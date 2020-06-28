Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не видит пока оснований для отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом Стефанчук прокомментировал заявление своего коллеги по фракции "Слуга народа" Александра Дануцы, который не исключил, что правительство Шмыгаля может уйти в отставку так же, как и правительство его предшественника Алексея Гончарука.

"По состоянию на сейчас я таких перспектив не вижу. Потому что вижу действительно, что премьер старается и работает. И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки на Закарпатье и уже даже там руководит штабом - это абсолютно нормальная реакция", - сказал Стефанчук.

По мнению заместителя спикера парламента, то, что Верховная Рада не утвердила программу правительства, также не является основанием для отставки.

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"Программа на 90% состояла из того, что было обговорено с комитетами. Вопрос, видимо, шел, скорее, об иммунитете, о вопросах доверия. Поскольку это парламентско-президентская республика, то каждый для себя сам решил, как он будет голосовать и что для него в приоритете - или программа, или доверие. Я просто скажу, что у нас подавляющее большинство правительств работали без утвержденной программы и ничего, они работали", - отметил он.

Стефанчук также добавил, что "с очень глубоким уважением" относится к премьер-министру.

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Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

18 июня Рада вновь отказалась поддержать обновленную программу Кабмина.