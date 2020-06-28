США поддерживают суверенитет Украины и ее стремление двигаться евроатлантическим путем, - посольство в поздравлении с Днем Конституции

Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявили в посольстве США в Украине, приветствуя украинцев с Днем Конституции, передает Цензор.НЕТ.

"В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, которые двигают страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представляли себе во время Революции достоинства", - говорится в публикации.

Также отмечается, что "Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы в равной степени привержены принципу свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа Украины".

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Напомним, 28 июня Украина отмечает один из главных государственных праздников - День Конституции. Верховная Рада приняла Основной Закон в ночь на 28 июня 1996 года.

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