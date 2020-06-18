Рада отказалась поддержать обновленную программу Кабмина. ВИДЕО
Верховная Рада не поддержала доработанную программу деятельности Кабинета Министров Украины. В связи с этим правительство потеряло годовой иммунитет.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" документ проголосовали 207 народных депутатов из 226 необходимых.
"Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, малого и среднего бизнеса, поддержка энергетики и фермеров, обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе, это удешевление кредитов и повышение социальных стандартов, поддержка очень большого количества шагов, которые мы будем делать, чтобы получить общий результат", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления с трибуны парламента, характеризуя Программу деятельности правительства.
Премьер добавил, что ни ему, ни членам правительства "не нужен иммунитет".
Напомним, 4 июня парламент отправил на доработку Программу действий Кабинета Министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.
После правительство передало на рассмотрение парламента обновленную программу.
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1. При кривоногости траектория "большого количества шагов" приведет в лучшем случае к движению по кругу. В худшем - траектория хаоса.
2. "Общий результат" - это шо? Плз, характеристику результата, бо он может быть и негативным.
Источник: https://censor.net/n3202771
яка несподівана новина!
падіння ВВП почалось в 3-му кварталі 19-го року і пішло в мінус в 1-му кв. 2020р.
падіння інвестицій.
зменшення кредитування економіки
змушують наперед сплачувати податки
на зараз - заборгованнісь казначейського рахунку перед видатковими статтями дежбюджету (треба розуміти, вже секвестрованого) - 1,8млрд грн
Короче, десь в 16-00 буде стенограма....
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=6102
Звісно, «Батьківщина» не може підтримувати цю «туфту». Країну треба рятувати від безладу і безпорадності нинішньої влади. Чим швидше вона буде змінена, тим меншу ціну заплатить Україна за цей експеримент.
МЕМОРАНДУМ ПОДПИСАННЫЙ ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧЕМ И ЕХАНУРОВЫМ. Полный текст.
https://censor.net/news/54395/memorandum_podpisannyyi_yuschenko_yanukovichem_i_ehanurovym_polnyyi_tekst.....
Сергей Левочкин: "Я знаю, что переговоры по коалиции "Нашей Украины" и Партии регионов успешно продвигаются" http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/04/28/4399275/
......
Виктор Ющенко назначил одного из лидеров фракции Партии регионов Раису Богатыреву секретарем Совета национальной безопасности и оборо
ны. http://fraza.ua/analitics/26.12.07/46096.html
......
Це не та фальшивка яку на коліні за гроші агента ФСБ Порошенко склепали Лезченко і Найєм,для тупороилого виборця
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/