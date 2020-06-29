Папа Римський закликав молитися за постраждалих від паводків в Україні

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами побажав, щоб люди, які страждають під повеней на заході України, відчули "Господа розраду і братню допомогу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

Папа закликав молитися за поліпшення долі народів Близького Сходу, які страждають від воєн, "а також тих, кого вразили сильні повені на Західній Україні".

Нагадаємо, внаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна особа вважається зниклою безвісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через паводок на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях, - Шмигаль

Унаслідок паводка на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях. Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло.

За оцінками, затоплення у результаті паводків є більшим, ніж у 2008 році.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.