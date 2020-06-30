Фракция "ЕС" предлагает облсоветам взять шефство над пострадавшими от паводка районами

Нардеп "Европейской Солидарности" София Федына предлагает областным советам взять шефство над пострадавшими от наводнения районами, в частности, над процессом использования средств, выделенных на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Очень бы хотелось, учитывая, что у нас власть часто не способна, чтобы именно местные органы власти, в частности областные советы приняли на себя ответственность и шефство над процессом восстановления, который будет происходить. В частности, контроль над процессом поступления и расходования денежных средств, поскольку часто деньги выделяются, а потом они куда-то исчезают", - отметила нардеп.

По словам Федыны нужно подумать, как комплексно можно не только решить проблемы, с которыми столкнулись люди сегодня, но и разработать план обеспечения безопасности в будущем от таких трагических последствий наводнения.

Нардеп поблагодарила органы местного самоуправления, областные советы, волонтеров, которые присоединились во всех пяти областях к помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Кроме того, она призвала включить Тернопольскую область в программу государственной помощи.

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"В то время, когда Кабмин говорит о пяти областях, которые понесли потери в результате стихийного бедствия, средства выделяются только для помощи четырем областям. На Тернопольскую область выделено ноль гривен", - подчеркнула нардеп.

Федына также отметила, что есть районы, в частности в Ивано-Франковской области, которые до сих пор не посетили представители власти.

"Здесь большое спасибо благотворителям. Именно в эти места, где больше всего пострадали люди от наводнения, где вообще труднодоступные места, именно туда приехал Петр Порошенко с командой, хотя как народный депутат он должен был наблюдать, как решает этот вопрос власть. Здесь должны объединиться мы все", - отметила Федына.

"На самом деле я вижу, что вместо того, чтобы системно решать, в частности, проблемы, связанные со стихийным бедствием, мы имеем преследование политических оппонентов, мы сегодня почему-то рассматриваем вопрос об увеличении зарплат прокурорам и судьям", - подытожила нардеп.

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