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Зеленський (22416) Кіровоградщина (532) Балонь (20)

Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі

Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі

27 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

У документі наголошується, що Балоня звільнено згідно з поданою заявою.

Читайте також: Зеленський про затримання Балоня: "Нема "наші - не наші", є "вкрав - сідай"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

Читайте також: У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. і 24 тис. євро, - активіст Лаврусь
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Топ коментарі
+22
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 4520
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27.06.2020 19:54
+20
прелєсно! Уволєн по заявлєнію, а не за хабар
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27.06.2020 19:44
+17
...не за то, что взял, а за то, что попался
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27.06.2020 19:45
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прелєсно! Уволєн по заявлєнію, а не за хабар
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27.06.2020 19:44 Відповісти
...не за то, что взял, а за то, что попался
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27.06.2020 19:45 Відповісти
Ничё Балоня подаст в Пещерный суд
восстановится и получит зарплату за период следствия...
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27.06.2020 19:58 Відповісти
и да, мы ему будем очень должны... Во, без ансамбля...
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27.06.2020 20:38 Відповісти
Уволил, а дальнейшую судьбу будут решать совсем другие люди.
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27.06.2020 19:57 Відповісти
ЗСУ поставлені автоцистерни від дилера МАЗ на 2,5 млн дорожче, ніж пропозиції від "КрАЗ" та "Богдан" (фото)

https://defence-ua.com/news/chomu_ukroboronprom_pratsjuje_na_bilorus_zsu_postavleni_avtotsisterni_vid_dilera_maz_na_25_mln_dorozhchi_nizh_propozitsiji_vid_kraz_ta_bogdan_foto-1064.html

Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня - Цензор.НЕТ 6538
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27.06.2020 19:47 Відповісти
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 3934
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27.06.2020 19:53 Відповісти
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 1817
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27.06.2020 19:55 Відповісти
Зєлє нема сенсу самого себе здавати за 10%. Бо це Зєля - крадун і мародер.
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27.06.2020 20:03 Відповісти
Нет, за него крадут другие
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27.06.2020 20:40 Відповісти
Каков поп - таков приход! (народная мудрость)
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27.06.2020 21:04 Відповісти
І ти його привів до влади.
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27.06.2020 20:47 Відповісти
по теме пиши , а не за наливники в которых ты совсем не понимаешь
богдан - автобуса сделать не может ( то что у нас бегает , то не для людей ) , а бочку и по давна на сделают ( даже по лицензии )
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27.06.2020 22:32 Відповісти
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 4610
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27.06.2020 19:51 Відповісти
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 4520
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27.06.2020 19:54 Відповісти
та ще й у постраждалого від повені дядька останні чоботи забирати... )))
(а той добряк (з пічі бряк))) що... босоніж по муляці бігав? чи віддали йому потім його взуття та хоч подякували? а відмили...чи так в багнюці і кинули попід ноги? ))))) ...)))))
(ой...скільки ж оце такого цікавого бува)))))))))))))))))))) прикалуватися не понаприкалуватися)))
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27.06.2020 20:31 Відповісти
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 778
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27.06.2020 21:52 Відповісти
"Уволен... " И все???! А суровая рука закона?
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27.06.2020 19:54 Відповісти
вывсе шутите....У НАРОДА 50% нет работы..Этот зепитарас довел наррод до голода как в 37 году...ну не гандон штопаный??а??
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27.06.2020 20:48 Відповісти
Мария,а о каком голоде в 37ом году вы говорите? 32-33знаю,а про 37й не слышал
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27.06.2020 21:58 Відповісти
Цю новину подано, як здивування?
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27.06.2020 19:58 Відповісти
А хто його на посаду призначив? Вітаю, Блазень, ти знайшов свого свінарчука!
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27.06.2020 19:58 Відповісти
Уже кто-то показал, что те же самые запчасти можно ввести в Украину и по более низкой цене, чем их ввёз Гладковский?
Кого-то уже наказали за то, что был закрыт канал поставки запчастей?
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27.06.2020 20:46 Відповісти
Друже, це був сарказм на висловлювання блазня. Ну невже я схожий на зебіла?
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27.06.2020 21:00 Відповісти
Не надо упоминать Гладковского и давать какое-то сравнение, т.к. уЗеленские не работают на Украину, тем более, что Блазень свою мантру произнёс, чтобы косвенно назвать Гладковского преступником.
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27.06.2020 21:07 Відповісти
Так я Гладковського й не згадував.
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27.06.2020 21:10 Відповісти
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 8317
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27.06.2020 19:59 Відповісти
Доречи, щось таке буде... Але нулів буде багато...

Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 1054
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27.06.2020 20:01 Відповісти
скоро всі будемо мульйонерами.
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27.06.2020 20:08 Відповісти
Одного разу вже був. Досить.
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27.06.2020 20:10 Відповісти
не один ти Друже......
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27.06.2020 20:11 Відповісти
Добре що хоч не минулою датою.
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27.06.2020 20:01 Відповісти
Сначала увольняют, следствие и суд -- в процессе. ))
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27.06.2020 20:02 Відповісти
Нє! Відсторонити від виконання обов'язків на час проведення слідства, а після рішення суду звільнити за статтею.
Судимість може бути знята через деякий час і, юридично, людина буде чиста, а от офіційний запис у трудовій (зара вже електронній) - лишиться назавше!
Різниця доволі відчутна, як на мене.
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27.06.2020 20:19 Відповісти
. .. двойные стандарты . . . этот - уволен . . . а Ермак - работает
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27.06.2020 20:07 Відповісти
...В Украине по рекомендации МВФ уже в октябре 2020-го могут ввести огромные штрафы за долги по коммуналке. В отдельных случаях суммы составят 50% от общей задолженности. К примеру, если не заплатить 10 тысяч, то вернуть придется уже 15.Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3613, разработанным группой народных депутатов от "Слуги народа" в соавторстве с чиновниками Кабмина.
О том, как в Украине предлагают штрафовать за коммунальные долги и кого коснется новшество...
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27.06.2020 20:12 Відповісти
Я підписаний меморандум з МВФ не читав, але чомусь мені здається, що рекомендацій по збільшенню пені за несвоєчасну сплату комірного там немає... Ну не на стільки вони дріб'язкові... ІМХО
А от про законопроект таки чув. І там є і про поступове підвищення пені з роками, і про можливість реструктуризації боргу строком до 5 років...
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27.06.2020 20:25 Відповісти
а про створення робочих місць в Україні ...а про адекватну заробітну плату ...а про адекватне тарифоутворення у тому мемурандумі щось є ?
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27.06.2020 20:32 Відповісти
Я ж кажу - я той меморандум не читав.
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27.06.2020 20:57 Відповісти
Типичная креатура блазня, типа венедиктовой, шкарлета, ермака и пр антиукраинское быдло, закончилась скамейка адекватных запасных, надо еще раз пересыпать 95 квартал, может там завалялся еще какой никакой сивохо.
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27.06.2020 20:13 Відповісти
Він то попався, а де ті кому він кожен місяць в Київ відправляв в валізі 300 000 баксів? Де ці призвіща і імена? Немає за що зачепитись правоохоронній системі? Знову все заглохне знизу корупційної піраміди. А уявляєте, які кадри і як купують собі посади топкерівників країни. Конфуцій з'їв би тону своїх бамбукових дощечок з творами, коли б дізнався, як відбирають кадри чиновників в Україні
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27.06.2020 20:16 Відповісти
т.е простое заявление "по собственному желанию"... не по статье ? (ну...чтоб потом мог спокойно занимать подобные подолбанные должности))) без обид, да? ))))
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27.06.2020 20:33 Відповісти
Ему ещё не вынесли приговор...
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27.06.2020 20:50 Відповісти
но он уже под следствием... и факт взятки запротоколирован...
значит "по собственному желанию" это самый нежный вариант, снимающий вину с приведшего его сюда, как своего протеже
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27.06.2020 20:59 Відповісти
Презумпция невиновности...
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27.06.2020 21:08 Відповісти
есть такое...
но тогда, пока он под следствием его могли отстранить от выполнения своих обязанностей на срок, достаточный для защиты своей чести и достоинства или короче - судебного разбирательства... если же сам написал, то по КЗОТу еще 2 недели должен отработать... а как это сделать находясь под стражей... и потом... он уже в СИЗО написал заяву? так можно?
я не большой спец в этих хитросплетениях и казуистике ...но это чуточку как бы попахивает...
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27.06.2020 21:26 Відповісти
Новое в трудовом законодательстве - уволен по собственному желанию в связи с переводом в СИЗО.
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27.06.2020 20:49 Відповісти
Зеленский наступил на те же грабли,что и папередники.Натянули людей,которым похер на Украину..Что есть то есть.
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27.06.2020 20:49 Відповісти
Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, який попався на хабарі - Цензор.НЕТ 3788
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27.06.2020 20:59 Відповісти
Андрій Балонь, якого затримали на хабарі у 2 мільйони гривень, був призначений на посаду за особистим прохання Зеленського, - агент НАБУ (с)
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27.06.2020 21:01 Відповісти
А у кого Зеля просил его назначить, наверно у Путена?

