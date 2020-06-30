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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) Европейская Солидарность (1039) Федына София (71)

Фракция "ЕС" предлагает облсоветам взять шефство над пострадавшими от паводка районами

Фракция

Нардеп "Европейской Солидарности" София Федына предлагает областным советам взять шефство над пострадавшими от наводнения районами, в частности, над процессом использования средств, выделенных на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Очень бы хотелось, учитывая, что у нас власть часто не способна, чтобы именно местные органы власти, в частности областные советы приняли на себя ответственность и шефство над процессом восстановления, который будет происходить. В частности, контроль над процессом поступления и расходования денежных средств, поскольку часто деньги выделяются, а потом они куда-то исчезают", - отметила нардеп.

По словам Федыны нужно подумать, как комплексно можно не только решить проблемы, с которыми столкнулись люди сегодня, но и разработать план обеспечения безопасности в будущем от таких трагических последствий наводнения.

Нардеп поблагодарила органы местного самоуправления, областные советы, волонтеров, которые присоединились во всех пяти областях к помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Кроме того, она призвала включить Тернопольскую область в программу государственной помощи.

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"В то время, когда Кабмин говорит о пяти областях, которые понесли потери в результате стихийного бедствия, средства выделяются только для помощи четырем областям. На Тернопольскую область выделено ноль гривен", - подчеркнула нардеп.

Федына также отметила, что есть районы, в частности в Ивано-Франковской области, которые до сих пор не посетили представители власти.

"Здесь большое спасибо благотворителям. Именно в эти места, где больше всего пострадали люди от наводнения, где вообще труднодоступные места, именно туда приехал Петр Порошенко с командой, хотя как народный депутат он должен был наблюдать, как решает этот вопрос власть. Здесь должны объединиться мы все", - отметила Федына.

"На самом деле я вижу, что вместо того, чтобы системно решать, в частности, проблемы, связанные со стихийным бедствием, мы имеем преследование политических оппонентов, мы сегодня почему-то рассматриваем вопрос об увеличении зарплат прокурорам и судьям", - подытожила нардеп.

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Топ комментарии
+4
и тут зеля из видосика такой:
даааа! шефставааа! шефства нада всем! это я придумал, да сам. 42 года как ни как!!!
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30.06.2020 13:47
+2
порошенко був нікчемним Президентом і його фракція така ж сама нікчемна! Що за ідіотські пропозиції? Облради і є тим органом який має піклуватись своїми районами! Закликати облради брати затоплені райони під опіку, це те саме що закликати матерів піклуватись своїми дітими! Які ще ідіотські ідеї в жужжать в головах порошенка і гоп-компанії?
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30.06.2020 13:47
+2
Облрада має теж контролювати витрату грошей. А зараз гроші одноосібно отримує і тратить ОДА, яку призначає зеленський. Так зрозуміло.
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30.06.2020 13:51
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и тут зеля из видосика такой:
даааа! шефставааа! шефства нада всем! это я придумал, да сам. 42 года как ни как!!!
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30.06.2020 13:47 Ответить
порошенко був нікчемним Президентом і його фракція така ж сама нікчемна! Що за ідіотські пропозиції? Облради і є тим органом який має піклуватись своїми районами! Закликати облради брати затоплені райони під опіку, це те саме що закликати матерів піклуватись своїми дітими! Які ще ідіотські ідеї в жужжать в головах порошенка і гоп-компанії?
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30.06.2020 13:47 Ответить
Облрада має теж контролювати витрату грошей. А зараз гроші одноосібно отримує і тратить ОДА, яку призначає зеленський. Так зрозуміло.
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30.06.2020 13:51 Ответить
Ти спілкуєшся з людиною, яка несповна розуму.
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30.06.2020 14:21 Ответить
тим,що сповна розуму пояснюю.
Фонд на "надзвичайні ситуації" -У Києві..

тому звернення до облрад про шефство НЕЗРОЗУМІЛЕ..

просто ГОЛІМИЙ ПОПУЛІЗМ...
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30.06.2020 14:53 Ответить
зрозуміло що люди хочуть отримати доступ до крадіжки грошей і будь яка нормальна влада має присікати такі намагання місцевої бидло-еліти! Але порошенко це вірус корупції і тому все що пропонує поршенко призводить тільки до масового зараження України корупційним вірусом!
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30.06.2020 14:22 Ответить
https://censor.net/user/347491
«зрозуміло що люди хочуть отримати доступ до крадіжки грошей ...»
Дурнувате, що ти пишеш?
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30.06.2020 14:27 Ответить
та да...зато вместо зелебенца вынужден решать все вопросы в стране и на международной арене.
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30.06.2020 13:53 Ответить
порошенко і як був Президентом не міг жодного питання вирішити, що він може вирішити зараз, коли його сприймають як найбільш корумпованого вищого чиновника за всі часи!
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30.06.2020 14:23 Ответить
Порошенка підтримують всі визначні політики США і Європи.
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30.06.2020 14:30 Ответить
Китаю ні ?

