РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11663 посетителя онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
2 955 14
паводок (294) Евросоюз (16684) Кулеба Дмитрий (2880)

Страны ЕС помогут Украине ликвидировать последствия паводков, - Кулеба

Страны ЕС помогут Украине ликвидировать последствия паводков, - Кулеба

Европейский союз поможет Украине с ликвидацией последствий наводнений в западных областях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь ГСЧС в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей. Спасибо ЕС, Янезу Ленарчичу (европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями. - Ред.) и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку".

Страны ЕС помогут Украине ликвидировать последствия паводков, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра-послезавтра ситуация с паводками нормализуется и приступим к ликвидации последствий, - Шмыгаль

Напомним, по состоянию на утро 27 июня из-за паводка на Западной Украине остается подтопленным 3 871 дом, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры. 

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
лучше пусть помогут избавиться от медведчуков с рабиновичами..
показать весь комментарий
28.06.2020 01:18
+3
ніхто і ніколи. Олігархи існують в будь-якому демократичному суспільстві. І навіть в автократичних; що цікаво - навіть в диктаторських існують.
Проблема олігархів в будь-якому суспільстві полягає в тому, в якій мірі вони (ті чи інші особи) дотримуються державницьких поглядів і чи впроваджують/захищають державницьку політику; а стосовно тих, які стоять на антидержавних позиціях - щоб їх не допускали до керівництва країною де-факто.
показать весь комментарий
28.06.2020 02:04
+2
Вмешательство во внтренние дело. Тобто сами, ребята, всё сами.
показать весь комментарий
28.06.2020 01:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лучше пусть помогут избавиться от медведчуков с рабиновичами..
показать весь комментарий
28.06.2020 01:18 Ответить
Вмешательство во внтренние дело. Тобто сами, ребята, всё сами.
показать весь комментарий
28.06.2020 01:22 Ответить
Лучше пусть ликвидируют олигархат в Украине - отсюда кумовство и вырубка лесов.
Не будет олигархата - не будет вырубки лесов - и паводков.
показать весь комментарий
28.06.2020 01:39 Ответить
ніхто і ніколи. Олігархи існують в будь-якому демократичному суспільстві. І навіть в автократичних; що цікаво - навіть в диктаторських існують.
Проблема олігархів в будь-якому суспільстві полягає в тому, в якій мірі вони (ті чи інші особи) дотримуються державницьких поглядів і чи впроваджують/захищають державницьку політику; а стосовно тих, які стоять на антидержавних позиціях - щоб їх не допускали до керівництва країною де-факто.
показать весь комментарий
28.06.2020 02:04 Ответить
Это Аваков подсуетился. Почему Зеля официально до сих пор не попросил о помощи? Любая европейская страна охотно предложит помощь. Ждет когда уже сами намекнут? Типа, мы слышали по новостям, что у вас серьезныей паводок, не желаете ли принять помощь? Так что ли?
показать весь комментарий
28.06.2020 01:49 Ответить
Угу. Щоб Україна не припиняла експортувати ліс ...
показать весь комментарий
28.06.2020 02:04 Ответить
ОЛИГАРХИЯ-Это название дано для обозначения той власти, которую узурпировали кланы(как в Украине).Ещё среди римлян правительство несколько раз превращалось в олигархию;В наше же время у богатых и бедных хотя и разные и противоречивые интересы-государство и бизнес всё-же разделены демократическими законами,согласно которым влияние на политику госсдарства осуществляется через узаконенный и прозрачный лоббизм.Да,это позволяют богатым формировать политику,соответствующую их желаниям,но богатые бизнесмены де-факто вынуждены платить большую часть своих доходов,чтобы финансировать национальные программы,в которых они либо не нуждаются,либо не имеют права на них влиять и даже ими пользоваться. Это не то, на что похожа олигархия,которой чужды любые общие патриотические чувства,кроме защиты собственного бизнеса.Это значит,что демократические государства со свободной економикой-олигархическими не являются,а слово "олигархия",применяемое левыми,как страшилка для лохтората,чтобы гнать дестабилизацию-есть ни что иное,как вой идиота при инагурации президента.
показать весь комментарий
28.06.2020 03:59 Ответить
Как лес воровать и продавать железнодорожными составами, тут помощи ни у кого не просили, и с нами не делились, а как угробили экосистему, тут сразу все им должны помогать. Даже в магазинах IKEA нашли изделия из дерева из ворованной в их лесах древесины.
показать весь комментарий
28.06.2020 05:51 Ответить
Батрак,а ты чего так возбудился?Во всем цивилизованном мире существует практика взаимопомощи,при природных катаклизмах.Цунами,землетрясение,пожары,наводнения.Просто противно читать,что сплоченный в едином порыве,и сплоченный самим сывочолым,ЕС ждал просьбы Украины,а не сам инициировал эту помощь.Правда США уж очень "разщедрилась".Прикиньте,на наши 32 млн.граждан,США "выделила"аж по 3 цента каждому.Да сейчас на паперти больше подают в самые плохие дни.Помощнички,б%ядь...
показать весь комментарий
28.06.2020 07:20 Ответить
Наша влада вміє тільки шукати, які ще податки здерти і клянчити в інших країнах гроші по любій причині.
показать весь комментарий
28.06.2020 06:31 Ответить

начале было
Слово….." - Иоанна 1:1. Шут Зеленский утверждал: "… Украина повия берет спереди
и сзади…", а теперь Президент Зеленский сам берет спереди и сзади. 73%
засранцев (лексика Президента Украины) выбрали ПОВИЮ на должность Президента. "Что человек делает, таков
он и есть" - Георг Вильгельм Фридрих
Гегель.
показать весь комментарий
28.06.2020 07:06 Ответить
Чому у сусідніх поляків, словаків, румунів, мадьярів, чехів немає таких маштабних повіней? У них також є і Карпати, і Татри.... Тому що є стандарти Євросоюзу, які забороняють займатися дикунською виробкою лісів....

Перші хто буде проти вступу України в Євросоюз - це ті, хто сидить на експорті карпатської деревені.... Шувричі, Бурбаки і так по списку...
показать весь комментарий
28.06.2020 08:13 Ответить
Помощь будет по уже накатанному принципу - "мы сидели на вагоне и толкали паровоз"
показать весь комментарий
28.06.2020 08:14 Ответить
Чергову позику за вирізання лісів? Це називається допомога, то що тоді є колоніальна політика?
показать весь комментарий
28.06.2020 20:43 Ответить
 
 