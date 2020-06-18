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ВР (14812) Кабмін (13940) програма (132)

Рада відмовилася підтримати оновлену програму Кабміну. ВIДЕО

Верховна Рада не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів України. У зв'язку з цим уряд втратив річний імунітет.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" документ проголосували 207 народних депутатів з 226 необхідних.

"Затвердження нашої програми - це підтримка українського виробника, малого і середнього бізнесу, підтримка енергетики та фермерів, оновлена ​​медична реформа і зміни в пенсійній системі, це здешевлення кредитів і підвищення соціальних стандартів, підтримка дуже великої кількості кроків, які ми будемо робити, щоб отримати загальний результат", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу з трибуни парламенту, характеризуючи Програму діяльності уряду.

Також дивіться: Ні мені, ні членам Кабміну не потрібен імунітет, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр додав, що ні йому, ні урядовцям "не потрібен імунітет".

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.

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Топ коментарі
+29
всё. давайте нового премьера. этот кончился.
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18.06.2020 11:09
+22
Я бы тоже не доверял человеку с фамилией Шморгаль!!!
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18.06.2020 11:08
+18
Мудрий нарід просто не вспіває поповняти Держрезерви. І мишам важко те все ділити.
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18.06.2020 11:11
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Правила форума Рада форумчан
Я бы тоже не доверял человеку с фамилией Шморгаль!!!
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18.06.2020 11:08 Відповісти
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18.06.2020 11:32 Відповісти
Во во!Фамилия много значит!!!У Порошенко премьером Гройсман...что по немецки означает "большой(великий) человек"...и поэтому экономика росла!!!
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18.06.2020 14:20 Відповісти
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18.06.2020 20:57 Відповісти
всё. давайте нового премьера. этот кончился.
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18.06.2020 11:09 Відповісти
А теперь Шмыгаля, Авакова, Степанова гнать в шею
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18.06.2020 11:09 Відповісти
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
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18.06.2020 11:19 Відповісти
Какая наглость!
Рада отказалась поддержать обновленную программу Кабмина - Цензор.НЕТ 5687
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18.06.2020 11:09 Відповісти
Мудрий нарід просто не вспіває поповняти Держрезерви. І мишам важко те все ділити.
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18.06.2020 11:11 Відповісти
Это уже не в первый раз. Разве это не повод для отставки правительства?
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18.06.2020 11:11 Відповісти
Там столько поводов не только для отставки, но и для заключения как правительства так и вовочки, что уже и сосчитать нельзя. Пока аваков это сдерживает. Но ведь и аваков не вечен...
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18.06.2020 11:16 Відповісти
І чим більше стримує Аваков, то тим більше накручується пружина невдоволення🙄
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18.06.2020 11:19 Відповісти
Да, и эта пружина стремится вернуться в состояние равновесия. Вопрос только в том, кто и когда эту пружину отпустит.
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18.06.2020 11:25 Відповісти
Могут "довыделываться" как в своё время Янукович с министром МВД Захарченком. Тогда начиналось со Врадиевки, теперь с Кагарлыка.
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18.06.2020 17:17 Відповісти
Рада отказалась поддержать обновленную программу Кабмина - Цензор.НЕТ 870
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18.06.2020 11:12 Відповісти
Это уже отставка или ещё не?
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18.06.2020 11:12 Відповісти
И дальше ,что?У вас нет умных вы должны зедебилы с этим смирится.Какая разница ,какая программа? Никто все равно ее не выполнит.
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18.06.2020 11:13 Відповісти
справа в тому, що там й виконувати нема чого було. сама вода та лозунги, а щодо того, як їх реально втілити в життя в цій програмі жодного слова не було (ледь здужав її читати).
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18.06.2020 11:18 Відповісти
Більшості нема і тепер через місяць треба нові вибори🤫
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18.06.2020 11:15 Відповісти
Дострокові вибори парламенту все ближче і ближче
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18.06.2020 11:16 Відповісти
Неа. Зачем это зе надо, Раду распускать? У него там монобольшинство. Понимать надо.
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18.06.2020 11:27 Відповісти
коли тобі (чи мені) пенсію (чи зарплату) затримають (як оце мені затримують чорнобильські) - йому доведеться розпускати...
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18.06.2020 11:46 Відповісти
Глупенький ты. Когда такое происходит распускать уже поздно.
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18.06.2020 12:26 Відповісти
"поддержка очень большого количества шагов, которые мы будем делать, чтобы получить общий результат"
1. При кривоногости траектория "большого количества шагов" приведет в лучшем случае к движению по кругу. В худшем - траектория хаоса.
2. "Общий результат" - это шо? Плз, характеристику результата, бо он может быть и негативным.
Источник: https://censor.net/n3202771
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18.06.2020 11:17 Відповісти
ой-вей, ******** такі обісрався..
яка несподівана новина!
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18.06.2020 11:20 Відповісти
послухайте доповідь голови Рахункової палати...
падіння ВВП почалось в 3-му кварталі 19-го року і пішло в мінус в 1-му кв. 2020р.

падіння інвестицій.
зменшення кредитування економіки
змушують наперед сплачувати податки
на зараз - заборгованнісь казначейського рахунку перед видатковими статтями дежбюджету (треба розуміти, вже секвестрованого) - 1,8млрд грн

Короче, десь в 16-00 буде стенограма....
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18.06.2020 11:26 Відповісти
Рада відмовилася підтримати оновлену програму Кабміну - Цензор.НЕТ 2885
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18.06.2020 11:30 Відповісти
цифри статистики цього голосування:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=6102
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18.06.2020 11:44 Відповісти
Сказочка о том, что в Раде зелёное большинство, монокоалиция (которое якобы просто послушно голосует и способно навязать остальным своё решение) и прочий соевый бред с треском рухнула. Но петики на таких мелочах не сосредотачиваются)))
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18.06.2020 11:45 Відповісти
так це ж така характерна особливість вашої монозебільнобільшості! І ніби є (декларовано 254); і у характерних випадках голосування - зникає.
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18.06.2020 11:49 Відповісти
Воно поняття немає що постить! Тупе кацапське створіння.
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18.06.2020 11:54 Відповісти
просто мозг надо задействовать, а не просто запостить на форуме Зеля-ишак))))
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18.06.2020 11:56 Відповісти
А, то есть по сути сказать нечего, кроме как "ваше зебольшинство не такое уж и большинство". Не удивлён.
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18.06.2020 11:54 Відповісти
З тобою сперечатись те саме що з радіо точкою. Ти дебіл. Перечитай ще раз що ти написав. Напяно роблений кацапський ідіот.
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18.06.2020 11:56 Відповісти
А я и не собираюсь спорить, принцип Ad Hominem, который ты только что ко мне применил, на меня не действует
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18.06.2020 11:59 Відповісти
Всех предателей интересов Украины-Шмыгаля, Авакова и весь опоблок отдать под суд!!!
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18.06.2020 11:50 Відповісти
Наши депутаты балованные.
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18.06.2020 11:58 Відповісти
Навіть не всі зебобо-депутати голосували за обновлений реферат Шмигаля.
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18.06.2020 12:01 Відповісти
Ю. Тимошенко.

Звісно, «Батьківщина» не може підтримувати цю «туфту». Країну треба рятувати від безладу і безпорадності нинішньої влади. Чим швидше вона буде змінена, тим меншу ціну заплатить Україна за цей експеримент.
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18.06.2020 12:57 Відповісти
Юля вже "рятувала" -- з БЮТ зробила ПРиБЮТ (С).
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19.06.2020 06:03 Відповісти
ПРиБЮТ який був тількі в уяві соєвих поросят.

МЕМОРАНДУМ ПОДПИСАННЫЙ ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧЕМ И ЕХАНУРОВЫМ. Полный текст.
https://censor.net/news/54395/memorandum_podpisannyyi_yuschenko_yanukovichem_i_ehanurovym_polnyyi_tekst.....

Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются" http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
......

Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны. http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
......
Це не та фальшивка яку на коліні за гроші агента ФСБ Порошенко склепали Лезченко і Найєм,для тупороилого виборця

У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/
Рада відмовилася підтримати оновлену програму Кабміну - Цензор.НЕТ 2703
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29.06.2020 09:47 Відповісти
А я например поименно хочу знать ,кто отвечает за гос. Резерв . Шмыгло ,и Зеленский с Аваковым, и ,Ермаком , наверняка знали ,что там творится ,а если нет то нафига нужны коты ,которые не ловят мышей, их отправляют на мыло🙇😡
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18.06.2020 13:08 Відповісти
Быдло-малоросы раскололись.
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18.06.2020 13:11 Відповісти
Владимир вы монстр , хотите отправить Зеленского в кабаре ,опять ногами прыгать?🤫
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18.06.2020 13:12 Відповісти
Дригать.
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19.06.2020 06:05 Відповісти
т.е. Акела(Шмыгаль) во второй раз промахнулся, похоже смена премьер-министр а не за горами.
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18.06.2020 13:52 Відповісти
Поменяют директора электростанции на директора ветряка, голодуха ж то кадрова.
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18.06.2020 17:21 Відповісти
какой ужас эти зебилы
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18.06.2020 14:14 Відповісти
Да не рада отказалась - это беня шантажирует ахметова на большие уступки
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18.06.2020 14:34 Відповісти
Потрібно створити умови для роботи і відпочинку продуктивних людей. Поки будь яке маленьке бидло може безкарно заважати продуктивним людям працювати і відпочивати, всі закони будуть йти до сраки, а продуктивні люди будуть і далі збігати з країни. В країні не працює захист продуктивних людей - немає середнього класу.
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19.06.2020 01:03 Відповісти
ЦИРК
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19.06.2020 08:00 Відповісти
 
 