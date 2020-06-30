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За выходные 26-27 июня ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 80 взрывов

За выходные 26-27 июня ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 80 взрывов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в субботу 50 взрывов в Донецкой области и 30 взрывов - на Луганщине.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 153/2020 от 29 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В период с вечера 26 до вечера 27 июня в Донецкой области СММ констатировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня, зафиксировав тогда больше взрывов (примерно 40), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (25 взрывов)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большую часть взрывов, зафиксировано в районах к западу от оккупированной Горловки, к северу от оккупированного Донецка, а также на северо-восток и юго-запад от подконтрольной правительству Авдеевки.

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С вечера 27 до вечера 28 июня Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав тогда меньше взрывов (10), если сравнивать с предыдущими сутками. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу от Донецка, а также на восток и от н. п. Гнутово (подконтролен правительству, 90 км к югу от Донецка).

"В период с вечера 26 до вечера 27 июня в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности, ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 160 взрывов)", - сообщили в СММ.

С вечера 27 до вечера 28 июня Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня и большее количество взрывов (30), если сравнивать с предыдущими сутками.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку от р. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и северо-восток от участка разведения в районе Золотого.

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...и как обычно, НУЛЕВАЯ реакция Бубочки.
Нарика больше дальнобойщики волнуют.
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30.06.2020 02:13 Ответить
Ті вибухи вже звичні... Це просто уже "статистика"... Мені цікавіше інше - чого "Цензор" мовчить про радіацію над Північною Європою? Фінни шумлять, шведи з норвежцями - теж, що з Ленінградської області в Скандінавію третій день несе радіоактивну хмару з вмістом елементів, що свідчать про викид радіації з ТВЕЛа. Уже говорять про руйнування якогось ядерного реактора, по області забігала дезактиваційна техніка, а у нас - "мовчок"... Боїмося образить сусіда?...
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30.06.2020 04:42 Ответить
Бояться повірити в таке щастя.)
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30.06.2020 05:24 Ответить
Кто? Что? Откуда? ОБСЕ это неведомо. Взрывается там что-то,да и мать его так. Проще сейсморегистратор подключить. Дешевле будет. И девки по баням отдохнут.
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30.06.2020 05:28 Ответить
Во всем виновата зелёная вонючая гнида!
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30.06.2020 05:38 Ответить
ОБСЕРЕ вылезло из кабаков Днепра, Харькова?
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30.06.2020 05:51 Ответить
Зафиксировали - ну и что? Уже за 6 лет сотни тысяч раз фиксировали....Для чего весь этот балаган с фиксацией? Для усиления санкций? Для отвода наших войск? Для открытия новых переходов, мостов , дорог на вражескую территорию? Наблюдения ОБСЕ за преступлениями путена - это символическое, бесполезное "участие" Европы в прекращении расейско - украинской войны....
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30.06.2020 06:38 Ответить
За выходные 26-27 июня ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 80 взрывов - Цензор.НЕТ 3492
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30.06.2020 07:15 Ответить
 
 