Порохоботы, ну не позорьте Петин унитаз
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27.06.2020 21:15 Відповісти
То як звати фюрера русні, кримчанин?
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27.06.2020 21:18 Відповісти
Так если я скажу ты первый побежиш жаловаться шо я матюкаюсь и нарушаю тонкую духовную организацию соевои толстой кишки
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27.06.2020 21:26 Відповісти
Та не сцись. Ч и куратор через плече заглядає?
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27.06.2020 21:40 Відповісти
"Знакомьтесь: глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Был назначен на должность в октябре 2019 года по личной просьбе президента. На втором фото часть взятки в размере 1,8 млн грн, которую требовал этот подонок, но что-то пошло не так и сегодня, во время передачи второго транша, он был задержан детективами НАБУ".

https://www.5.ua/ru/polytyka/vziatochnyk-balon-bil-naznachen-hlavoi-kyrovohradskoi-oha-po-lychnoi-prosbe-zelenskoho-ahent-nabu-shevchenko-218119.html
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27.06.2020 21:17 Відповісти
Одним словом "Доносився"
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27.06.2020 21:11 Відповісти
Ну що друзі......Перший день Конституції при Зеленському і перші державні нагороди присвячені цьому дню отримали........нагороди отримали......Ви зараз подумаєте: Конституціоналісти.....чи ті, хто її захищав ( якась частина з них звісно отримали ), але саме повагою до конституції, або її захистом на думку Зеленського займались або займаються наступні персони:

НЕСМІЯН ОЛЕНА ( продюсер каналу 1+1 )
Орден за заслуги 1 ст.
АЛЛА МАЗУР ( телеведуча 1+1 )
Орден Княгині Ольги 2ст.
ІРИНА БІЛИК ( співачка )
КАРОЛЬ ТІНА (співачка )
Орден Княгині Ольги 3ст.
Та вишенька на торті:
За конституційні заслуги перед країною
Звання Заслуженного артиста України отримав:
ПОТАПЕНКО ОЛЕКСІЙ. ( він же Потап, він же Потап і Настя Каменських )
Не вірите?
Переконайтесь самі, посилання на указ:

https://www.president.gov.ua/documents/2542020-34277
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27.06.2020 21:22 Відповісти
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27.06.2020 21:23 Відповісти
Дивно як ще Мосійчучку не нагородив.
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27.06.2020 21:51 Відповісти
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27.06.2020 21:34 Відповісти
Цій історіїї з балоном 2-3 дні.І йшлося,начебто,як треба. Аж ось на сцені знову зе - і всім смішно.А ще - смердить.Бо болото зелене.
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27.06.2020 21:33 Відповісти
Не по чину брав???
Чи не поділився???
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27.06.2020 22:10 Відповісти
Уволить это одно, посадить его надо на многие лета...
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27.06.2020 23:34 Відповісти
Я тебя породил, я тебя и убью!
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01.07.2020 12:49 Відповісти
 
 