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привітання (729) посольство (939) США (21006) День Конституції (76)

США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції

США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції

Сполучені Штати непохитні в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявили в посольстві США в Україні, вітаючи українців із Днем Конституції, передає Цензор.НЕТ.

"У День Конституції ми зауважуємо зусилля України щодо впровадження реформ, які рухають країну до демократичного, стабільного і благополучного майбутнього, яке українці уявляли собі під час Революції Гідності", - йдеться в публікації.

Також наголошується: "Сполучені Штати залишаються непохитними в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми рівною мірою віддані принципу свободи України рухатися євроатлантичним шляхом, відповідно до вимог народу України".

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США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції 01

Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає одне з головних державних свят - День Конституції. Верховна Рада прийняла Основний Закон у ніч на 28 червня 1996 року.

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Топ коментарі
+17
Це все добре і українці вдячні за підтримку, але треба йти далі і допомагати українській армії бути в НАТО.
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28.06.2020 20:58
+6
Это ты провокация.
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28.06.2020 21:45
+4
Спасибо братскому американскому народу за помощь в уничтожении путинского нацистско - фашистского режима....Вместе мы развалим масковскую ********* и вынудим её обитателей жить по человеческим законам в мире с людьми, животными и всей планетой....
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28.06.2020 21:31
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Це все добре і українці вдячні за підтримку, але треба йти далі і допомагати українській армії бути в НАТО.
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28.06.2020 20:58 Відповісти
І дозволити використовувати ті джавеліни , які прислали , але заборонили з них стріляти . Як із тими контрбатарейними чи як там вони називаються радарами обрізаними - факт обстрілу визначають ,а напрям - ні , щоб не вбили ворога у відповідь , щоб лише ховались , як сірі миші . Трамп - ************ .
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28.06.2020 21:17 Відповісти
«І дозволити використовувати ті джавеліни , які прислали , але заборонили з них стріляти»

ПРУФ.
(відосікі Шарія, або твої рассуждєнія, не треба)
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28.06.2020 21:26 Відповісти
Гугл на допомогу , якщо не забанили . Можеш пошукати в архіві "цензора" . Заборонено використовувати джавеліни проти ворога . І контрбатарейні радари без можливості визначити напрям виходу ворожого снаряду , лише сам факт . І ембарго ЄС наклало на Україну ще в 2014 на постачання зброї до України . Що , неприємно без теплої ванни з брехні ? Це реальність , треба на неї орієнтуватися , а не на "вєсьмірснамі"!
Що Ви скажете про західні інвестиції у ворога - заводи wv , gm , ford , renault?
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28.06.2020 21:34 Відповісти
Обмеження були, але це не заборона з них стріляти.
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28.06.2020 21:38 Відповісти
На полігонах .
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28.06.2020 21:43 Відповісти
Мразото, ти розносиш фейки газета.ру.
А НАСПРАВДІ:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSwbDOlaXqAhVQx4sKHcROCYwQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F12%2F4%2F1011942.html&usg=AOvVaw1t7a0rG9Cofl1ZdWW4jJ2T Пентагон опроверг ограничения для Украины на применение Javelin
Dec 4, 2019 - США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin ...
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28.06.2020 21:49 Відповісти
Щас костя корабельнососновский скажет, шо слова его вырвали из контекста...
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28.06.2020 21:52 Відповісти
Чувак, це ти ЗБРЕХАВ : «І дозволити використовувати ті джавеліни , які прислали , але заборонили з них стріляти».
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28.06.2020 21:41 Відповісти
Шо? Тумблер выключили? Благодаря минску война переведена в позиционную фазу. А американское оужие - на случай желания воды днепровской отведать, или Киев с Рейкъявиком взять... ты не вырывай слова из контекста как сосна карабельная
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28.06.2020 21:30 Відповісти
США поддерживают суверенитет Украины и ее стремление двигаться евроатлантическим путем, - посольство в поздравлении с Днем Конституции

==========================================================
Дякуємо друзі!!!!
А чего" мышебратья,адиннарот" не поздравляют нас с Днем Конституции? "Братьев меньших" или как кацапы там ноют? Козломордое отродье-свято в українців сьогодні !!!
Слава Nації !!!
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28.06.2020 23:24 Відповісти
Вдячні тим що обрали прорасєйську потвору президентом?))) і ми разом з нашим расєйським президентом будемо у нато...?))) нічого біль дебільного не чув на цензорі))))))))))))
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29.06.2020 00:45 Відповісти
Дякуємо,але...https://www.youtube.com/watch?v=wwJDFt-NsiM&list=LLG93MGd6YaXkST6bbcm8B7w&index=5&t=603s Зе-Конституція. Слуги чхали з високої корабельної сосни на основний закон держави...
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28.06.2020 21:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IbYG30ucL7Q Может не по теме, но круто.
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28.06.2020 21:15 Відповісти
Казав пан , що кожуха дасть , але й слово його тепле ...
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28.06.2020 21:19 Відповісти
Чииай лахтинсько/лугандонський:
«24.06.2020 Украина получила от США партию "джавелинов" предпоследней модификации FGM-148E.

Ракеты и вспомогательное оборудование на сумму более $27 млн прибыло еще 16 июня 2020. »
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28.06.2020 21:33 Відповісти
Кацапе недороблений , читай до кінця , а не лише заголовки , придурок *********** .
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28.06.2020 21:37 Відповісти
Лугандонцю перероблений https://censor.net/user/327267, це відповідь на твоє

«Казав пан , що кожуха дасть , але й слово його тепле ...»
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28.06.2020 21:44 Відповісти
І про попередні поставки джавелінів почитай далі , за заголовками .
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28.06.2020 21:42 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij9-nmlqXqAhVrhosKHeG9AjoQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fworld%2F4167991-u-ukrayny-net-ohranychenyi-na-yspolzovanye-Javelin-pentahon&usg=AOvVaw0P_oGH70-PadP1L__3NjN3 У Украины нет ограничений на использование Javelin ...

