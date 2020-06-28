УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11171 відвідувач онлайн
Новини
2 725 61
Кабмін (13943) відставка (1455) Стефанчук Руслан (739) Денис Шмигаль (4398)

Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук

Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не бачить поки підстав для відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Так Стефанчук прокоментував заяву свого колеги по фракції "Слуга народу" Олександра Дануци, який не відкидає, що уряд Шмигаля може піти у відставку так само, як і уряд його попередника Олексія Гончарука.

"Наразі я таких перспектив не бачу. Бо справді бачу, що прем’єр старається і працює. І навіть те, як він відразу, того ж дня виїхав на паводки на Закарпатті і вже навіть там керує штабом, то це абсолютно нормальна реакція", - сказав Стефанчук.

Заступник спікера парламенту також вважає, що той факт, що Верховна Рада не затвердила програму уряду, також не є підставою для відставки.

Читайте також: Стефанчук прокоментував слова "слуги народу" Корнієнка про "робочу бабу": "Хто не без гріха - нехай кине камінь"

"Програма на 90% складалася з того, що було обговорено з комітетами. Йшлося, мабуть, скоріше, про імунітет, про питання довіри. Оскільки це парламентсько-президентська республіка, то кожен для себе сам вирішив, як він буде голосувати і що для нього в пріоритеті - чи програма, чи довіра. Я просто скажу, що у нас переважна більшість урядів працювала без затвердженої програми. І нічого, вони працювали", - зазначив він.

Стефанчук також додав, що "з дуже глибокою повагою" ставиться до прем'єр-міністра.

Читайте також: Чутки про відставку є завжди і на всіх політичних рівнях, спокійно до них ставлюся, - Шмигаль

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.

