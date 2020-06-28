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Новини Паводки на Західній Україні
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Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба

Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба

Європейський союз допоможе Україні з ліквідацією наслідків повеней в західних областях.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз активував Механізм цивільного захисту у відповідь на наш терміновий запит. Це дозволить країнам ЄС допомогти ДСНС у подоланні наслідків повеней, згідно зі списком потреб. Спасибі ЄС, Янезу Ленарчичу (європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. - Ред.) І шведським друзям за миттєву реакцію і підтримку".

Країни ЄС допоможуть Україні ліквідувати наслідки паводків, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра-післязавтра ситуація з повінню нормалізується і приступимо до ліквідації наслідків, - Шмигаль

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня через паводки на Західній Україні залишається підтопленими 3 871 будинок, зруйновані автодороги, мости та інші об'єкти інфраструктури.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.
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Топ коментарі
+3
лучше пусть помогут избавиться от медведчуков с рабиновичами..
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28.06.2020 01:18
+3
ніхто і ніколи. Олігархи існують в будь-якому демократичному суспільстві. І навіть в автократичних; що цікаво - навіть в диктаторських існують.
Проблема олігархів в будь-якому суспільстві полягає в тому, в якій мірі вони (ті чи інші особи) дотримуються державницьких поглядів і чи впроваджують/захищають державницьку політику; а стосовно тих, які стоять на антидержавних позиціях - щоб їх не допускали до керівництва країною де-факто.
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28.06.2020 02:04
+2
Вмешательство во внтренние дело. Тобто сами, ребята, всё сами.
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28.06.2020 01:22
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лучше пусть помогут избавиться от медведчуков с рабиновичами..
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28.06.2020 01:18 Відповісти
Вмешательство во внтренние дело. Тобто сами, ребята, всё сами.
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28.06.2020 01:22 Відповісти
Лучше пусть ликвидируют олигархат в Украине - отсюда кумовство и вырубка лесов.
Не будет олигархата - не будет вырубки лесов - и паводков.
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28.06.2020 01:39 Відповісти
ніхто і ніколи. Олігархи існують в будь-якому демократичному суспільстві. І навіть в автократичних; що цікаво - навіть в диктаторських існують.
Проблема олігархів в будь-якому суспільстві полягає в тому, в якій мірі вони (ті чи інші особи) дотримуються державницьких поглядів і чи впроваджують/захищають державницьку політику; а стосовно тих, які стоять на антидержавних позиціях - щоб їх не допускали до керівництва країною де-факто.
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28.06.2020 02:04 Відповісти
Это Аваков подсуетился. Почему Зеля официально до сих пор не попросил о помощи? Любая европейская страна охотно предложит помощь. Ждет когда уже сами намекнут? Типа, мы слышали по новостям, что у вас серьезныей паводок, не желаете ли принять помощь? Так что ли?
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28.06.2020 01:49 Відповісти
Угу. Щоб Україна не припиняла експортувати ліс ...
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28.06.2020 02:04 Відповісти
ОЛИГАРХИЯ-Это название дано для обозначения той власти, которую узурпировали кланы(как в Украине).Ещё среди римлян правительство несколько раз превращалось в олигархию;В наше же время у богатых и бедных хотя и разные и противоречивые интересы-государство и бизнес всё-же разделены демократическими законами,согласно которым влияние на политику госсдарства осуществляется через узаконенный и прозрачный лоббизм.Да,это позволяют богатым формировать политику,соответствующую их желаниям,но богатые бизнесмены де-факто вынуждены платить большую часть своих доходов,чтобы финансировать национальные программы,в которых они либо не нуждаются,либо не имеют права на них влиять и даже ими пользоваться. Это не то, на что похожа олигархия,которой чужды любые общие патриотические чувства,кроме защиты собственного бизнеса.Это значит,что демократические государства со свободной економикой-олигархическими не являются,а слово "олигархия",применяемое левыми,как страшилка для лохтората,чтобы гнать дестабилизацию-есть ни что иное,как вой идиота при инагурации президента.
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28.06.2020 03:59 Відповісти
Как лес воровать и продавать железнодорожными составами, тут помощи ни у кого не просили, и с нами не делились, а как угробили экосистему, тут сразу все им должны помогать. Даже в магазинах IKEA нашли изделия из дерева из ворованной в их лесах древесины.
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28.06.2020 05:51 Відповісти
Батрак,а ты чего так возбудился?Во всем цивилизованном мире существует практика взаимопомощи,при природных катаклизмах.Цунами,землетрясение,пожары,наводнения.Просто противно читать,что сплоченный в едином порыве,и сплоченный самим сывочолым,ЕС ждал просьбы Украины,а не сам инициировал эту помощь.Правда США уж очень "разщедрилась".Прикиньте,на наши 32 млн.граждан,США "выделила"аж по 3 цента каждому.Да сейчас на паперти больше подают в самые плохие дни.Помощнички,б%ядь...
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28.06.2020 07:20 Відповісти
Наша влада вміє тільки шукати, які ще податки здерти і клянчити в інших країнах гроші по любій причині.
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28.06.2020 06:31 Відповісти

начале было
Слово….." - Иоанна 1:1. Шут Зеленский утверждал: "… Украина повия берет спереди
и сзади…", а теперь Президент Зеленский сам берет спереди и сзади. 73%
засранцев (лексика Президента Украины) выбрали ПОВИЮ на должность Президента. "Что человек делает, таков
он и есть" - Георг Вильгельм Фридрих
Гегель.
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28.06.2020 07:06 Відповісти
Чому у сусідніх поляків, словаків, румунів, мадьярів, чехів немає таких маштабних повіней? У них також є і Карпати, і Татри.... Тому що є стандарти Євросоюзу, які забороняють займатися дикунською виробкою лісів....

Перші хто буде проти вступу України в Євросоюз - це ті, хто сидить на експорті карпатської деревені.... Шувричі, Бурбаки і так по списку...
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28.06.2020 08:13 Відповісти
Помощь будет по уже накатанному принципу - "мы сидели на вагоне и толкали паровоз"
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28.06.2020 08:14 Відповісти
Чергову позику за вирізання лісів? Це називається допомога, то що тоді є колоніальна політика?
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28.06.2020 20:43 Відповісти
 
 