Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба
Європейський союз допоможе Україні з ліквідацією наслідків повеней в західних областях.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Євросоюз активував Механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС у подоланні наслідків повеней, згідно зі списком потреб. Спасибі ЄС, Янезу Ленарчичу (європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. - Ред.) І шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку".
Нагадаємо, станом на ранок 27 червня через паводки на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.
Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.
Будь ласка, зачекайте...
Не будет олигархата - не будет вырубки лесов - и паводков.
Проблема олігархів в будь-якому суспільстві полягає в тому, в якій мірі вони (ті чи інші особи) дотримуються державницьких поглядів і чи впроваджують/захищають державницьку політику; а стосовно тих, які стоять на антидержавних позиціях - щоб їх не допускали до керівництва країною де-факто.
начале было
Слово….." - Иоанна 1:1. Шут Зеленский утверждал: "… Украина повия берет спереди
и сзади…", а теперь Президент Зеленский сам берет спереди и сзади. 73%
засранцев (лексика Президента Украины) выбрали ПОВИЮ на должность Президента. "Что человек делает, таков
он и есть" - Георг Вильгельм Фридрих
Гегель.
Перші хто буде проти вступу України в Євросоюз - це ті, хто сидить на експорті карпатської деревені.... Шувричі, Бурбаки і так по списку...