18 червня Рада знову відмовилася підтримати оновлену програму Кабміну.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
поки остаточно країну не розграбують..
показати весь коментар
28.06.2020 17:12
+11
У них там круговая порука. Держатся друг за друга мёртвой хваткой пока все не вылетят на Ростов чартерным рейсом.
показати весь коментар
28.06.2020 16:54
+10
Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля.
Секс - не повод для знакомства.
показати весь коментар
28.06.2020 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У них там круговая порука. Держатся друг за друга мёртвой хваткой пока все не вылетят на Ростов чартерным рейсом.
показати весь коментар
28.06.2020 16:54 Відповісти
"Круговая порука мажет, как копоть"©...
показати весь коментар
28.06.2020 17:28 Відповісти
Дадим ахметовскому ставленику третий шанс и наверное не последний
показати весь коментар
28.06.2020 16:55 Відповісти
поки остаточно країну не розграбують..
показати весь коментар
28.06.2020 17:12 Відповісти
Прально, лишь бы, это не сделали солдаты НАТО, тьфу, Порошенко...
показати весь коментар
28.06.2020 17:36 Відповісти
Це не той, що за часів свого ригівства був дуже проти злої НАТО..? Цей чесний,цей не грабує та переконань ніколи не змінював..що у політиці, що у церковних справах..надійний як маяк на мисі..
показати весь коментар
28.06.2020 20:16 Відповісти
Он прежде всего очередной Зелин ставленник. А о чем конкретно договорились с Ахметкой взамен поддержки на выборах -- нужно спрашивать у Ахметки и бубочки.
показати весь коментар
28.06.2020 18:19 Відповісти
ой, ля-ля, ой, ля-ля -
ждем отставки Шмыгаля
показати весь коментар
28.06.2020 16:58 Відповісти
Пока некем заменить, подумывают про корабельну сосну.
показати весь коментар
28.06.2020 18:49 Відповісти
Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля.
Секс - не повод для знакомства.
показати весь коментар
28.06.2020 16:59 Відповісти
Дійсно не привід тільки уряд у відставку. Єхайте всі.
показати весь коментар
28.06.2020 16:59 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html Рейтинг Зеленского рухнул до рекордного минимума: результаты опроса скрыли Июнь 28, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html Отказ Рады поддержать программу Кабмина - не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7715 Рейтинг Зеленского с сентября обвалился более чем вдвое…https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d1%83%d1%85%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd.html#more-106992 Читать далее
показати весь коментар
28.06.2020 17:11 Відповісти
Це означає, що слуг вже не підтримують.
показати весь коментар
28.06.2020 18:19 Відповісти
Реакция прогнозируема, совок видит совка издалека.
показати весь коментар
28.06.2020 17:11 Відповісти
Країна без стратегії розвитку майже рік. Навіть два уряди не допомогли. То може лікувати причини - розігнати тих, хто ті уряди призначав?
показати весь коментар
28.06.2020 17:14 Відповісти
Даже комментировать сложно.
показати весь коментар
28.06.2020 17:14 Відповісти
Такое комментировать...это только к психиатрам.
показати весь коментар
28.06.2020 17:15 Відповісти
Охренели! А что тогда повод? Вас всех нахрен разогнать надо.
показати весь коментар
28.06.2020 17:14 Відповісти
- Вася, твій кум, якого ти порадив узяти на роботу - дегенерат!
- Це не привід його звільняти!
показати весь коментар
28.06.2020 17:16 Відповісти
Вспомнился анекдот:
Журналист спрашивает многодетного отца:
- Ви действительно, так сильно любите детей?
- Так, чтоб очень - нет, но сам процес..!
Так і наш уряд, країна по хер, но сам процес.
показати весь коментар
28.06.2020 17:17 Відповісти
Премьер молодой- пусть тренируется, шмаркля молодой- тоже уже больше года тренируется, Все пришли потренироваться, прибарахлится и набить карманы. А ввести для госслужащих ограничение максимальной зарплаты в 8 минимальных, как это в ЕС, США и Канаде слабО ?
показати весь коментар
28.06.2020 17:27 Відповісти
Третьякова после скандала с детьми «низкого качества» не собирается в отставку Нардеп назвала публикацию видео психологическим террором. Говорит, что ее поддерживает президент и фракция
показати весь коментар
28.06.2020 17:39 Відповісти
Чомусь не згадують, що саме Третьякова пропонувала ліквідувати Пенсійний фонд і збільшити вік виходу на пенсію.
показати весь коментар
28.06.2020 17:40 Відповісти
Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1957
показати весь коментар
28.06.2020 17:44 Відповісти
судячи по фейсу це жертва холокосту а не нацистка ...
показати весь коментар
28.06.2020 18:41 Відповісти
менгеле
показати весь коментар
28.06.2020 19:57 Відповісти
Ну, эта будет землю рыть ногами (подумал Мюллер).
показати весь коментар
28.06.2020 18:54 Відповісти
Ей ветврачом надо работать. Ходила бы яйξα поросятам откручивала.
показати весь коментар
28.06.2020 20:20 Відповісти
Если премьер даже план работы составить не может, то ни чего хорошего ни для нас , ни для Украины от этого Шмыгли ждать не приходится. Хотя я не прав: при чем тут Украина, он решает задачу окончание эпохи бедности для Ахметова и одного бородатого еврея
показати весь коментар
28.06.2020 17:52 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/iz-za-otkata-reform-vsemirnyj-bank-predostavil-ukraine-menshij-transh-jekspert/ Міжнародний експерт з питань національних економік України та Росії Андерс Ослунд розповів, що у Світовому банку незадоволені відкатом реформ в Україні. Про це фахівець написав на своїй сторінці в Twitter.
"https://twitter.com/anders_aslund/status/1276972588347121665 Всесвітній банк вирішив дати в кредит Україні 350 мільйонів доларів. Очікувався 1 мільярд, але у Світовому банку, здається, схвильовані відкатом реформ в Україні і вважали за краще запропонувати менший транш ", - заявив Аслунд.
Нагадаємо, що рада виконавчих директорів Світового банку https://bykvu.com/ru/bukvy/svitovij-bank-vidiliv-ukraini-350-mln-poziki-na-vidnovlennja-ekonomiki/ ухвалила рішення про надання Україні позики у розмірі 350 мільйонів доларів США на підтримку реформ для економічного відновлення.
показати весь коментар
28.06.2020 18:23 Відповісти
Думаю, що у Світовому банку не просто незадоволені призупиненням реформ, а вже знають про значне зниження рейтингу зевлади. Все йде до нових важких виборів. Уявіть вибір між Бойком і Зе!
показати весь коментар
28.06.2020 18:27 Відповісти
https://prm.ua/vidsogodni-rozpochavsya-vidlik-nastupu-na-post-maydanni-zmini-u-sferi-osviti-y-nauki-novosad-pro-priznachennya-shkarleta/ Відсьогодні розпочався відлік наступу на пост-Майданні зміни у сфері освіти й науки . Про це на сторінці в Facebook повідомила екс-міністр освіти і науки України, колишня народна депутатка від "Слуги народу" Ганна Новосад.
"Моя позиція щодо призначення Сергія Шкарлета т.в.о міністра освіти й науки України. Сьогодні відбулось, по-перше, повне нівелювання думки Верховної Ради. Всупереч позиції профільного Комітету Ради плагіатора протисли в міністерське крісло. По-друге, відсьогодні можемо розпочинати відлік повноцінного наступу на пост-Майданні зміни у сфері освіти й науки, повернення до риторики та дій Табачника і ко. Чому? Та тому що легітимними стають фанати Януковича, плагіатори та просто недоброчесні пристосуванці.
По-третє, колеги та друзі, варто розпочинати ретельний моніторинг дій та бездіяльності пана Шкарлета. В умовах коли Програми дій уряду нема, розуміння стратегії нового очільника МОН нема, залишається виключно тиск громадськості, освітньої та наукової спільноти", - йдеться в дописі Новосад.
показати весь коментар
28.06.2020 18:36 Відповісти
...С 1 июля начинается эксперимент по реализации и внедрению е-резидентства. Об этом информирует Минцифры.Отмечается, что 25 июня правительство приняло постановление, которым утвержден соответствующий порядок.Проект создается в первую очередь для представителей креативной индустрии: ІТ, маркетинг, реклама, гейминг.Благодаря е-резидентству иностранцы будут получать онлайн:украинскую квалифицированную электронную подпись;регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;возможность открыть онлайн счет в украинском банке;упрощенный доступ к административным услугам в Украине.Согласно постановлению Министерство цифровой трансформации:- в течение двух месяцев должно подать Кабинету Министров предложения относительно принятия актов, необходимых для внедрения эксперимента, и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, следующих из данного постановления;- в течение трех месяцев - определить перечень государств для внедрения эксперимента и обеспечить создание и функционирование системы "Е-резидент", которая станет частью портала "Дія".В Минцифры предполагают, что первыми е-резидентами станут иностранные ІТ-специалисты, работающие на украинские компании, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус е-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском рынке...
показати весь коментар
28.06.2020 18:39 Відповісти
Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6885

