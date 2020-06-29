ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года

Европейский союз еще на полгода продлил санкции, введенные в 2014 году из-за "дестабилизирующих действий РФ в Украине". Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

Соответствующее решение принял в понедельник, 29 июня, Совет Европейского союза, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что речь идет о секторальных санкциях против России, которые Евросоюз ввел в июле 2014 года. Они ограничили доступ государственных финансовых учреждений с РФ на финансовые рынки ЕС, наложили эмбарго на торговлю оружием, установили запрет на экспорт товаров двойного назначения, а также ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.

Санкции ввели сроком на полгода и с декабря 2014-го постоянно продлевали. Их снятие привязано к выполнению Россией Минских договоренностей.

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19 июня политическое решение о продлении этих санкций принял Европейский совет - конференция лидеров стран-членов ЕС. Теперь в юридическую силу оно вступит после публикации в официальном вестнике Евросоюза.

Напомним, 18 июня Совет Европейского союза продлил на год санкции против России, введенные в связи с незаконной оккупацией украинского Крыма.