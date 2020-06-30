Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов
После смены власти действующему главе СБУ Ивану Баканову придется идти под суд, а действующему президенту Владимиру Зеленскому - давать показания.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Политическая коррупция! Глава СБУ Иван Баканов сообщил президенту Владимиру Зеленскому данные секретной операции НАБУ и САП по задержанию главы Кироворадской ОГА Андрея Балоня, и в результате этой утечки информации и Зеленскому, и заместителю главы ОП удалось скрыть свою причастность к действиям Балоня. Зеленский сам задокументировал преступление своего друга детства Баканова", - рассказал он.
"Президент Украины Владимир Зеленский на сайте президента сообщил о преступлении главы СБУ Ивана Баканова - разглашении данных досудебного следствия, что согласно статье 387 Криминального кодекса карается штрафом и исправительными работам до 2-х лет. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обязаны открыть уголовное дело против главы СБУ Ивана Баканова, поскольку, согласно заявлению президента Зеленского, Баканов разгласил данные расследования НАБУ и САП", - пояснил Бутусов.
"Напомню, 26 июня Балонь был задержан, после того как его доверенное лицо - сотрудник ОГА, был задержан на взятке с поличным за назначение на должность главы областной Госпотребслужбы, а дома у Балоня нашли деньги, специально помеченные сотрудниками НАБУ - среди многих миллионов черного "кэша". Благодаря незаконному предупреждению и утечке информации от Баканова, установить степень причастности к коррупции Балоня самого президента Зеленского и заместителя главы ОП Сергея Трофимова стало невозможно. По сути, руководство Балоня избежало привлечения к уголовной ответственности за связи с коррупционером. Ведь понятно, что Балонь действовал так нагло, потому что имел надежную "крышу" в Офисе президента", - добавил журналист.
"Очень смешно читать цитату Зеленского в данном сообщении - "закон один для всех", ведь он этими словами сам откровенно нарушает закон! На который президенту или наплевать, или он просто не понимает о чем он вообще говорит. Если "закон один для всех", так вы были обязаны, Владимир Александрович, во-первых, заявить о правонарушении Баканова, а во-вторых, содействовать без огласки НАБУ и САП для изучения причастности вашего окружения к назначению и работе коррупционера. А вы вместо этого "слили" дело и покрываете сотрудников ОП, которые раздают должности - и явно небескорыстно. Вам здесь нечем гордиться. За это после смены власти Баканову придется идти под суд, а Зеленскому - давать показания", - резюмировал Бутусов.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. Перед этим Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА.
Позже ВАКС взял под стражу главу Кировоградской ОГА Балоня с альтернативой залога в 10 млн грн, а его пособника - в 5 млн грн.
У Балоня и его сообщника изъяли более 4,5 млн грн, $320 тыс. и 24 тыс. евро.
27 июня Зеленский уволил попавшегося на взятке председателя Кировоградской ОГА Балоня.
Пожалуйста, подождите...
зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)
топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)
предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)
металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)
соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)
спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (...)
Это вам не мифические "миллиарды" Свинарчуков. Тут "новые. молодые, креативные" работают ! И самое интересное, что ревизия в октябре 2019 года подтвердила, что тогда все было в абсолютном порядке. Класс как "поработали" за полгода !
лучше б он учил законы, чем бегал в бани по вызову к мужикам
"презЕдент Украины Владимир Зеленский на сайте президента сообщил о преступлении главы СБУ Ивана Баканова - разглашении данных досудебного следствия, что согласно статье 387 Криминального кодекса карается штрафом и исправительными работам до 2-х лет"
И тишина .... нечхать власти на жти вопросы
а 27 уголовных дел есть
...
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
Він хто, Генпрокурор? Цар? Господь Бог?
І так довірених людей залишилось ,-пальців на одній руці.
Янукович буде знову бідкатись "а чи так можно було, щоби не посадили".
Зєлю геть. Дострокові.
Іван, от навіщо тобі мозок, якщо він виступає виключно ретранслятором Медведчуковських телеканалів?
До того ж, якщо Пеця=Зеля, то якого х.уя ти не проголосував за Пецю? Мали би те саме, тільки оборона була би ліпша і у світі нас би поважали і вибори проводились би чесно.
Невже існує хтось, хто вірить у здатність Баканова задокументувати злочин із боку Зеленського, Грицака - Порошенко і т.п.? Навіть у США, це роблять спец. комісії Сенату, а не посадовці, що призначаються Президентом. А Зелі, Баконову і решті ОЗГ, після усунення від влади доведеться дуже довго сидіти і без цього епізоду. Одна подорож до "Оману" рочків на 10 потягне...