Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не видит пока оснований для отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Таким образом Стефанчук прокомментировал заявление своего коллеги по фракции "Слуга народа" Александра Дануцы, который не исключил, что правительство Шмыгаля может уйти в отставку так же, как и правительство его предшественника Алексея Гончарука.
"По состоянию на сейчас я таких перспектив не вижу. Потому что вижу действительно, что премьер старается и работает. И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки на Закарпатье и уже даже там руководит штабом - это абсолютно нормальная реакция", - сказал Стефанчук.
По мнению заместителя спикера парламента, то, что Верховная Рада не утвердила программу правительства, также не является основанием для отставки.
"Программа на 90% состояла из того, что было обговорено с комитетами. Вопрос, видимо, шел, скорее, об иммунитете, о вопросах доверия. Поскольку это парламентско-президентская республика, то каждый для себя сам решил, как он будет голосовать и что для него в приоритете - или программа, или доверие. Я просто скажу, что у нас подавляющее большинство правительств работали без утвержденной программы и ничего, они работали", - отметил он.
Стефанчук также добавил, что "с очень глубоким уважением" относится к премьер-министру.
Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.
После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.
18 июня Рада вновь отказалась поддержать обновленную программу Кабмина.
Пожалуйста, подождите...
ждем отставки Шмыгаля
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- Це не привід його звільняти!
Журналист спрашивает многодетного отца:
- Ви действительно, так сильно любите детей?
- Так, чтоб очень - нет, но сам процес..!
Так і наш уряд, країна по хер, но сам процес.
"https://twitter.com/anders_aslund/status/1276972588347121665 Всесвітній банк вирішив дати в кредит Україні 350 мільйонів доларів. Очікувався 1 мільярд, але у Світовому банку, здається, схвильовані відкатом реформ в Україні і вважали за краще запропонувати менший транш ", - заявив Аслунд.
Нагадаємо, що рада виконавчих директорів Світового банку https://bykvu.com/ru/bukvy/svitovij-bank-vidiliv-ukraini-350-mln-poziki-na-vidnovlennja-ekonomiki/ ухвалила рішення про надання Україні позики у розмірі 350 мільйонів доларів США на підтримку реформ для економічного відновлення.
"Моя позиція щодо призначення Сергія Шкарлета т.в.о міністра освіти й науки України. Сьогодні відбулось, по-перше, повне нівелювання думки Верховної Ради. Всупереч позиції профільного Комітету Ради плагіатора протисли в міністерське крісло. По-друге, відсьогодні можемо розпочинати відлік повноцінного наступу на пост-Майданні зміни у сфері освіти й науки, повернення до риторики та дій Табачника і ко. Чому? Та тому що легітимними стають фанати Януковича, плагіатори та просто недоброчесні пристосуванці.
По-третє, колеги та друзі, варто розпочинати ретельний моніторинг дій та бездіяльності пана Шкарлета. В умовах коли Програми дій уряду нема, розуміння стратегії нового очільника МОН нема, залишається виключно тиск громадськості, освітньої та наукової спільноти", - йдеться в дописі Новосад.
сегодня стефанчук дежурный по бла-бла-бла ???
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https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3949575091750884?__xts__%5B0%5D=68.ARAyWRM2CuxsHHX18xadNTdeHYhwXmrSgA-w2k0Vh_cDA3eUWe-8HkuvEnXVRXSMNnTa6_L7-iU5ZPRlXS8KS9vbB5zKXJcDD1kra3dQV1Lwfyn-7xzPviFX4EZ0QKvtk2EmFQfRB5MScMbRWySj3UNMr13LJ3w2qc3gkyo4OERlTs6UNzmi4T7ufyyeKacamqjLr0VcuwON-jgPAPYzwPn86VBVC6-xMeerSxTMF4QUM6cBpaWkw2eoZheocwQ8A3Xn1bXSkK-7_bCgO_Tb5AJF4kZMfroI-A10r0g2-5VMrodA7d9KrhE0ZPSJuZnyeiEnYmPg-4m-EmskTx0fUA&__tn__=-R 22 июня в 00:39 ·
Мовчазні депутати: майже 60 слуг народу жодного разу не виступили у Раді за 9 місяців роботи
Комітет виборців України проаналізував статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради. Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.
За даними КВУ половина депутатів монобільшості майже не виступає у Верховній Раді. Загалом 150 депутатів «Слуги Народу» мали не більше трьох виступів за дев'ять місяців роботи Ради.
При цьому 58 із них все ще не сказали жодного слова за 9 місяців роботи: зокрема, жодного разу не виступили в Раді М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородін, С. Бунін, В. Вагнєр, І. Васильєв, І. Васильковський, О. Гайду, М. Галушко, Д. Герман, О. Горобець, С. Гривко, О. Куницький та ін.
Ще 92 депутати монобільшості виступали не більше трьох разів за весь час роботи. Серед них - низка депутатів, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95». Зокрема, О. Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - 0 виступів, О. Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - 1 виступ, М. Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - 3 виступи, О. Хоменко, (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - 3 виступи, Ю. Корявченков (актор 95 кварталу) - 1 виступ. Серед «мовчазних» депутатів - претендент в кандидати на посаду київського міського голови М. Тищенко (2 виступи).
Щодо інших фракцій, то нульові показники виступів у 9 депутатів фракції «Опозиційна платформа - За життя»: зокрема, С. Льовочкіна, Ю. Льовочкіної, Т. Козака, В. Столара. Частина фракції ОПЗЖ виступили лише 1 раз: зокрема, В. Медведчук і Г. Суркіс. Також не мали виступів 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи «Довіра», 3 депутати групи «За майбутнє». Зокрема, Р. Іванісов, А. Деркач, О. Герега.
Серед фракцій «Європейська солідарність», «Голос», ВО «Батьківщина» немає депутатів, які б не виступали у Верховній Раді.
"Аналіз виступів на пленарних засіданнях Верховної Ради показує, що половина депутатів монобільшості фактично мовчить. Причин такої ситуації може бути дві. Перша - вроджена сором'язливість, що не притаманно для професії політика. Друга - нездатність висловити свою думку, коли депутат не може сформувати свою позицію в складному процесі законотворчості і віддає перевагу відмовчуванню при розгляді важливих питань або й повна відсутність власної думки", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
скорорчуємо армію, звільняємо бойових офіцерів, відводимо війська, забороняємо стріляти - нічого страшного
економіка, яку отримали на підйомі, валиться у прірву - нічого страшного
кількість захворілих зростає, а влада відкриває кінотеатри - нічого страшного
потап заслужений артист - нічого страшного,
мером призначимо піддуту корабельну сосну - нічого страшного
дітей зелені депутани вже розподіляють за якістю походження - нічого страшного...
коли ж той півварениковий наріт почне розуміти, що є той "золотий дощ" насправді???