недоработочка,порохоботи !)))
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30.06.2020 14:50 Ответить
Да, был такой испанский лыжный инструктор при Януковиче. Тоже все решал на международной арене.
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30.06.2020 14:43 Ответить
ты рад за него?
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30.06.2020 15:10 Ответить
це йдеться про інші області, які не постраждали. Трішки, пане, думайте.
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30.06.2020 13:53 Ответить
Тобто порошенко хоче щоб іншим облрадам теж дозволили безконтрольно витрачати гроші на "усування наслідків повені", щоб можна було розікрасти кілька мільярдів державних коштів з обласних бюджетів інших областей? порошенко це уособлення корупції - це концентрована корупція та кримінал!
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30.06.2020 14:20 Ответить
Думается ,что представители "ЕС" в облрадах уже заняли первые места в очереди, берущей в свои руки "контроль над процессом поступления и расходования денежных средств"....
Ура ,товарищи!
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30.06.2020 14:24 Ответить
ну,это тебе не обнуляться...для регулярных выборов нужен опыт
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30.06.2020 14:30 Ответить
https://censor.net/user/90007, тут тобі, курва, "товарищей" немає, шуруй на північ, вони там
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30.06.2020 14:37 Ответить
Зараз тебе визовуть на допит за це.
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30.06.2020 13:47 Ответить
хтось мусить сформувати фонд для постраждалих. СМСками могли б допомогти як в свій час ЗСУ в 2014
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30.06.2020 13:48 Ответить
та візьміть уже в піар-групу нормального лінгвіста:
"шефство" - термін, асоційований із совковою показухою, а в решті світу (поза межами одної його вічно шостої частини екс-СРСР) такі дії називають "патронаж" чи вони ідуть як громадська опіка
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30.06.2020 13:50 Ответить
Ні.. подібні речі йдуть як "гуманітарна допомога"..


Але у нас такі закони,що Гуманітарна допомога однієї області іншій не те що неможлива,а НЕЗАКОННА..


Привіт Петюнчику,який так і не спромігся за 5 років на закон "про спонсорство"
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30.06.2020 14:55 Ответить
Правильно, средства надо выделять с центра, а вот осваивать на местах их должны именно облсоветы, потому что там много разных бпп, самонемочей и так далее, будет где подхарчеваться перед выборами.
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30.06.2020 13:50 Ответить
как там обнуление продвигается?в центре ,ну и на местах? ты уже нашел свой участок?если шо,он сам к тебе придет

Фракция "ЕС" предлагает облсоветам взять шефство над пострадавшими от паводка районами - Цензор.НЕТ 1163
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30.06.2020 13:55 Ответить
Кінь залишився не обнулений, або вже хворий, бо без противогаза
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30.06.2020 14:38 Ответить
А сам ПЕС не хочет взять шефство?
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30.06.2020 13:55 Ответить
Не хочет - ты обвинишь его в коррупции.
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30.06.2020 14:11 Ответить
"взять шефство ... над процессом использования средств" -Пользуясь случаем, возьму шефство.
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30.06.2020 13:58 Ответить
Петя - спаситель Закарпатья!
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30.06.2020 14:09 Ответить
«Олена Монова
2 год Очень трогательно выглядит, когда ОПа заказывает КМИС опрос по поводу процентного соотношения людей, позитивно и негативно относящихся к судилищу над Порошенко. И потом результаты сливает через СМИ аккуратненько накануне очередного заседания суда. Совсем не палятся с датами. Ололо, 50% украинцев считают уголовное преследование Порошенко борьбой за справедливость, орут с утра заголовки. Правда, потом эти же СМИ размещают у себя на сайтах огромные баннеры с просьбой донатить, потому что они честные и без джинсы, но это уже совсем другая история. А "борьба за справедливость" - это вообще моя любимая тема. На ней хорошо ловить люмпенов, которые считают, что очень несправедливо, когда кто-то зарабатывает больше и живет лучше, справедливо будет, когда поровну, поэтому надо отнять и поделить.
Но я отвлеклась.
Да, так вот. Х¤й вам на весь воротник. Если вы думаете, что вторая половина почитает заголовки про первую половину, и в результате никто не пойдет завтра под суд, то вы смешные жалкие мавпы.
Хотя вы и так мавпы, без если.»
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30.06.2020 14:18 Ответить
Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами - Цензор.НЕТ 4436

