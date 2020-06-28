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Кабмин (13507) отставка (3146) Стефанчук Руслан (637) Шмыгаль Денис (2591)

Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук

Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук не видит пока оснований для отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом Стефанчук прокомментировал заявление своего коллеги по фракции "Слуга народа" Александра Дануцы, который не исключил, что правительство Шмыгаля может уйти в отставку так же, как и правительство его предшественника Алексея Гончарука.

"По состоянию на сейчас я таких перспектив не вижу. Потому что вижу действительно, что премьер старается и работает. И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки на Закарпатье и уже даже там руководит штабом - это абсолютно нормальная реакция", - сказал Стефанчук.

По мнению заместителя спикера парламента, то, что Верховная Рада не утвердила программу правительства, также не является основанием для отставки.

Читайте также: Стефанчук прокомментировал слова "слуги народа" Корниенко о "рабочей бабе": "Кто не без греха - пусть бросит камень"

"Программа на 90% состояла из того, что было обговорено с комитетами. Вопрос, видимо, шел, скорее, об иммунитете, о вопросах доверия. Поскольку это парламентско-президентская республика, то каждый для себя сам решил, как он будет голосовать и что для него в приоритете - или программа, или доверие. Я просто скажу, что у нас подавляющее большинство правительств работали без утвержденной программы и ничего, они работали", - отметил он.

Стефанчук также добавил, что "с очень глубоким уважением" относится к премьер-министру.

Также читайте: Слухи об отставке есть всегда и на всех политических уровнях, спокойно к ним отношусь, - Шмыгаль

Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.

18 июня Рада вновь отказалась поддержать обновленную программу Кабмина.

