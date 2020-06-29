УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10835 відвідувачів онлайн
Новини Паводки на Західній Україні
939 6
паводок (233) Папа Римський (305) Франциск (171)

Папа Римський закликав молитися за постраждалих від паводків в Україні

Папа Римський закликав молитися за постраждалих від паводків в Україні

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вірянами побажав, щоб люди, які страждають під повеней на заході України, відчули "Господа розраду і братню допомогу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

Папа закликав молитися за поліпшення долі народів Близького Сходу, які страждають від воєн, "а також тих, кого вразили сильні повені на Західній Україні".

Нагадаємо, внаслідок повеней, від яких постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Закарпатська області, за офіційними даними, загинули три людини, ще одна особа вважається зниклою безвісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через паводок на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях, - Шмигаль

Унаслідок паводка на Західній Україні постраждали 250 населених пунктів у п'яти областях. Уряд вже виділив на подолання наслідків негоди понад 700 млн грн. Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло.

За оцінками, затоплення у результаті паводків є більшим, ніж у 2008 році.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансування в розмірі $100 тис. для боротьби з паводками в західних областях країни.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это очень поможет
показати весь коментар
29.06.2020 05:58 Відповісти
ну так с вирусом же помогло))
божок разогнал верунов и Попа теперь бормочет мантры один
показати весь коментар
29.06.2020 07:24 Відповісти
зебанаты,как вам то,что после визита бубочки люди в Закарпатье просят Пороха проследить ,чтоб зелень деньги ,которые им в помощь,не разворовала
показати весь коментар
29.06.2020 08:07 Відповісти
храни Господь Папу и дай ему 100 лет жизни
показати весь коментар
29.06.2020 08:16 Відповісти
 
 