Оригинал взят у https://gwinplane.livejournal.com/profile Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами - Цензор.НЕТ 9544 https://gwinplane.livejournal.com/ gwinplane в http://gwinplane.livejournal.com/3445151.html Порохоботы Бидон и Монова
Бггг...забавно наблюдать как одни упоротые троллят других. На фоточке заслуженный "порохобот" (кстати, термин тоже упоротые придумали) и русофоб, бывшая гражданка России, Бидоновна, которая топит за липецкого кондитера с пяти аккаунтов в фб. Судя по ряхе, зарплату ей исключительно рашенками выдают.
Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами - Цензор.НЕТ 9544
Читая её ахинею, не удивлён, что в одной компашке "порохоботов" с Бидоновной подъедается другая, такая же мразь - Олэна Монова, в миру - Елена Сазонова - аферистка, собиравшая бабло на лечение мифических онкобольных и на похороны собственной матери, которая и поныне жива. Кому интересно расследование деятельности мошенницы Моновой - https://medium.com/@cyberseekers/who-is-mrs-monova-fe34c0b1e697#.wefywctr8 сюда .
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30.06.2020 14:42 Ответить


ЦЕ ТРЕБА МАТИ НАГЛІСТЬ.
БАриги.


Щоб звертатись до Влади(зе) щодо того ,щоб обласні ради взяли шефство над підтопленими районами...

ПЄтя..****...У тебе ж підконтрольна коаліція у Обласній раді,Підконтрольний через Дубневича голова Облради Ганущин!https://zaxid.net/batkivshhina_uviyshla_u_koalitsiyu_z_bpp_u_lvivskiy_oblradi_i_otrimala_krislo_zastupnika_n1490226 !повністю відсторонена будь-яка опозиція..

Запитується -НАКУА ЗВЕРНЕННЯ !?
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30.06.2020 14:37 Ответить
шефство можуть взяти тільки інші області. Навіщо дурником прикидатись?
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30.06.2020 14:40 Ответить
яким ПРАВОМ лідер однієї з партій може щось розказувати обласним радам ?
ВИЙДИ У ВР на трибуну.. подай законопроект про підтримку... ЦЕ Ж ТВОЯ РОБОТА..

Піар на чужих нещастях для української політики,розумію, можливий..АЛЕ МІРУ ХОЧ ЯКУСЬ ЗНАТИ ТРЕБА !!
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30.06.2020 14:45 Ответить
йди вступай в партію ЄС і розказуй це членам партії. Ну не можна ж бути повним ..............м
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30.06.2020 14:50 Ответить
Так..існуєУряд.. МНС..Існує мінфін у Столиці Унітарної Держави..


ЩО ЗА Й.Т.М-ть,за звернення про "шефство" інших областей ?


по якій графі у бюджеті його "провести"..
ЗАї..ав.Голімий популізм який очолив тепер ПЄтя.. (((
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30.06.2020 14:49 Ответить
51% украинцев НЕ доверяет Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
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30.06.2020 14:40 Ответить
в общем и целом поддерживаю фракцию ЕС, но считаю что шефство над районами, пострадавшими от наводнения, должны взять питорасы, годами вырубивающие карпатский лес, от которого уже там гулькин нос остался (и из-за чего эти наводнения и случаются в таких масштабах)
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30.06.2020 15:05 Ответить
Она сама поняла что сказала?. Если это относительно местных облсоветов то районы и так с ними взаимодействуют по вертикали власти. Если она имеет ввиду другие области, например Харьковская взяла шефство над районом в Ивано-Франковской области. То предлагаю взамен земли с лесом передать Харьковской области.
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30.06.2020 15:11 Ответить
И шо там блазни уродов? Прислушались? Кинулись поддержать инициативу???
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30.06.2020 16:11 Ответить
Ну да! Давайте тратить деньги вместо местных граждан, за которых чиновники несут ответственность, на кого-то где-то. Давайте дружно нарушим бюджетную дисциплину! Правоохранительные органы уже идут к вам
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30.06.2020 16:51 Ответить
Безплатно будуть точити ланцюги бензопилам. Як мило.
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30.06.2020 21:20 Ответить
 
 