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Топ комментарии
+12
поки остаточно країну не розграбують..
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28.06.2020 17:12
+11
У них там круговая порука. Держатся друг за друга мёртвой хваткой пока все не вылетят на Ростов чартерным рейсом.
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28.06.2020 16:54
+10
Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля.
Секс - не повод для знакомства.
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28.06.2020 16:59
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Правила форума Совет форумчан
У них там круговая порука. Держатся друг за друга мёртвой хваткой пока все не вылетят на Ростов чартерным рейсом.
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28.06.2020 16:54 Ответить
"Круговая порука мажет, как копоть"©...
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28.06.2020 17:28 Ответить
Дадим ахметовскому ставленику третий шанс и наверное не последний
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28.06.2020 16:55 Ответить
поки остаточно країну не розграбують..
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28.06.2020 17:12 Ответить
Прально, лишь бы, это не сделали солдаты НАТО, тьфу, Порошенко...
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28.06.2020 17:36 Ответить
Це не той, що за часів свого ригівства був дуже проти злої НАТО..? Цей чесний,цей не грабує та переконань ніколи не змінював..що у політиці, що у церковних справах..надійний як маяк на мисі..
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28.06.2020 20:16 Ответить
Он прежде всего очередной Зелин ставленник. А о чем конкретно договорились с Ахметкой взамен поддержки на выборах -- нужно спрашивать у Ахметки и бубочки.
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28.06.2020 18:19 Ответить
ой, ля-ля, ой, ля-ля -
ждем отставки Шмыгаля
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28.06.2020 16:58 Ответить
Пока некем заменить, подумывают про корабельну сосну.
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28.06.2020 18:49 Ответить
Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля.
Секс - не повод для знакомства.
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28.06.2020 16:59 Ответить
Дійсно не привід тільки уряд у відставку. Єхайте всі.
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28.06.2020 16:59 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html Рейтинг Зеленского рухнул до рекордного минимума: результаты опроса скрыли Июнь 28, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7715 Рейтинг Зеленского с сентября обвалился более чем вдвое…https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html#more-106992 Читать далее
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28.06.2020 17:11 Ответить
Це означає, що слуг вже не підтримують.
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28.06.2020 18:19 Ответить
Реакция прогнозируема, совок видит совка издалека.
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28.06.2020 17:11 Ответить
Країна без стратегії розвитку майже рік. Навіть два уряди не допомогли. То може лікувати причини - розігнати тих, хто ті уряди призначав?
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28.06.2020 17:14 Ответить
Даже комментировать сложно.
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28.06.2020 17:14 Ответить
Такое комментировать...это только к психиатрам.
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28.06.2020 17:15 Ответить
Охренели! А что тогда повод? Вас всех нахрен разогнать надо.
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28.06.2020 17:14 Ответить
- Вася, твій кум, якого ти порадив узяти на роботу - дегенерат!
- Це не привід його звільняти!
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28.06.2020 17:16 Ответить
Вспомнился анекдот:
Журналист спрашивает многодетного отца:
- Ви действительно, так сильно любите детей?
- Так, чтоб очень - нет, но сам процес..!
Так і наш уряд, країна по хер, но сам процес.
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28.06.2020 17:17 Ответить
Премьер молодой- пусть тренируется, шмаркля молодой- тоже уже больше года тренируется, Все пришли потренироваться, прибарахлится и набить карманы. А ввести для госслужащих ограничение максимальной зарплаты в 8 минимальных, как это в ЕС, США и Канаде слабО ?
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28.06.2020 17:27 Ответить
Третьякова после скандала с детьми «низкого качества» не собирается в отставку Нардеп назвала публикацию видео психологическим террором. Говорит, что ее поддерживает президент и фракция
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28.06.2020 17:39 Ответить
Чомусь не згадують, що саме Третьякова пропонувала ліквідувати Пенсійний фонд і збільшити вік виходу на пенсію.
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28.06.2020 17:40 Ответить
Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1957
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28.06.2020 17:44 Ответить
судячи по фейсу це жертва холокосту а не нацистка ...
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28.06.2020 18:41 Ответить
менгеле
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28.06.2020 19:57 Ответить
Ну, эта будет землю рыть ногами (подумал Мюллер).
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28.06.2020 18:54 Ответить
Ей ветврачом надо работать. Ходила бы яйξα поросятам откручивала.
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28.06.2020 20:20 Ответить
Если премьер даже план работы составить не может, то ни чего хорошего ни для нас , ни для Украины от этого Шмыгли ждать не приходится. Хотя я не прав: при чем тут Украина, он решает задачу окончание эпохи бедности для Ахметова и одного бородатого еврея
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28.06.2020 17:52 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/iz-za-otkata-reform-vsemirnyj-bank-predostavil-ukraine-menshij-transh-jekspert/ Міжнародний експерт з питань національних економік України та Росії Андерс Ослунд розповів, що у Світовому банку незадоволені відкатом реформ в Україні. Про це фахівець написав на своїй сторінці в Twitter.
"https://twitter.com/anders_aslund/status/1276972588347121665 Всесвітній банк вирішив дати в кредит Україні 350 мільйонів доларів. Очікувався 1 мільярд, але у Світовому банку, здається, схвильовані відкатом реформ в Україні і вважали за краще запропонувати менший транш ", - заявив Аслунд.
Нагадаємо, що рада виконавчих директорів Світового банку https://bykvu.com/ru/bukvy/svitovij-bank-vidiliv-ukraini-350-mln-poziki-na-vidnovlennja-ekonomiki/ ухвалила рішення про надання Україні позики у розмірі 350 мільйонів доларів США на підтримку реформ для економічного відновлення.
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28.06.2020 18:23 Ответить
Думаю, що у Світовому банку не просто незадоволені призупиненням реформ, а вже знають про значне зниження рейтингу зевлади. Все йде до нових важких виборів. Уявіть вибір між Бойком і Зе!
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28.06.2020 18:27 Ответить
https://prm.ua/vidsogodni-rozpochavsya-vidlik-nastupu-na-post-maydanni-zmini-u-sferi-osviti-y-nauki-novosad-pro-priznachennya-shkarleta/ Відсьогодні розпочався відлік наступу на пост-Майданні зміни у сфері освіти й науки . Про це на сторінці в Facebook повідомила екс-міністр освіти і науки України, колишня народна депутатка від "Слуги народу" Ганна Новосад.
"Моя позиція щодо призначення Сергія Шкарлета т.в.о міністра освіти й науки України. Сьогодні відбулось, по-перше, повне нівелювання думки Верховної Ради. Всупереч позиції профільного Комітету Ради плагіатора протисли в міністерське крісло. По-друге, відсьогодні можемо розпочинати відлік повноцінного наступу на пост-Майданні зміни у сфері освіти й науки, повернення до риторики та дій Табачника і ко. Чому? Та тому що легітимними стають фанати Януковича, плагіатори та просто недоброчесні пристосуванці.
По-третє, колеги та друзі, варто розпочинати ретельний моніторинг дій та бездіяльності пана Шкарлета. В умовах коли Програми дій уряду нема, розуміння стратегії нового очільника МОН нема, залишається виключно тиск громадськості, освітньої та наукової спільноти", - йдеться в дописі Новосад.
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28.06.2020 18:36 Ответить
...С 1 июля начинается эксперимент по реализации и внедрению е-резидентства. Об этом информирует Минцифры.Отмечается, что 25 июня правительство приняло постановление, которым утвержден соответствующий порядок.Проект создается в первую очередь для представителей креативной индустрии: ІТ, маркетинг, реклама, гейминг.Благодаря е-резидентству иностранцы будут получать онлайн:украинскую квалифицированную электронную подпись;регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;возможность открыть онлайн счет в украинском банке;упрощенный доступ к административным услугам в Украине.Согласно постановлению Министерство цифровой трансформации:- в течение двух месяцев должно подать Кабинету Министров предложения относительно принятия актов, необходимых для внедрения эксперимента, и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, следующих из данного постановления;- в течение трех месяцев - определить перечень государств для внедрения эксперимента и обеспечить создание и функционирование системы "Е-резидент", которая станет частью портала "Дія".В Минцифры предполагают, что первыми е-резидентами станут иностранные ІТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке...
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28.06.2020 18:39 Ответить
Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6885

