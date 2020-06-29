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Новини Санкції проти Росії
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ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року

ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року

Європейський союз ще на півроку продовжив санкції, запроваджені в 2014 році через "дестабілізуючі дії РФ в Україні". Обмеження діятимуть до 31 січня 2021 року.

Відповідне рішення ухвалила у понеділок, 29 червня, Рада Європейського союзу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зазначається, що йдеться про секторальні санкції проти Росії, які Євросоюз ввів у липні 2014 року. Вони обмежили доступ державних фінансових установ із РФ на фінансові ринки ЄС, наклали ембарго на торгівлю зброєю, встановили заборону на експорт товарів подвійного призначення, а також обмежили доступ Росії до високотехнологічних товарів, особливо в нафтовидобувному секторі.

Санкції запровадили терміном на півроку і з грудня 2014-го постійно продовжували. Їхнє зняття прив'язане до виконання Росією мінських домовленостей.

19 червня політичне рішення про продовження цих санкцій ухвалила Європейська рада - конференція лідерів країн-членів ЄС. Тепер юридичної чинності воно набере після публікації в офіційному віснику Євросоюзу.

Нагадаємо, 18 червня Рада Європейського союзу продовжила на рік санкції проти Росії, введені у зв'язку з незаконною окупацією українського Криму.

Читайте також: Потрібно почати переговори про реалізацію Мінських угод: якщо Кремль не погодиться, то санкції проти РФ мають посилюватися, - Нуланд
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Топ коментарі
+8
Санкции ввели сроком на полгода и с декабря 2014-го постоянно продлевали.

Их снятие привязано к выполнению Россией Минских договоренностей.
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29.06.2020 18:33
+6
ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года - Цензор.НЕТ 8049
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29.06.2020 18:38
+6
Сир спалити , кокс в МІД РФ!
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29.06.2020 18:41
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Санкции ввели сроком на полгода и с декабря 2014-го постоянно продлевали.

Их снятие привязано к выполнению Россией Минских договоренностей.
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29.06.2020 18:33 Відповісти
так московитам і треба! Їм санкції на користь!
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29.06.2020 18:36 Відповісти
до 31 января...бенелюкс это не то, о чём вы думаете...
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29.06.2020 18:38 Відповісти
бенелюкс ???????????????
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29.06.2020 18:57 Відповісти
шо неясно?бенялюкс понятнее?
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29.06.2020 19:00 Відповісти
Приймайте санкції на кожний термін пуйлища-невмерущого! Не витрачайте час!
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29.06.2020 18:38 Відповісти
ЕС продлил санкции против РФ до 31 января следующего года - Цензор.НЕТ 8049
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29.06.2020 18:38 Відповісти
Сир спалити , кокс в МІД РФ!
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29.06.2020 18:41 Відповісти
Вот тут нам и попёрло.
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29.06.2020 18:47 Відповісти
НЕ "ПРОТИВ" , ВЕДЬ САНКЦИИ ПОЛЕЗНЫЕ !
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29.06.2020 18:47 Відповісти
Рейган був супер..)))
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29.06.2020 18:49 Відповісти
просто он не работал клоуном...
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29.06.2020 19:02 Відповісти
Агга, супперрменом, як і Шварценнегер..
))
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29.06.2020 19:05 Відповісти
Російський «Аерофлот» перевозить пасажирів під виглядом вантажу - росЗМІ https://mind.ua/news/20212461-rosijskij-aeroflot-perevozit-pasazhiriv-pid-viglyadom-vantazhu-roszmi
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29.06.2020 19:03 Відповісти
Зачем продлевать постоянно? Санкции должны быть "пожизненно" !
...пока любитель детских животиков жив. А править страной он будет пока не умрет (судя по организованным им "честным выборам).
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29.06.2020 19:34 Відповісти
ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року - Цензор.НЕТ 2755
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29.06.2020 19:35 Відповісти
Ну и к чему эти кривляния в полгода?
Обьявите санкции бессрочно, ДО момента восстановления территориальной целостности Украины!
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29.06.2020 19:45 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html Путин подписал указ об экстренном призыве россиян на военные сборы по всей стране Июнь 29, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 січня наступного року - Цензор.НЕТ 8114 Минобороны России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) незамедлительно начинает военные сборы по всей стране, несмотря на пандемию коронавируса, которым в РФ заболели больше полумиллиона человек.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8.html#more-107096 Читать далее
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29.06.2020 19:56 Відповісти
 
 