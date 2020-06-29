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Новости Санкции против России
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ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года

ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года

Европейский союз еще на полгода продлил санкции, введенные в 2014 году из-за "дестабилизирующих действий РФ в Украине". Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

Соответствующее решение принял в понедельник, 29 июня, Совет Европейского союза, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Отмечается, что речь идет о секторальных санкциях против России, которые Евросоюз ввел в июле 2014 года. Они ограничили доступ государственных финансовых учреждений с РФ на финансовые рынки ЕС, наложили эмбарго на торговлю оружием, установили запрет на экспорт товаров двойного назначения, а также ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.

Санкции ввели сроком на полгода и с декабря 2014-го постоянно продлевали. Их снятие привязано к выполнению Россией Минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений: если Кремль не согласится, то санкции против РФ должны усиливаться, - Нуланд

19 июня политическое решение о продлении этих санкций принял Европейский совет - конференция лидеров стран-членов ЕС. Теперь в юридическую силу оно вступит после публикации в официальном вестнике Евросоюза.

Напомним, 18 июня Совет Европейского союза продлил на год санкции против России, введенные в связи с незаконной оккупацией украинского Крыма.

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Топ комментарии
+8
Санкции ввели сроком на полгода и с декабря 2014-го постоянно продлевали.

Их снятие привязано к выполнению Россией Минских договоренностей.
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29.06.2020 18:33
+6
ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года - Цензор.НЕТ 8049
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29.06.2020 18:38
+6
Сир спалити , кокс в МІД РФ!
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29.06.2020 18:41
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Санкции ввели сроком на полгода и с декабря 2014-го постоянно продлевали.

Их снятие привязано к выполнению Россией Минских договоренностей.
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29.06.2020 18:33 Ответить
так московитам і треба! Їм санкції на користь!
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29.06.2020 18:36 Ответить
до 31 января...бенелюкс это не то, о чём вы думаете...
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29.06.2020 18:38 Ответить
бенелюкс ???????????????
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29.06.2020 18:57 Ответить
шо неясно?бенялюкс понятнее?
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29.06.2020 19:00 Ответить
Приймайте санкції на кожний термін пуйлища-невмерущого! Не витрачайте час!
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29.06.2020 18:38 Ответить
ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года - Цензор.НЕТ 8049
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29.06.2020 18:38 Ответить
Сир спалити , кокс в МІД РФ!
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29.06.2020 18:41 Ответить
Вот тут нам и попёрло.
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29.06.2020 18:47 Ответить
НЕ "ПРОТИВ" , ВЕДЬ САНКЦИИ ПОЛЕЗНЫЕ !
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29.06.2020 18:47 Ответить
Рейган був супер..)))
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29.06.2020 18:49 Ответить
просто он не работал клоуном...
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29.06.2020 19:02 Ответить
Агга, супперрменом, як і Шварценнегер..
))
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29.06.2020 19:05 Ответить
Російський «Аерофлот» перевозить пасажирів під виглядом вантажу - росЗМІ https://mind.ua/news/20212461-rosijskij-aeroflot-perevozit-pasazhiriv-pid-viglyadom-vantazhu-roszmi
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29.06.2020 19:03 Ответить
Зачем продлевать постоянно? Санкции должны быть "пожизненно" !
...пока любитель детских животиков жив. А править страной он будет пока не умрет (судя по организованным им "честным выборам).
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29.06.2020 19:34 Ответить
ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року - Цензор.НЕТ 2755
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29.06.2020 19:35 Ответить
Ну и к чему эти кривляния в полгода?
Обьявите санкции бессрочно, ДО момента восстановления территориальной целостности Украины!
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29.06.2020 19:45 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html Путин подписал указ об экстренном призыве россиян на военные сборы по всей стране Июнь 29, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року - Цензор.НЕТ 8114 Минобороны России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) незамедлительно начинает военные сборы по всей стране, несмотря на пандемию коронавируса, которым в РФ заболели больше полумиллиона человек.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html#more-107096 Читать далее
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29.06.2020 19:56 Ответить
 
 