сегодня стефанчук дежурный по бла-бла-бла ???
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28.06.2020 18:45 Ответить
Какое там бла-бла-бла, хотя бы респиратор не лопнул, ишь как вдавился.
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28.06.2020 19:03 Ответить
т.е Вы тоже оценили масштаб...отого...в куда едят ))))
Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 163

..
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28.06.2020 19:55 Ответить
Так воно ж візуально явно більше за те, чим думають. Якби було навпаки, то за камінці не молов би . Добре, що ще не згадав про право на помилку.
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28.06.2020 21:36 Ответить
Ну, Вася, ты мочишь + 100
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28.06.2020 19:41 Ответить
а заметьте))))...ничего даже выдумывать не надо )))))
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28.06.2020 19:57 Ответить
Ну, конечно, какая отставка, Ренатик ещё не всё свои дела порешал.
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28.06.2020 18:59 Ответить
Ренатик может "дорешаться" и гудки не помогут.
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28.06.2020 19:05 Ответить
https://www.facebook.com/cvu.ngo/?hc_ref=ARQ6okHhA2oiCB-i3JF98MQ6iDru9wIP5-51VSZjTYaO9V1pnpkWjEnQuWt1TKunjWU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAyWRM2CuxsHHX18xadNTdeHYhwXmrSgA-w2k0Vh_cDA3eUWe-8HkuvEnXVRXSMNnTa6_L7-iU5ZPRlXS8KS9vbB5zKXJcDD1kra3dQV1Lwfyn-7xzPviFX4EZ0QKvtk2EmFQfRB5MScMbRWySj3UNMr13LJ3w2qc3gkyo4OERlTs6UNzmi4T7ufyyeKacamqjLr0VcuwON-jgPAPYzwPn86VBVC6-xMeerSxTMF4QUM6cBpaWkw2eoZheocwQ8A3Xn1bXSkK-7_bCgO_Tb5AJF4kZMfroI-A10r0g2-5VMrodA7d9KrhE0ZPSJuZnyeiEnYmPg-4m-EmskTx0fUA&__tn__=kC-R КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3949575091750884?__xts__%5B0%5D=68.ARAyWRM2CuxsHHX18xadNTdeHYhwXmrSgA-w2k0Vh_cDA3eUWe-8HkuvEnXVRXSMNnTa6_L7-iU5ZPRlXS8KS9vbB5zKXJcDD1kra3dQV1Lwfyn-7xzPviFX4EZ0QKvtk2EmFQfRB5MScMbRWySj3UNMr13LJ3w2qc3gkyo4OERlTs6UNzmi4T7ufyyeKacamqjLr0VcuwON-jgPAPYzwPn86VBVC6-xMeerSxTMF4QUM6cBpaWkw2eoZheocwQ8A3Xn1bXSkK-7_bCgO_Tb5AJF4kZMfroI-A10r0g2-5VMrodA7d9KrhE0ZPSJuZnyeiEnYmPg-4m-EmskTx0fUA&__tn__=-R 22 июня в 00:39 ·

