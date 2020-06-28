США підтримують суверенітет України та її прагнення рухатися євроатлантичним шляхом, - посольство в привітанні з Днем Конституції

Сполучені Штати непохитні в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявили в посольстві США в Україні, вітаючи українців із Днем Конституції, передає Цензор.НЕТ.

"У День Конституції ми зауважуємо зусилля України щодо впровадження реформ, які рухають країну до демократичного, стабільного і благополучного майбутнього, яке українці уявляли собі під час Революції Гідності", - йдеться в публікації.

Також наголошується: "Сполучені Штати залишаються непохитними в нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, захищеної в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми рівною мірою віддані принципу свободи України рухатися євроатлантичним шляхом, відповідно до вимог народу України".

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Нагадаємо, 28 червня Україна відзначає одне з головних державних свят - День Конституції. Верховна Рада прийняла Основний Закон у ніч на 28 червня 1996 року.

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