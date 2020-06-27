Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня
27 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
В документе отмечается, что Балонь уволен согласно поданному заявлению.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан на вымогании 1,8 млн взятки.
Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.
Топ комментарии
+22 саша паламарчук
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+20 oqobo
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+17 Топ Ган
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Пожалуйста, подождите...
восстановится и получит зарплату за период следствия...
https://defence-ua.com/news/chomu_ukroboronprom_pratsjuje_na_bilorus_zsu_postavleni_avtotsisterni_vid_dilera_maz_na_25_mln_dorozhchi_nizh_propozitsiji_vid_kraz_ta_bogdan_foto-1064.html
богдан - автобуса сделать не может ( то что у нас бегает , то не для людей ) , а бочку и по давна на сделают ( даже по лицензии )
(а той добряк (з пічі бряк))) що... босоніж по муляці бігав? чи віддали йому потім його взуття та хоч подякували? а відмили...чи так в багнюці і кинули попід ноги? ))))) ...)))))
(ой...скільки ж оце такого цікавого бува)))))))))))))))))))) прикалуватися не понаприкалуватися)))
Кого-то уже наказали за то, что был закрыт канал поставки запчастей?
Судимість може бути знята через деякий час і, юридично, людина буде чиста, а от офіційний запис у трудовій (зара вже електронній) - лишиться назавше!
Різниця доволі відчутна, як на мене.
О том, как в Украине предлагают штрафовать за коммунальные долги и кого коснется новшество...
А от про законопроект таки чув. І там є і про поступове підвищення пені з роками, і про можливість реструктуризації боргу строком до 5 років...
значит "по собственному желанию" это самый нежный вариант, снимающий вину с приведшего его сюда, как своего протеже
но тогда, пока он под следствием его могли отстранить от выполнения своих обязанностей на срок, достаточный для защиты своей чести и достоинства или короче - судебного разбирательства... если же сам написал, то по КЗОТу еще 2 недели должен отработать... а как это сделать находясь под стражей... и потом... он уже в СИЗО написал заяву? так можно?
я не большой спец в этих хитросплетениях и казуистике ...но это чуточку как бы попахивает...
Порохоботы, ну не позорьте Петин унитаз
https://www.5.ua/ru/polytyka/vziatochnyk-balon-bil-naznachen-hlavoi-kyrovohradskoi-oha-po-lychnoi-prosbe-zelenskoho-ahent-nabu-shevchenko-218119.html
НЕСМІЯН ОЛЕНА ( продюсер каналу 1+1 )
Орден за заслуги 1 ст.
АЛЛА МАЗУР ( телеведуча 1+1 )
Орден Княгині Ольги 2ст.
ІРИНА БІЛИК ( співачка )
КАРОЛЬ ТІНА (співачка )
Орден Княгині Ольги 3ст.
Та вишенька на торті:
За конституційні заслуги перед країною
Звання Заслуженного артиста України отримав:
ПОТАПЕНКО ОЛЕКСІЙ. ( він же Потап, він же Потап і Настя Каменських )
Не вірите?
Переконайтесь самі, посилання на указ:
https://www.president.gov.ua/documents/2542020-34277
Чи не поділився???