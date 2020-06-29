Папа Римский призвал молиться за пострадавших от паводков в Украине

Папа Римский Франциск во время встречи с верующими пожелал, чтобы люди, которые страдают под наводнений на западе Украины, почувствовали "Господа утешение и братскую помощь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Папа призвал молиться за улучшение судьбы народов Ближнего Востока, страдающих от войн, "а также тех, кого поразили сильные наводнения на Западной Украине".

Напомним, в результате наводнений, от которых пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, по официальным данным, погибли три человека, еще один - считается пропавшим без вести.

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В результате паводка на Западной Украине пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье.

По оценкам, затопление в результате паводков больше, чем в 2008 году.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны.