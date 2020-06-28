Страны ЕС помогут Украине ликвидировать последствия паводков, - Кулеба

Европейский союз поможет Украине с ликвидацией последствий наводнений в западных областях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь ГСЧС в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей. Спасибо ЕС, Янезу Ленарчичу (европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями. - Ред.) и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку".

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Напомним, по состоянию на утро 27 июня из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.