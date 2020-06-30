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Київ і 13 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ

Київ і 13 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ

Станом на 30 червня Київ і 13 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 30 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі в: Києві, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Київ і 13 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01
Київ і 13 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 02

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При цьому народ ігнорує карантин і влада нічого з цим не може зробити.
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30.06.2020 13:26 Відповісти
мудрий нарід положив хір на владу зеленських, добре це чи погано - покаже час!
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30.06.2020 13:28 Відповісти
Странно, народ хлынул на пляжи и моря, но если в Одесской области всплеск инфицированных отмечается, то в Херсонской (а также Запорожской и Николаевской) областях всё спокойно (или заболевших отдыхающих отправляют на тестирование по месту жительства? Или азовская вода убивает корону?
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30.06.2020 13:33 Відповісти
Азов - зона свободи, я наразі тут, позавчора зустрілася родина в масках на вулиці. Чого вони сюди приперлись?
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30.06.2020 13:54 Відповісти
Свобода и бардак это разные вещи
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30.06.2020 14:11 Відповісти
Действительно разные, Меркава прав.
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30.06.2020 14:24 Відповісти
А що робити,коли мінохоронздоров'я не відповідає вимогам?
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30.06.2020 13:36 Відповісти
 
 