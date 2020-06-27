Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі

27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

У документі наголошується, що Балоня звільнено згідно з поданою заявою.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

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