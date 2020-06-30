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Зеленский (19064) коррупция (8456) Бутусов Юрий (4250) Баканов Иван (301) Трофимов (41) Балонь (18)

Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов

Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов

После смены власти действующему главе СБУ Ивану Баканову придется идти под суд, а действующему президенту Владимиру Зеленскому - давать показания.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Политическая коррупция! Глава СБУ Иван Баканов сообщил президенту Владимиру Зеленскому данные секретной операции НАБУ и САП по задержанию главы Кироворадской ОГА Андрея Балоня, и в результате этой утечки информации и Зеленскому, и заместителю главы ОП удалось скрыть свою причастность к действиям Балоня. Зеленский сам задокументировал преступление своего друга детства Баканова", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня

"Президент Украины Владимир Зеленский на сайте президента сообщил о преступлении главы СБУ Ивана Баканова - разглашении данных досудебного следствия, что согласно статье 387 Криминального кодекса карается штрафом и исправительными работам до 2-х лет. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обязаны открыть уголовное дело против главы СБУ Ивана Баканова, поскольку, согласно заявлению президента Зеленского, Баканов разгласил данные расследования НАБУ и САП", - пояснил Бутусов.

"Напомню, 26 июня Балонь был задержан, после того как его доверенное лицо - сотрудник ОГА, был задержан на взятке с поличным за назначение на должность главы областной Госпотребслужбы, а дома у Балоня нашли деньги, специально помеченные сотрудниками НАБУ - среди многих миллионов черного "кэша". Благодаря незаконному предупреждению и утечке информации от Баканова, установить степень причастности к коррупции Балоня самого президента Зеленского и заместителя главы ОП Сергея Трофимова стало невозможно. По сути, руководство Балоня избежало привлечения к уголовной ответственности за связи с коррупционером. Ведь понятно, что Балонь действовал так нагло, потому что имел надежную "крышу" в Офисе президента", - добавил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро, - активист Лаврусь

"Очень смешно читать цитату Зеленского в данном сообщении - "закон один для всех", ведь он этими словами сам откровенно нарушает закон! На который президенту или наплевать, или он просто не понимает о чем он вообще говорит. Если "закон один для всех", так вы были обязаны, Владимир Александрович, во-первых, заявить о правонарушении Баканова, а во-вторых, содействовать без огласки НАБУ и САП для изучения причастности вашего окружения к назначению и работе коррупционера. А вы вместо этого "слили" дело и покрываете сотрудников ОП, которые раздают должности - и явно небескорыстно. Вам здесь нечем гордиться. За это после смены власти Баканову придется идти под суд, а Зеленскому - давать показания", - резюмировал Бутусов.

Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов 01

Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.

Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.

У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.

27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.

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Топ комментарии
+52
"По предварительным результатам обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України" проводимого управлением "К" СБУ обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. В том числе:

зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (...)

Это вам не мифические "миллиарды" Свинарчуков. Тут "новые. молодые, креативные" работают ! И самое интересное, что ревизия в октябре 2019 года подтвердила, что тогда все было в абсолютном порядке. Класс как "поработали" за полгода !
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30.06.2020 12:53
+47
А кто расскажет людям данные проверки отделом "К" СБУ государственных резервов. Там гораздо-гораздо интереснвее.
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30.06.2020 12:48
+38
Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 409
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30.06.2020 12:49
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Правила форума Совет форумчан
А кто расскажет людям данные проверки отделом "К" СБУ государственных резервов. Там гораздо-гораздо интереснвее.
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30.06.2020 12:48 Ответить
"По предварительным результатам обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України" проводимого управлением "К" СБУ обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. В том числе:

зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (...)

