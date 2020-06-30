УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8873 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
958 9
вибух (4368) ОБСЄ (3481) Донбас (22348)

За вихідні 26-27 червня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 80 вибухів

За вихідні 26-27 червня ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 80 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала в суботу 50 вибухів у Донецькій області та 30 вибухів - на Луганщині.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ № 153/2020 від 29 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У період із вечора 26 до вечора 27 червня в Донецькій області СММ констатувала меншу кількість порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (приблизно 40), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (25 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на захід від окупованої Горлівки, на північ від окупованого Донецька, а також на північний схід і південний захід від підконтрольної уряду Авдіївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала десятки гаубиць, 14 "Градів", 40 БМП і понад 30 танків найманців РФ на Донбасі, - СЦКК

З вечора 27 до вечора 28 червня Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (10), якщо порівнювати з попередньою добою. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від Донецька, а також на схід і південь від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька).

"У період із вечора 26 до вечора 27 червня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема, жодного вибуху), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 160 вибухів)", - повідомили в СММ.

З вечора 27 до вечора 28 червня Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню і більшу кількість вибухів (30), якщо порівнювати з попередньою добою.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська) і північний схід від ділянки розведення в районі Золотого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місія ОБСЄ на Донбасі збільшить кількість безпілотників і спостерігачів, - Цимбалюк

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...и как обычно, НУЛЕВАЯ реакция Бубочки.
Нарика больше дальнобойщики волнуют.
показати весь коментар
30.06.2020 02:13 Відповісти
Ті вибухи вже звичні... Це просто уже "статистика"... Мені цікавіше інше - чого "Цензор" мовчить про радіацію над Північною Європою? Фінни шумлять, шведи з норвежцями - теж, що з Ленінградської області в Скандінавію третій день несе радіоактивну хмару з вмістом елементів, що свідчать про викид радіації з ТВЕЛа. Уже говорять про руйнування якогось ядерного реактора, по області забігала дезактиваційна техніка, а у нас - "мовчок"... Боїмося образить сусіда?...
показати весь коментар
30.06.2020 04:42 Відповісти
Бояться повірити в таке щастя.)
показати весь коментар
30.06.2020 05:24 Відповісти
Кто? Что? Откуда? ОБСЕ это неведомо. Взрывается там что-то,да и мать его так. Проще сейсморегистратор подключить. Дешевле будет. И девки по баням отдохнут.
показати весь коментар
30.06.2020 05:28 Відповісти
Во всем виновата зелёная вонючая гнида!
показати весь коментар
30.06.2020 05:38 Відповісти
ОБСЕРЕ вылезло из кабаков Днепра, Харькова?
показати весь коментар
30.06.2020 05:51 Відповісти
Зафиксировали - ну и что? Уже за 6 лет сотни тысяч раз фиксировали....Для чего весь этот балаган с фиксацией? Для усиления санкций? Для отвода наших войск? Для открытия новых переходов, мостов , дорог на вражескую территорию? Наблюдения ОБСЕ за преступлениями путена - это символическое, бесполезное "участие" Европы в прекращении расейско - украинской войны....
показати весь коментар
30.06.2020 06:38 Відповісти
За выходные 26-27 июня ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 80 взрывов - Цензор.НЕТ 3492
показати весь коментар
30.06.2020 07:15 Відповісти
 
 