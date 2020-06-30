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Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав

Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав

По состоянию на 30 июня Киев и 13 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 30 июня показатели для ослабления противоэпидемических мер не отвечают норме в Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

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Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01
Киев и 13 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 02

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При цьому народ ігнорує карантин і влада нічого з цим не може зробити.
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30.06.2020 13:26 Ответить
мудрий нарід положив хір на владу зеленських, добре це чи погано - покаже час!
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30.06.2020 13:28 Ответить
Странно, народ хлынул на пляжи и моря, но если в Одесской области всплеск инфицированных отмечается, то в Херсонской (а также Запорожской и Николаевской) областях всё спокойно (или заболевших отдыхающих отправляют на тестирование по месту жительства? Или азовская вода убивает корону?
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30.06.2020 13:33 Ответить
Азов - зона свободи, я наразі тут, позавчора зустрілася родина в масках на вулиці. Чого вони сюди приперлись?
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30.06.2020 13:54 Ответить
Свобода и бардак это разные вещи
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30.06.2020 14:11 Ответить
Действительно разные, Меркава прав.
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30.06.2020 14:24 Ответить
А що робити,коли мінохоронздоров'я не відповідає вимогам?
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30.06.2020 13:36 Ответить
 
 