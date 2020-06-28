Відмова Ради підтримати програму Кабміну - не привід для відставки Шмигаля, - Стефанчук
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не бачить поки підстав для відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Так Стефанчук прокоментував заяву свого колеги по фракції "Слуга народу" Олександра Дануци, який не відкидає, що уряд Шмигаля може піти у відставку так само, як і уряд його попередника Олексія Гончарука.
"Наразі я таких перспектив не бачу. Бо справді бачу, що прем’єр старається і працює. І навіть те, як він відразу, того ж дня виїхав на паводки на Закарпатті і вже навіть там керує штабом, то це абсолютно нормальна реакція", - сказав Стефанчук.
Заступник спікера парламенту також вважає, що той факт, що Верховна Рада не затвердила програму уряду, також не є підставою для відставки.
"Програма на 90% складалася з того, що було обговорено з комітетами. Йшлося, мабуть, скоріше, про імунітет, про питання довіри. Оскільки це парламентсько-президентська республіка, то кожен для себе сам вирішив, як він буде голосувати і що для нього в пріоритеті - чи програма, чи довіра. Я просто скажу, що у нас переважна більшість урядів працювала без затвердженої програми. І нічого, вони працювали", - зазначив він.
Стефанчук також додав, що "з дуже глибокою повагою" ставиться до прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.
18 червня Рада знову відмовилася підтримати оновлену програму Кабміну.
Будь ласка, зачекайте...
ждем отставки Шмыгаля
Секс - не повод для знакомства.
- Це не привід його звільняти!
Журналист спрашивает многодетного отца:
- Ви действительно, так сильно любите детей?
- Так, чтоб очень - нет, но сам процес..!
Так і наш уряд, країна по хер, но сам процес.
"https://twitter.com/anders_aslund/status/1276972588347121665 Всесвітній банк вирішив дати в кредит Україні 350 мільйонів доларів. Очікувався 1 мільярд, але у Світовому банку, здається, схвильовані відкатом реформ в Україні і вважали за краще запропонувати менший транш ", - заявив Аслунд.
Нагадаємо, що рада виконавчих директорів Світового банку https://bykvu.com/ru/bukvy/svitovij-bank-vidiliv-ukraini-350-mln-poziki-na-vidnovlennja-ekonomiki/ ухвалила рішення про надання Україні позики у розмірі 350 мільйонів доларів США на підтримку реформ для економічного відновлення.
"Моя позиція щодо призначення Сергія Шкарлета т.в.о міністра освіти й науки України. Сьогодні відбулось, по-перше, повне нівелювання думки Верховної Ради. Всупереч позиції профільного Комітету Ради плагіатора протисли в міністерське крісло. По-друге, відсьогодні можемо розпочинати відлік повноцінного наступу на пост-Майданні зміни у сфері освіти й науки, повернення до риторики та дій Табачника і ко. Чому? Та тому що легітимними стають фанати Януковича, плагіатори та просто недоброчесні пристосуванці.
По-третє, колеги та друзі, варто розпочинати ретельний моніторинг дій та бездіяльності пана Шкарлета. В умовах коли Програми дій уряду нема, розуміння стратегії нового очільника МОН нема, залишається виключно тиск громадськості, освітньої та наукової спільноти", - йдеться в дописі Новосад.
сегодня стефанчук дежурный по бла-бла-бла ???
..
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/3949575091750884?__xts__%5B0%5D=68.ARAyWRM2CuxsHHX18xadNTdeHYhwXmrSgA-w2k0Vh_cDA3eUWe-8HkuvEnXVRXSMNnTa6_L7-iU5ZPRlXS8KS9vbB5zKXJcDD1kra3dQV1Lwfyn-7xzPviFX4EZ0QKvtk2EmFQfRB5MScMbRWySj3UNMr13LJ3w2qc3gkyo4OERlTs6UNzmi4T7ufyyeKacamqjLr0VcuwON-jgPAPYzwPn86VBVC6-xMeerSxTMF4QUM6cBpaWkw2eoZheocwQ8A3Xn1bXSkK-7_bCgO_Tb5AJF4kZMfroI-A10r0g2-5VMrodA7d9KrhE0ZPSJuZnyeiEnYmPg-4m-EmskTx0fUA&__tn__=-R 22 июня в 00:39 ·
Мовчазні депутати: майже 60 слуг народу жодного разу не виступили у Раді за 9 місяців роботи
Комітет виборців України проаналізував статистику виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради. Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.
За даними КВУ половина депутатів монобільшості майже не виступає у Верховній Раді. Загалом 150 депутатів «Слуги Народу» мали не більше трьох виступів за дев'ять місяців роботи Ради.
При цьому 58 із них все ще не сказали жодного слова за 9 місяців роботи: зокрема, жодного разу не виступили в Раді М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородін, С. Бунін, В. Вагнєр, І. Васильєв, І. Васильковський, О. Гайду, М. Галушко, Д. Герман, О. Горобець, С. Гривко, О. Куницький та ін.
Ще 92 депутати монобільшості виступали не більше трьох разів за весь час роботи. Серед них - низка депутатів, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95». Зокрема, О. Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") - 0 виступів, О. Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") - 1 виступ, М. Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") - 3 виступи, О. Хоменко, (директор з управління цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") - 3 виступи, Ю. Корявченков (актор 95 кварталу) - 1 виступ. Серед «мовчазних» депутатів - претендент в кандидати на посаду київського міського голови М. Тищенко (2 виступи).
Щодо інших фракцій, то нульові показники виступів у 9 депутатів фракції «Опозиційна платформа - За життя»: зокрема, С. Льовочкіна, Ю. Льовочкіної, Т. Козака, В. Столара. Частина фракції ОПЗЖ виступили лише 1 раз: зокрема, В. Медведчук і Г. Суркіс. Також не мали виступів 6 позафракційних депутатів, 4 депутати групи «Довіра», 3 депутати групи «За майбутнє». Зокрема, Р. Іванісов, А. Деркач, О. Герега.
Серед фракцій «Європейська солідарність», «Голос», ВО «Батьківщина» немає депутатів, які б не виступали у Верховній Раді.
"Аналіз виступів на пленарних засіданнях Верховної Ради показує, що половина депутатів монобільшості фактично мовчить. Причин такої ситуації може бути дві. Перша - вроджена сором'язливість, що не притаманно для професії політика. Друга - нездатність висловити свою думку, коли депутат не може сформувати свою позицію в складному процесі законотворчості і віддає перевагу відмовчуванню при розгляді важливих питань або й повна відсутність власної думки", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
скорорчуємо армію, звільняємо бойових офіцерів, відводимо війська, забороняємо стріляти - нічого страшного
економіка, яку отримали на підйомі, валиться у прірву - нічого страшного
кількість захворілих зростає, а влада відкриває кінотеатри - нічого страшного
потап заслужений артист - нічого страшного,
мером призначимо піддуту корабельну сосну - нічого страшного
дітей зелені депутани вже розподіляють за якістю походження - нічого страшного...
коли ж той півварениковий наріт почне розуміти, що є той "золотий дощ" насправді???