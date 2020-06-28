США поддерживают суверенитет Украины и ее стремление двигаться евроатлантическим путем, - посольство в поздравлении с Днем Конституции
Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом заявили в посольстве США в Украине, приветствуя украинцев с Днем Конституции, передает Цензор.НЕТ.
"В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, которые двигают страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представляли себе во время Революции достоинства", - говорится в публикации.
Также отмечается, что "Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины".
Напомним, 28 июня Украина отмечает один из главных государственных праздников - День Конституции. Верховная Рада приняла Основной Закон в ночь на 28 июня 1996 года.
Пожалуйста, подождите...
ПРУФ.
(відосікі Шарія, або твої рассуждєнія, не треба)
Що Ви скажете про західні інвестиції у ворога - заводи wv , gm , ford , renault?
А НАСПРАВДІ:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSwbDOlaXqAhVQx4sKHcROCYwQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F12%2F4%2F1011942.html&usg=AOvVaw1t7a0rG9Cofl1ZdWW4jJ2T Пентагон опроверг ограничения для Украины на применение Javelin
Dec 4, 2019 - США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin ...
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Дякуємо друзі!!!!
А чего" мышебратья,адиннарот" не поздравляют нас с Днем Конституции? "Братьев меньших" или как кацапы там ноют? Козломордое отродье-свято в українців сьогодні !!!
Слава Nації !!!
«24.06.2020 Украина получила от США партию "джавелинов" предпоследней модификации FGM-148E.
Ракеты и вспомогательное оборудование на сумму более $27 млн прибыло еще 16 июня 2020. »
«Казав пан , що кожуха дасть , але й слово його тепле ...»
«У Украины нет ограничений на использование Javelin - Пентагон. Корреспондент.net, 4 декабря 2019,.»
Ліліпутії - це уже великий плюс.
на себе багато брати
Рассусоливаешь тут...
Царь - прєзєдєнт, мілостіво разрєшил холопам ето.
США в ході кампанії "Буря в пустелі" (тривала 43 дні) втратили 148 людини убитими і 467 військовослужбовців США отримали поранення. А бойові втрати іракської армії склали 100 тисяч чоловік убитими і 300 тисяч пораненими. Ще 150 тисяч солдатів дезертировали в ході боїв, та 60 тисяч були взяті в полон. Також було знищено 4 280 танків 2 870 броньованих машин, 3 110 артилерійських систем .... майже всі виробництва жахливого срср. В цілому повністю були знищені 42 іракських дивізії, і безліч російських радників.
І не такі вже були великі втрати у США в цій масштабній кривавій війні. А могли б вони реально допомогти і нам у святій визвольній війні дружній для США українській державі, проти нашого спільного лютого кривавого ворога окупанта суверенної Української землі Криму і Донбасу. Допомогти істотніше в нашій визвольній вітчизняній війні українського народу проти проклятої фашистської паРаші кривавого маніяка ... уйла, щоб розгромити цього кривавого агресора -загарбника.. А кривава личакова ********* паРаша зі своїм допотопним застарілим озброєнням минулого століття, вона майже така як і Ірак, але побільша. Але її це не врятує, просто втрати у вщет розгромленої паРаші будуть на порядок більше ніж у Іраку ..