Это вам не мифические "миллиарды" Свинарчуков. Тут "новые. молодые, креативные" работают ! И самое интересное, что ревизия в октябре 2019 года подтвердила, что тогда все было в абсолютном порядке. Класс как "поработали" за полгода !
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30.06.2020 12:53 Ответить
Все операции в госрезерве не могли происходить без письменного подтверждения президента Украины, как главы РНБО.
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30.06.2020 12:55 Ответить
Хватит врать.
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30.06.2020 13:04 Ответить
Чем вы последние два года только и занимаетесь.Не меряйте всех по себе
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30.06.2020 13:11 Ответить
..а что...преЗедентишка-сцыкун и баран не знал о движении в Госрезерве? РНБО не знало? Отчаянно ты заорал...*** хватит врать!!***.
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30.06.2020 13:29 Ответить
Ну цей пісюаніст, юрист за освітою, хоча ми знаємо як він навчався, тобто просто скакав в КВК в мацкві, але неприложну істину він повинен знати, що "НЕЗНАННЯ ЗАКОНУ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ", так що вовочка буде сидіти, хоча його краще просто пристрелити, або передоз і кінці в воду. Дивлячись на його наркотичні загули то його ще трішки "поімєют" а потім в морг, і воно навіть це невзмозі вирахувати. Конченний нарколига.
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30.06.2020 16:00 Ответить
Госрезерв вскрывается только с письменного разрешения президента, премьера, главы парламента и секретаря СНБО. И там идет уведомление о вскрытии фельдъегерской службой под роспись одновременно всех четырех. Отвечать потом будут они все.
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30.06.2020 16:05 Ответить
..самое лучшее для Зеублюдка... исчезновение! Каким способом или вариантом нам всё равно. Как говорил великий Алоизович.... нет человека...нет проблемы! А может и не Алоизович... Хотя он явно великий... по сравнению с этой зелёной гнидой.
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30.06.2020 18:12 Ответить
ну а Вова ***** под это дело проводит скрытную мобилизацию...
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30.06.2020 13:08 Ответить
Раз подняли вопрос, то давайте ссылку на то что имнно "новые, молодые, креативные", а не старые Я, пока, такой информации не видел, поэтому пруфы в студию!
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30.06.2020 14:06 Ответить
Баканов розповів Зеленському дані секретної операції щодо затримання Балоня. НАБУ і САП зобов'язані відкрити справу проти глави СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1589
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30.06.2020 20:39 Ответить
"урист" вова - он такой лох, каких сложно найти))
лучше б он учил законы, чем бегал в бани по вызову к мужикам

"презЕдент Украины Владимир Зеленский на сайте президента сообщил о преступлении главы СБУ Ивана Баканова - разглашении данных досудебного следствия, что согласно статье 387 Криминального кодекса карается штрафом и исправительными работам до 2-х лет"
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30.06.2020 12:55 Ответить
А хто відповість за "разглашение до судебного следствия" і оголошення вбивцями людей без жодних доказів їх вини, і посадити їх за грати?
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30.06.2020 19:00 Ответить
Три месяца украинцы залают вопрос - ЧТО С ГОСРЕЗЕРВОМ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ : на который украинцы отдали свои деньги
И тишина .... нечхать власти на жти вопросы
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30.06.2020 12:56 Ответить
страной правит оманский неуч ШМОНДЕР
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30.06.2020 15:58 Ответить
отдел "К" - отдел коррупционеров при погонах!
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12.07.2020 18:05 Ответить
Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 409
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30.06.2020 12:49 Ответить
За розказаний старий анекдот, районний прокурор повісився. Стало стидно.
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30.06.2020 12:52 Ответить
Слышите зеленые - он вам вырок!
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30.06.2020 12:55 Ответить
САМАЯ ГЛАВНАЯ ТАЙНА ИЗ ВСЕХ ТАЙН В УКРАИНЕ ЧТОБЫ ВОВА ИДИОТ НЕ УЗНАЛ ЧТО ПРОСТО СКАЗОЧНЫЙ ИДИОТ а все остальное все всем известно.... кого как не убюлдка и зашквар взяточника за пару тысченок мог поставить рулить областью это придаток к клавишам рояля...
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30.06.2020 13:23 Ответить
Они совершают преступление за преступлением и даже этого не понимают
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30.06.2020 12:50 Ответить
Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5846
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30.06.2020 12:52 Ответить
Не дарма ж вибив зуб Боді.
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30.06.2020 12:52 Ответить
Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8389
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30.06.2020 12:54 Ответить
точно, ветер переменился, я тоже заметил
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30.06.2020 13:07 Ответить
Жопа в стране, причем полная. Дальше уже отступать некуда.
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30.06.2020 13:08 Ответить
Це не наступ,це його професія
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30.06.2020 13:09 Ответить
На нары шоблу кодламойш🤑👃🏻🎹🤢💩🎪 шапито 95!!!!🥒🥒🥒🤮🤮🤮
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30.06.2020 12:50 Ответить
щось дуже скоро Президент відписався
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30.06.2020 12:51 Ответить
А после того как Зеленский даст показания , то всё равно пойдет под суд .)
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30.06.2020 12:52 Ответить
Как все сурьёзно копают под Президента.На 50 копейках поймали.
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30.06.2020 12:52 Ответить
Хабар Балоня - 1,8 млн грн. Це не 50 коп, зебіле.
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30.06.2020 12:59 Ответить
ЗЕлизнул так ЗЕлизнул ЗЕбил!
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30.06.2020 13:02 Ответить
А где же тогда деньги бюджета? Раз они не воруют и дыра в 300 млрд. И где деньги с резервного фонда зерна, о пропаже которых трубило МВД? А там не менее 800 млн. И госрезерв вскрывается только с письменного разрешения президента, премьера, главы парламента и секретаря СНБО. Ну и как эти "50 копеек", хватит для начала?
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30.06.2020 13:43 Ответить
Може, скоро і посівний фонд зерна вкрадуть і продадуть, як у 1932 р.
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30.06.2020 19:05 Ответить
на бывшего президента даже 50 копеек не нашли,

