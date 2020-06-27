Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі
27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
У документі наголошується, що Балоня звільнено згідно з поданою заявою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.
Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.
Топ коментарі
+22 саша паламарчук
показати весь коментар27.06.2020 19:54
+20 oqobo
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+17 Топ Ган
показати весь коментар27.06.2020 19:45
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Будь ласка, зачекайте...
восстановится и получит зарплату за период следствия...
https://defence-ua.com/news/chomu_ukroboronprom_pratsjuje_na_bilorus_zsu_postavleni_avtotsisterni_vid_dilera_maz_na_25_mln_dorozhchi_nizh_propozitsiji_vid_kraz_ta_bogdan_foto-1064.html
богдан - автобуса сделать не может ( то что у нас бегает , то не для людей ) , а бочку и по давна на сделают ( даже по лицензии )
(а той добряк (з пічі бряк))) що... босоніж по муляці бігав? чи віддали йому потім його взуття та хоч подякували? а відмили...чи так в багнюці і кинули попід ноги? ))))) ...)))))
(ой...скільки ж оце такого цікавого бува)))))))))))))))))))) прикалуватися не понаприкалуватися)))
Кого-то уже наказали за то, что был закрыт канал поставки запчастей?
Судимість може бути знята через деякий час і, юридично, людина буде чиста, а от офіційний запис у трудовій (зара вже електронній) - лишиться назавше!
Різниця доволі відчутна, як на мене.
О том, как в Украине предлагают штрафовать за коммунальные долги и кого коснется новшество...
А от про законопроект таки чув. І там є і про поступове підвищення пені з роками, і про можливість реструктуризації боргу строком до 5 років...
значит "по собственному желанию" это самый нежный вариант, снимающий вину с приведшего его сюда, как своего протеже
но тогда, пока он под следствием его могли отстранить от выполнения своих обязанностей на срок, достаточный для защиты своей чести и достоинства или короче - судебного разбирательства... если же сам написал, то по КЗОТу еще 2 недели должен отработать... а как это сделать находясь под стражей... и потом... он уже в СИЗО написал заяву? так можно?
я не большой спец в этих хитросплетениях и казуистике ...но это чуточку как бы попахивает...
Порохоботы, ну не позорьте Петин унитаз
https://www.5.ua/ru/polytyka/vziatochnyk-balon-bil-naznachen-hlavoi-kyrovohradskoi-oha-po-lychnoi-prosbe-zelenskoho-ahent-nabu-shevchenko-218119.html
НЕСМІЯН ОЛЕНА ( продюсер каналу 1+1 )
Орден за заслуги 1 ст.
АЛЛА МАЗУР ( телеведуча 1+1 )
Орден Княгині Ольги 2ст.
ІРИНА БІЛИК ( співачка )
КАРОЛЬ ТІНА (співачка )
Орден Княгині Ольги 3ст.
Та вишенька на торті:
За конституційні заслуги перед країною
Звання Заслуженного артиста України отримав:
ПОТАПЕНКО ОЛЕКСІЙ. ( він же Потап, він же Потап і Настя Каменських )
Не вірите?
Переконайтесь самі, посилання на указ:
https://www.president.gov.ua/documents/2542020-34277
Чи не поділився???