сегодня стефанчук дежурный по бла-бла-бла ???
показати весь коментар
28.06.2020 18:45 Відповісти
Какое там бла-бла-бла, хотя бы респиратор не лопнул, ишь как вдавился.
показати весь коментар
28.06.2020 19:03 Відповісти
т.е Вы тоже оценили масштаб...отого...в куда едят ))))
Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 163

..
показати весь коментар
28.06.2020 19:55 Відповісти
Так воно ж візуально явно більше за те, чим думають. Якби було навпаки, то за камінці не молов би . Добре, що ще не згадав про право на помилку.
показати весь коментар
28.06.2020 21:36 Відповісти
Ну, Вася, ты мочишь + 100
показати весь коментар
28.06.2020 19:41 Відповісти
а заметьте))))...ничего даже выдумывать не надо )))))
показати весь коментар
28.06.2020 19:57 Відповісти
Ну, конечно, какая отставка, Ренатик ещё не всё свои дела порешал.
показати весь коментар
28.06.2020 18:59 Відповісти
Ренатик может "дорешаться" и гудки не помогут.
показати весь коментар
28.06.2020 19:05 Відповісти
https://www.facebook.com/cvu.ngo/?hc_ref=ARQ6okHhA2oiCB-i3JF98MQ6iDru9wIP5-51VSZjTYaO9V1pnpkWjEnQuWt1TKunjWU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAyWRM2CuxsHHX18xadNTdeHYhwXmrSgA-w2k0Vh_cDA3eUWe-8HkuvEnXVRXSMNnTa6_L7-iU5ZPRlXS8KS9vbB5zKXJcDD1kra3dQV1Lwfyn-7xzPviFX4EZ0QKvtk2EmFQfRB5MScMbRWySj3UNMr13LJ3w2qc3gkyo4OERlTs6UNzmi4T7ufyyeKacamqjLr0VcuwON-jgPAPYzwPn86VBVC6-xMeerSxTMF4QUM6cBpaWkw2eoZheocwQ8A3Xn1bXSkK-7_bCgO_Tb5AJF4kZMfroI-A10r0g2-5VMrodA7d9KrhE0ZPSJuZnyeiEnYmPg-4m-EmskTx0fUA&__tn__=kC-R КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3949575091750884?__xts__%5B0%5D=68.ARAyWRM2CuxsHHX18xadNTdeHYhwXmrSgA-w2k0Vh_cDA3eUWe-8HkuvEnXVRXSMNnTa6_L7-iU5ZPRlXS8KS9vbB5zKXJcDD1kra3dQV1Lwfyn-7xzPviFX4EZ0QKvtk2EmFQfRB5MScMbRWySj3UNMr13LJ3w2qc3gkyo4OERlTs6UNzmi4T7ufyyeKacamqjLr0VcuwON-jgPAPYzwPn86VBVC6-xMeerSxTMF4QUM6cBpaWkw2eoZheocwQ8A3Xn1bXSkK-7_bCgO_Tb5AJF4kZMfroI-A10r0g2-5VMrodA7d9KrhE0ZPSJuZnyeiEnYmPg-4m-EmskTx0fUA&__tn__=-R 22 июня в 00:39 ·