а 27 уголовных дел есть
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30.06.2020 15:56 Ответить
Та це дрібниці. Ось краще...

Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3623
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30.06.2020 12:52 Ответить
Слуга жмет руку своему хазяену мертвердчуку
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30.06.2020 12:56 Ответить
СБУ- це зашифрована абривіатура - ЦРП (центр роздобуття піару для ПРезедента )
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30.06.2020 12:52 Ответить
С ЗЕ и его компашкой уже все понятно! будем честными опять Украинцев надурили! говорил одно и люди ему поверили потому что он раньше политиком не был, вроде был не плохой артист так почему бы не поверить! а токо жопа села в кресло и дела показали что говорил он одно а делает прямо противоположное! Токо не надо расказывать "царь хороший бояре плохие", этот самый царь сам этих бояр набрал и сам их крышует!!
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30.06.2020 12:53 Ответить
А шо Вы хотите ! ? ЗЕ в трускавецкой академии не учился 😀😀😀
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30.06.2020 12:53 Ответить
Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5895
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30.06.2020 12:55 Ответить
Ідіть у сраку (с).
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30.06.2020 12:55 Ответить
Гаплык! Посодют Зеленского!А Петю -никогда! Опять не явился на допрос сегодня.
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30.06.2020 12:56 Ответить
по Тунгусскому метеориту дело завели или за заморозки весной 2018 года ?
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30.06.2020 15:58 Ответить
Его в Омане научили
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30.06.2020 12:56 Ответить
Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6401

...
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30.06.2020 12:57 Ответить
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "

Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.

Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.

С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5052

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".

Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
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30.06.2020 12:59 Ответить
Зараз усі держслужбовці займаються не своїми справами! Приклад Аваков, замміністра МЗС...
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30.06.2020 13:00 Ответить
Як мінімум це було непрофесійно, а як максимум у цих діях може розібратися лише службове розслідування після зміни влади.
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30.06.2020 12:59 Ответить
Беда в том, что вывоз из "Державного агентства резерву України" без подписи Зеленского невозможен. Потому там есть вопросы по Зеленскому у самого Баканова. Теперь вопрос: захочет ли Зеленский садиться на ежа голым задом? Там еще и Аваков притворившись дикобразом наблюдает за картиной. Еж и дикобраз - это многовато для одного клоуна: сидя на обоих неудобно видосы пилить. Баканов будет драться до конца... В смысле Зеленского, а не то, что подумали некоторые...
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30.06.2020 12:59 Ответить
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.

Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.

Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.

Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.

Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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30.06.2020 13:00 Ответить
Ау президент должен знать о ходе расследования подобных крупных дел, и намного важнее что взяточника никто не предупредил.
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30.06.2020 13:02 Ответить
при чем тут зеленский - да? - бибизьяна цензоровская - смешной))))
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30.06.2020 13:07 Ответить
следущая власть посадит заленского и его кодлу! "а ты не воруй" (С)
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30.06.2020 13:21 Ответить
З якого такого дива він має про це знати? Ви у сосну корабельну ує.ались?
Він хто, Генпрокурор? Цар? Господь Бог?
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01.07.2020 12:05 Ответить
Не звільнить він Баканича. Хто ж йому буде кокс в офіс приносити ?
І так довірених людей залишилось ,-пальців на одній руці.
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30.06.2020 13:04 Ответить
булава - не не пианино, с ней нельзя играться
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30.06.2020 13:10 Ответить
А шо вы хотели? Они ж два юрЫста......
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30.06.2020 13:10 Ответить
Експертиза надасть, у свій час, свій висновок.........
Янукович буде знову бідкатись "а чи так можно було, щоби не посадили".
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30.06.2020 13:10 Ответить
Зєля - такий самий мародер, як і Пєця. Всівсь у всі Пєціни схеми і краде ще зухваліше і завзятіше. У всих цих мародерів одна надія, що вони ліквідують Україну раніше, ніж будуть притягнуті до відповідальності.
Зєлю геть. Дострокові.
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30.06.2020 13:25 Ответить
Петины мифические "ворованные миллиарды" уже разыскал? Маладца. Портнову доложи обязательно. А то он со всей своей шоблой за год так и не мог ничего накопать, как землю носом не рыли.
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30.06.2020 13:48 Ответить
Зумів, в Панамі. Але виявилось - брехня, за що сам там потрапив під рослідування..
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30.06.2020 18:26 Ответить
Зєля - такий самий мародер, як і Пєця.

Іван, от навіщо тобі мозок, якщо він виступає виключно ретранслятором Медведчуковських телеканалів?
До того ж, якщо Пеця=Зеля, то якого х.уя ти не проголосував за Пецю? Мали би те саме, тільки оборона була би ліпша і у світі нас би поважали і вибори проводились би чесно.
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01.07.2020 12:10 Ответить
Там вже давно весь квартал знає. А як пан Баканов отримав дозвіл до секретки?
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30.06.2020 13:29 Ответить
Ключевая фраза-"Президент не понимает"! Наконец то. Главред стал писать о чем все нормальные люди знали и до выборов. Этот паренек-"не понимает" ни в чем,кроме травли анекдотов.
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30.06.2020 13:59 Ответить
Базарні баби а не влада...
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30.06.2020 14:05 Ответить
Юра, зачем ждать следующей власти? Нужно сейчас открывать на клоунов дела. Потом может быть поздно.
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30.06.2020 14:14 Ответить
Ще знаходяться диваки, які йому вірять...
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30.06.2020 19:11 Ответить
Зелень буде триматись за владу не гірше луки та *****.
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30.06.2020 21:20 Ответить
Дивний ми народ, українці. А хіба незрозуміло для чого на такі посади друзів призначають?
Невже існує хтось, хто вірить у здатність Баканова задокументувати злочин із боку Зеленського, Грицака - Порошенко і т.п.? Навіть у США, це роблять спец. комісії Сенату, а не посадовці, що призначаються Президентом. А Зелі, Баконову і решті ОЗГ, після усунення від влади доведеться дуже довго сидіти і без цього епізоду. Одна подорож до "Оману" рочків на 10 потягне...
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01.07.2020 12:03 Ответить
Ну до Осла Оманского на главу СБУ назначались не друзья , а преданные люди , но при этом хорошие профи или как с Пастором , политик с громаднейшим опытом , а вот назначить на такую должность дилетанта не имеющего даже малейшего опыта , мог только полный обдолбленный тупорылый идиот , который по совместительству и является Осел Оманский.
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01.07.2020 12:51 Ответить
Ви знущаєтесь? Звідки у віслюка в друзях можуть бути профі?
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01.07.2020 13:01 Ответить
Если бы в черепной коробке Моники Зеленски были хоть остатки серого вещества , бо мозгами там не пахло с рождения , то оно бы поняло , что можно взять молодого , амбициозного, толкового подпола из СБУ и предложить ему возглавить это ведомство . После чего оно бы получили и профи и преданного человека на этой должности.
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01.07.2020 13:08 Ответить
главный билетер 95 квартала с липовым званием баканов рассказал нарко-клоуну с подаренным дипломом это пи....ц..........
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01.07.2020 13:06 Ответить
Мне вот просто интересно , ну не могут же оно все быть такими тупыми как Осел и не понимать , что Ростов им не светит , как и Израиль , по тому им самим придется сидеть долго , долго.............. А Хотя , может для этого оно и сделали платные камеры.
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01.07.2020 13:10 Ответить
 
 