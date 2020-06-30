Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов

После смены власти действующему главе СБУ Ивану Баканову придется идти под суд, а действующему президенту Владимиру Зеленскому - давать показания.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Политическая коррупция! Глава СБУ Иван Баканов сообщил президенту Владимиру Зеленскому данные секретной операции НАБУ и САП по задержанию главы Кироворадской ОГА Андрея Балоня, и в результате этой утечки информации и Зеленскому, и заместителю главы ОП удалось скрыть свою причастность к действиям Балоня. Зеленский сам задокументировал преступление своего друга детства Баканова", - рассказал он.

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"Президент Украины Владимир Зеленский на сайте президента сообщил о преступлении главы СБУ Ивана Баканова - разглашении данных досудебного следствия, что согласно статье 387 Криминального кодекса карается штрафом и исправительными работам до 2-х лет. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обязаны открыть уголовное дело против главы СБУ Ивана Баканова, поскольку, согласно заявлению президента Зеленского, Баканов разгласил данные расследования НАБУ и САП", - пояснил Бутусов.

"Напомню, 26 июня Балонь был задержан, после того как его доверенное лицо - сотрудник ОГА, был задержан на взятке с поличным за назначение на должность главы областной Госпотребслужбы, а дома у Балоня нашли деньги, специально помеченные сотрудниками НАБУ - среди многих миллионов черного "кэша". Благодаря незаконному предупреждению и утечке информации от Баканова, установить степень причастности к коррупции Балоня самого президента Зеленского и заместителя главы ОП Сергея Трофимова стало невозможно. По сути, руководство Балоня избежало привлечения к уголовной ответственности за связи с коррупционером. Ведь понятно, что Балонь действовал так нагло, потому что имел надежную "крышу" в Офисе президента", - добавил журналист.

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"Очень смешно читать цитату Зеленского в данном сообщении - "закон один для всех", ведь он этими словами сам откровенно нарушает закон! На который президенту или наплевать, или он просто не понимает о чем он вообще говорит. Если "закон один для всех", так вы были обязаны, Владимир Александрович, во-первых, заявить о правонарушении Баканова, а во-вторых, содействовать без огласки НАБУ и САП для изучения причастности вашего окружения к назначению и работе коррупционера. А вы вместо этого "слили" дело и покрываете сотрудников ОП, которые раздают должности - и явно небескорыстно. Вам здесь нечем гордиться. За это после смены власти Баканову придется идти под суд, а Зеленскому - давать показания", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.

27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.