Мовчазні депутати: майже 60 слуг народу жодного разу не виступили у Раді за 9 місяців роботи
Комітет виборців України проаналізував статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради. Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.
За даними КВУ половина депутатів монобільшості майже не виступає у Верховній Раді. Загалом 150 депутатів «Слуги Народу» мали не більше трьох виступів за дев'ять місяців роботи Ради.
При цьому 58 із них все ще не сказали жодного слова за 9 місяців роботи: зокрема, жодного разу не виступили в Раді М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородін, С. Бунін, В. Вагнєр, І. Васильєв, І. Васильковський, О. Гайду, М. Галушко, Д. Герман, О. Горобець, С. Гривко, О. Куницький та ін.
Ще 92 депутати монобільшості виступали не більше трьох разів за весь час роботи. Серед них - низка депутатів, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95». Зокрема, О. Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - 0 виступів, О. Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - 1 виступ, М. Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - 3 виступи, О. Хоменко, (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - 3 виступи, Ю. Корявченков (актор 95 кварталу) - 1 виступ. Серед «мовчазних» депутатів - претендент в кандидати на посаду київського міського голови М. Тищенко (2 виступи).
Щодо інших фракцій, то нульові показники виступів у 9 депутатів фракції «Опозиційна платформа - За життя»: зокрема, С. Льовочкіна, Ю. Льовочкіної, Т. Козака, В. Столара. Частина фракції ОПЗЖ виступили лише 1 раз: зокрема, В. Медведчук і Г. Суркіс. Також не мали виступів 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи «Довіра», 3 депутати групи «За майбутнє». Зокрема, Р. Іванісов, А. Деркач, О. Герега.
Серед фракцій «Європейська солідарність», «Голос», ВО «Батьківщина» немає депутатів, які б не виступали у Верховній Раді.
"Аналіз виступів на пленарних засіданнях Верховної Ради показує, що половина депутатів монобільшості фактично мовчить. Причин такої ситуації може бути дві. Перша - вроджена сором'язливість, що не притаманно для професії політика. Друга - нездатність висловити свою думку, коли депутат не може сформувати свою позицію в складному процесі законотворчості і віддає перевагу відмовчуванню при розгляді важливих питань або й повна відсутність власної думки", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
показати весь коментар
28.06.2020 19:22 Відповісти
Девиз "Стада Недоумков" - "Ветер в харю, а я шпарю"
показати весь коментар
28.06.2020 19:40 Відповісти
Шмыгаль - хороший, честный премьер. Но этого мало. Нужен Саакашвили. Нужно менять налоговую систему и налоги в сторону их упрощения и уменьшения, Нужно привлекать инвесторов- давать землю крупным инвесторам за одну гривну, подключать свет и коммуникации за одну гривну. Ввести законы , позволяющие наполнить казну без мвф. Не будет этого - не будет успешной Украины.
показати весь коментар
28.06.2020 20:37 Відповісти
це ж тре залишатись такими ідіотами, навіть через рік правління клованської влади недоумків та злодіїв...
показати весь коментар
28.06.2020 21:15 Відповісти
Громадянко, нє рвітє сєрдце. Ми вже зрозуміли, хто вам гроші платить.
показати весь коментар
29.06.2020 07:36 Відповісти
пів року - нема програми, за якою повинен працювати уряд й за якою можна було би перевірити їх працездатність - нічого страшного...
скорорчуємо армію, звільняємо бойових офіцерів, відводимо війська, забороняємо стріляти - нічого страшного
економіка, яку отримали на підйомі, валиться у прірву - нічого страшного
кількість захворілих зростає, а влада відкриває кінотеатри - нічого страшного
потап заслужений артист - нічого страшного,
мером призначимо піддуту корабельну сосну - нічого страшного
дітей зелені депутани вже розподіляють за якістю походження - нічого страшного...
коли ж той півварениковий наріт почне розуміти, що є той "золотий дощ" насправді???
показати весь коментар
28.06.2020 21:12 Відповісти
А не пробували печеньку привезти чи апельсини наколоті?
показати весь коментар
29.06.2020 08:59 Відповісти
Хай цибулю дешеву їдять, буратіни... Поки головний буратін і її «під контроль» не захапав...
показати весь коментар
29.06.2020 13:39 Відповісти
Я наверно лекцию на курсе по экономике пропустил когда там рассказывали о доверии...
показати весь коментар
28.06.2020 21:37 Відповісти
залиште сцані тряпки для ведмедів, на ціх тварюк вони не діють. Тут треба більш вагомі предмети.
показати весь коментар
29.06.2020 08:57 Відповісти
вчерашний секс не повод для знакомства....
показати весь коментар
29.06.2020 07:06 Відповісти
Після того, як мерзота доривається до влади то, вона не бачить жодних причин її залишати.
показати весь коментар
29.06.2020 08:56 Відповісти
 
 