктуризації боргу строком до 5 років...
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27.06.2020 20:25 Ответить
а про створення робочих місць в Україні ...а про адекватну заробітну плату ...а про адекватне тарифоутворення у тому мемурандумі щось є ?
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27.06.2020 20:32 Ответить
Я ж кажу - я той меморандум не читав.
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27.06.2020 20:57 Ответить
Типичная креатура блазня, типа венедиктовой, шкарлета, ермака и пр антиукраинское быдло, закончилась скамейка адекватных запасных, надо еще раз пересыпать 95 квартал, может там завалялся еще какой никакой сивохо.
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27.06.2020 20:13 Ответить
Він то попався, а де ті кому він кожен місяць в Київ відправляв в валізі 300 000 баксів? Де ці призвіща і імена? Немає за що зачепитись правоохоронній системі? Знову все заглохне знизу корупційної піраміди. А уявляєте, які кадри і як купують собі посади топкерівників країни. Конфуцій з'їв би тону своїх бамбукових дощечок з творами, коли б дізнався, як відбирають кадри чиновників в Україні
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27.06.2020 20:16 Ответить
т.е простое заявление "по собственному желанию"... не по статье ? (ну...чтоб потом мог спокойно занимать подобные подолбанные должности))) без обид, да? ))))
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27.06.2020 20:33 Ответить
Ему ещё не вынесли приговор...
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27.06.2020 20:50 Ответить
но он уже под следствием... и факт взятки запротоколирован...
значит "по собственному желанию" это самый нежный вариант, снимающий вину с приведшего его сюда, как своего протеже
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27.06.2020 20:59 Ответить
Презумпция невиновности...
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27.06.2020 21:08 Ответить
есть такое...
но тогда, пока он под следствием его могли отстранить от выполнения своих обязанностей на срок, достаточный для защиты своей чести и достоинства или короче - судебного разбирательства... если же сам написал, то по КЗОТу еще 2 недели должен отработать... а как это сделать находясь под стражей... и потом... он уже в СИЗО написал заяву? так можно?
я не большой спец в этих хитросплетениях и казуистике ...но это чуточку как бы попахивает...
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27.06.2020 21:26 Ответить
Новое в трудовом законодательстве - уволен по собственному желанию в связи с переводом в СИЗО.
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27.06.2020 20:49 Ответить
Зеленский наступил на те же грабли,что и папередники.Натянули людей,которым похер на Украину..Что есть то есть.
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27.06.2020 20:49 Ответить
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 3788
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27.06.2020 20:59 Ответить
Андрій Балонь, якого затримали на хабарі у 2 мільйони гривень, був призначений на посаду за особистим прохання Зеленського, - агент НАБУ (с)
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27.06.2020 21:01 Ответить
А у кого Зеля просил его назначить, наверно у Путена?

Порохоботы, ну не позорьте Петин унитаз
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27.06.2020 21:15 Ответить
То як звати фюрера русні, кримчанин?
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27.06.2020 21:18 Ответить
Так если я скажу ты первый побежиш жаловаться шо я матюкаюсь и нарушаю тонкую духовную организацию соевои толстой кишки
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27.06.2020 21:26 Ответить
Та не сцись. Ч и куратор через плече заглядає?
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27.06.2020 21:40 Ответить
"Знакомьтесь: глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Был назначен на должность в октябре 2019 года по личной просьбе президента. На втором фото часть взятки в размере 1,8 млн грн, которую требовал этот подонок, но что-то пошло не так и сегодня, во время передачи второго транша, он был задержан детективами НАБУ".

https://www.5.ua/ru/polytyka/vziatochnyk-balon-bil-naznachen-hlavoi-kyrovohradskoi-oha-po-lychnoi-prosbe-zelenskoho-ahent-nabu-shevchenko-218119.html
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27.06.2020 21:17 Ответить
Одним словом "Доносився"
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27.06.2020 21:11 Ответить
Ну що друзі......Перший день Конституції при Зеленському і перші державні нагороди присвячені цьому дню отримали........нагороди отримали......Ви зараз подумаєте: Конституціоналісти.....чи ті, хто її захищав ( якась частина з них звісно отримали ), але саме повагою до конституції, або її захистом на думку Зеленського займались або займаються наступні персони:

НЕСМІЯН ОЛЕНА ( продюсер каналу 1+1 )
Орден за заслуги 1 ст.
АЛЛА МАЗУР ( телеведуча 1+1 )
Орден Княгині Ольги 2ст.
ІРИНА БІЛИК ( співачка )
КАРОЛЬ ТІНА (співачка )
Орден Княгині Ольги 3ст.
Та вишенька на торті:
За конституційні заслуги перед країною
Звання Заслуженного артиста України отримав:
ПОТАПЕНКО ОЛЕКСІЙ. ( він же Потап, він же Потап і Настя Каменських )
Не вірите?
Переконайтесь самі, посилання на указ:

https://www.president.gov.ua/documents/2542020-34277
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27.06.2020 21:22 Ответить
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27.06.2020 21:23 Ответить
Дивно як ще Мосійчучку не нагородив.
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27.06.2020 21:51 Ответить
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27.06.2020 21:34 Ответить
Цій історіїї з балоном 2-3 дні.І йшлося,начебто,як треба. Аж ось на сцені знову зе - і всім смішно.А ще - смердить.Бо болото зелене.
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27.06.2020 21:33 Ответить
Не по чину брав???
Чи не поділився???
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27.06.2020 22:10 Ответить
Уволить это одно, посадить его надо на многие лета...
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27.06.2020 23:34 Ответить
Я тебя породил, я тебя и убью!
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01.07.2020 12:49 Ответить
 
 