Страны ЕС помогут Украине ликвидировать последствия паводков, - Кулеба
Европейский союз поможет Украине с ликвидацией последствий наводнений в западных областях.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь ГСЧС в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей. Спасибо ЕС, Янезу Ленарчичу (европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями. - Ред.) и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку".
Напомним, по состоянию на утро 27 июня из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.
Пожалуйста, подождите...
Не будет олигархата - не будет вырубки лесов - и паводков.
Проблема олігархів в будь-якому суспільстві полягає в тому, в якій мірі вони (ті чи інші особи) дотримуються державницьких поглядів і чи впроваджують/захищають державницьку політику; а стосовно тих, які стоять на антидержавних позиціях - щоб їх не допускали до керівництва країною де-факто.
начале было
Слово….." - Иоанна 1:1. Шут Зеленский утверждал: "… Украина повия берет спереди
и сзади…", а теперь Президент Зеленский сам берет спереди и сзади. 73%
засранцев (лексика Президента Украины) выбрали ПОВИЮ на должность Президента. "Что человек делает, таков
он и есть" - Георг Вильгельм Фридрих
Гегель.
Перші хто буде проти вступу України в Євросоюз - це ті, хто сидить на експорті карпатської деревені.... Шувричі, Бурбаки і так по списку...