Мовчазні депутати: майже 60 слуг народу жодного разу не виступили у Раді за 9 місяців роботи
Комітет виборців України проаналізував статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради. Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.
За даними КВУ половина депутатів монобільшості майже не виступає у Верховній Раді. Загалом 150 депутатів «Слуги Народу» мали не більше трьох виступів за дев'ять місяців роботи Ради.
При цьому 58 із них все ще не сказали жодного слова за 9 місяців роботи: зокрема, жодного разу не виступили в Раді М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородін, С. Бунін, В. Вагнєр, І. Васильєв, І. Васильковський, О. Гайду, М. Галушко, Д. Герман, О. Горобець, С. Гривко, О. Куницький та ін.
Ще 92 депутати монобільшості виступали не більше трьох разів за весь час роботи. Серед них - низка депутатів, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95». Зокрема, О. Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - 0 виступів, О. Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - 1 виступ, М. Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - 3 виступи, О. Хоменко, (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - 3 виступи, Ю. Корявченков (актор 95 кварталу) - 1 виступ. Серед «мовчазних» депутатів - претендент в кандидати на посаду київського міського голови М. Тищенко (2 виступи).
Щодо інших фракцій, то нульові показники виступів у 9 депутатів фракції «Опозиційна платформа - За життя»: зокрема, С. Льовочкіна, Ю. Льовочкіної, Т. Козака, В. Столара. Частина фракції ОПЗЖ виступили лише 1 раз: зокрема, В. Медведчук і Г. Суркіс. Також не мали виступів 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи «Довіра», 3 депутати групи «За майбутнє». Зокрема, Р. Іванісов, А. Деркач, О. Герега.
Серед фракцій «Європейська солідарність», «Голос», ВО «Батьківщина» немає депутатів, які б не виступали у Верховній Раді.
"Аналіз виступів на пленарних засіданнях Верховної Ради показує, що половина депутатів монобільшості фактично мовчить. Причин такої ситуації може бути дві. Перша - вроджена сором'язливість, що не притаманно для професії політика. Друга - нездатність висловити свою думку, коли депутат не може сформувати свою позицію в складному процесі законотворчості і віддає перевагу відмовчуванню при розгляді важливих питань або й повна відсутність власної думки", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
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28.06.2020 19:22 Ответить
Девиз "Стада Недоумков" - "Ветер в харю, а я шпарю"
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28.06.2020 19:40 Ответить
Шмыгаль - хороший, честный премьер. Но этого мало. Нужен Саакашвили. Нужно менять налоговую систему и налоги в сторону их упрощения и уменьшения, Нужно привлекать инвесторов- давать землю крупным инвесторам за одну гривну, подключать свет и коммуникации за одну гривну. Ввести законы , позволяющие наполнить казну без мвф. Не будет этого - не будет успешной Украины.
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28.06.2020 20:37 Ответить
це ж тре залишатись такими ідіотами, навіть через рік правління клованської влади недоумків та злодіїв...
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28.06.2020 21:15 Ответить
Громадянко, нє рвітє сєрдце. Ми вже зрозуміли, хто вам гроші платить.
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29.06.2020 07:36 Ответить
пів року - нема програми, за якою повинен працювати уряд й за якою можна було би перевірити їх працездатність - нічого страшного...
скорорчуємо армію, звільняємо бойових офіцерів, відводимо війська, забороняємо стріляти - нічого страшного
економіка, яку отримали на підйомі, валиться у прірву - нічого страшного
кількість захворілих зростає, а влада відкриває кінотеатри - нічого страшного
потап заслужений артист - нічого страшного,
мером призначимо піддуту корабельну сосну - нічого страшного
дітей зелені депутани вже розподіляють за якістю походження - нічого страшного...
коли ж той півварениковий наріт почне розуміти, що є той "золотий дощ" насправді???
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28.06.2020 21:12 Ответить
А не пробували печеньку привезти чи апельсини наколоті?
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29.06.2020 08:59 Ответить
Хай цибулю дешеву їдять, буратіни... Поки головний буратін і її «під контроль» не захапав...
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29.06.2020 13:39 Ответить
Я наверно лекцию на курсе по экономике пропустил когда там рассказывали о доверии...
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28.06.2020 21:37 Ответить
залиште сцані тряпки для ведмедів, на ціх тварюк вони не діють. Тут треба більш вагомі предмети.
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29.06.2020 08:57 Ответить
вчерашний секс не повод для знакомства....
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29.06.2020 07:06 Ответить
Після того, як мерзота доривається до влади то, вона не бачить жодних причин її залишати.
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29.06.2020 08:56 Ответить
 
 