«У Украины нет ограничений на использование Javelin - Пентагон. Корреспондент.net, 4 декабря 2019,.»
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28.06.2020 21:52 Відповісти
Спасибо братскому американскому народу за помощь в уничтожении путинского нацистско - фашистского режима....Вместе мы развалим масковскую ********* и вынудим её обитателей жить по человеческим законам в мире с людьми, животными и всей планетой....
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28.06.2020 21:31 Відповісти
Украина должна стать частью США. Это единственный способ сохранить Украину.
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28.06.2020 21:33 Відповісти
Україна повинна бути не частиною США, а мати особливе партнерство з ними.
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28.06.2020 21:35 Відповісти
Але за проамериканського президента Америки , бо з нинішнім ************** справи не буде .
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28.06.2020 21:40 Відповісти
зебила сразу видно
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28.06.2020 21:48 Відповісти
Бачу .
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29.06.2020 04:03 Відповісти
Особливе партнерство проблему не вирішить. Україні потрібне американське законодавство. Наприклад, володіння зброєю щоб захистити свою Конституцію.
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28.06.2020 21:52 Відповісти
Кстати есть и давно понятие *стратегический партнер США* и прежде всего с военной точки зрения. Экономически и финансово тоже. Так многие страны поднялись в разных частях мира. И без баз военных кстати. Просто в случае каком либо предоставлять аэродромы и прочее. Но нам не светит. На таких не ставят---себе дороже. Может позже.
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28.06.2020 22:28 Відповісти
Вступление невозможно. Базы тоже. Тут без обсуждений. тогда бы многие так делали. Все проблемы у нас внутри. Нет единства нации. И нации нет. В таких не вкладывают. Ведь не вернётся. Старый уже пример. А вот поляки не подвели ни себя в своём единстве, ни тем кто помогали поверив полякам. Не скоро---короче.
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28.06.2020 22:42 Відповісти
Міжнародна підтримка України у боротьби з ордою надважлива. Навіть тільки санкції проти
Ліліпутії - це уже великий плюс.
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28.06.2020 21:35 Відповісти
Це не підтримка , це провокація .
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28.06.2020 21:41 Відповісти
Провокація чого?
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28.06.2020 21:44 Відповісти
Это ты провокация.
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28.06.2020 21:45 Відповісти
США-то поддерживают, а Зеленский?
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28.06.2020 21:44 Відповісти
Це вже інше питання! Але штати не дадуть Ваві
на себе багато брати
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28.06.2020 21:47 Відповісти
God bless America!
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28.06.2020 21:45 Відповісти
спасибо
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28.06.2020 21:56 Відповісти
Продавайте лес заграницу под видом дров (а потом просите о помощи при потопах), продавайте землю, сдавайте банковскую систему иностранцам, плодите малограмотных соросят и будет вам счастье. Вот это и есть те "суверенитет и территориальная целостность", о которых вещает США.
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28.06.2020 22:00 Відповісти
Ти навіщо з пляшки зліз? Злий чечен тобі хіба дозволив?
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28.06.2020 22:22 Відповісти
А ты чьих будешь? Порохобот? Зебот? Работать не пробовал? Не стыдно говном на форумах кидаться?
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28.06.2020 23:21 Відповісти
Це вялікороси "чьіх", а я "сам собі режисер".
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29.06.2020 08:25 Відповісти
Держат за дураков.
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28.06.2020 22:07 Відповісти
Ти валєжник заготавливай.
Рассусоливаешь тут...
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28.06.2020 22:14 Відповісти
Вічне хуіловище хіба дозволив їм це робити?
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28.06.2020 22:24 Відповісти
Так.
Царь - прєзєдєнт, мілостіво разрєшил холопам ето.
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28.06.2020 22:33 Відповісти
С зевилупком ні про яке нато навіть мови не може бути, 73% обрали свій, особливий шлях до федерального округу расєйської **********...
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29.06.2020 00:49 Відповісти
Ну,якщо з цих ********** округу расєйської пєтєрастії аж 56%-ів голосували за Порошенка в 14-му,то тут вже не підтримка потрібна,щоб марширувати на Хрещатику під час Іловайського котла,а парочка справжніх американських військових баз в Україні.
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29.06.2020 04:23 Відповісти
-
США в ході кампанії "Буря в пустелі" (тривала 43 дні) втратили 148 людини убитими і 467 військовослужбовців США отримали поранення. А бойові втрати іракської армії склали 100 тисяч чоловік убитими і 300 тисяч пораненими. Ще 150 тисяч солдатів дезертировали в ході боїв, та 60 тисяч були взяті в полон. Також було знищено 4 280 танків 2 870 броньованих машин, 3 110 артилерійських систем .... майже всі виробництва жахливого срср. В цілому повністю були знищені 42 іракських дивізії, і безліч російських радників.
І не такі вже були великі втрати у США в цій масштабній кривавій війні. А могли б вони реально допомогти і нам у святій визвольній війні дружній для США українській державі, проти нашого спільного лютого кривавого ворога окупанта суверенної Української землі Криму і Донбасу. Допомогти істотніше в нашій визвольній вітчизняній війні українського народу проти проклятої фашистської паРаші кривавого маніяка ... уйла, щоб розгромити цього кривавого агресора -загарбника.. А кривава личакова ********* паРаша зі своїм допотопним застарілим озброєнням минулого століття, вона майже така як і Ірак, але побільша. Але її це не врятує, просто втрати у вщет розгромленої паРаші будуть на порядок більше ніж у Іраку ..
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29.06.2020 06:38 Відповісти
 
 