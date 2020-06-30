Фракция "ЕС" предлагает облсоветам взять шефство над пострадавшими от паводка районами
Нардеп "Европейской Солидарности" София Федына предлагает областным советам взять шефство над пострадавшими от наводнения районами, в частности, над процессом использования средств, выделенных на ликвидацию последствий стихийного бедствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Очень бы хотелось, учитывая, что у нас власть часто не способна, чтобы именно местные органы власти, в частности областные советы приняли на себя ответственность и шефство над процессом восстановления, который будет происходить. В частности, контроль над процессом поступления и расходования денежных средств, поскольку часто деньги выделяются, а потом они куда-то исчезают", - отметила нардеп.
По словам Федыны нужно подумать, как комплексно можно не только решить проблемы, с которыми столкнулись люди сегодня, но и разработать план обеспечения безопасности в будущем от таких трагических последствий наводнения.
Нардеп поблагодарила органы местного самоуправления, областные советы, волонтеров, которые присоединились во всех пяти областях к помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Кроме того, она призвала включить Тернопольскую область в программу государственной помощи.
"В то время, когда Кабмин говорит о пяти областях, которые понесли потери в результате стихийного бедствия, средства выделяются только для помощи четырем областям. На Тернопольскую область выделено ноль гривен", - подчеркнула нардеп.
Федына также отметила, что есть районы, в частности в Ивано-Франковской области, которые до сих пор не посетили представители власти.
"Здесь большое спасибо благотворителям. Именно в эти места, где больше всего пострадали люди от наводнения, где вообще труднодоступные места, именно туда приехал Петр Порошенко с командой, хотя как народный депутат он должен был наблюдать, как решает этот вопрос власть. Здесь должны объединиться мы все", - отметила Федына.
"На самом деле я вижу, что вместо того, чтобы системно решать, в частности, проблемы, связанные со стихийным бедствием, мы имеем преследование политических оппонентов, мы сегодня почему-то рассматриваем вопрос об увеличении зарплат прокурорам и судьям", - подытожила нардеп.
Пожалуйста, подождите...
даааа! шефставааа! шефства нада всем! это я придумал, да сам. 42 года как ни как!!!
Фонд на "надзвичайні ситуації" -У Києві..
тому звернення до облрад про шефство НЕЗРОЗУМІЛЕ..
просто ГОЛІМИЙ ПОПУЛІЗМ...
«зрозуміло що люди хочуть отримати доступ до крадіжки грошей ...»
Дурнувате, що ти пишеш?
недоработочка,порохоботи !)))
Ура ,товарищи!
"шефство" - термін, асоційований із совковою показухою, а в решті світу (поза межами одної його вічно шостої частини екс-СРСР) такі дії називають "патронаж" чи вони ідуть як громадська опіка
Але у нас такі закони,що Гуманітарна допомога однієї області іншій не те що неможлива,а НЕЗАКОННА..
Привіт Петюнчику,який так і не спромігся за 5 років на закон "про спонсорство"
2 год Очень трогательно выглядит, когда ОПа заказывает КМИС опрос по поводу процентного соотношения людей, позитивно и негативно относящихся к судилищу над Порошенко. И потом результаты сливает через СМИ аккуратненько накануне очередного заседания суда. Совсем не палятся с датами. Ололо, 50% украинцев считают уголовное преследование Порошенко борьбой за справедливость, орут с утра заголовки. Правда, потом эти же СМИ размещают у себя на сайтах огромные баннеры с просьбой донатить, потому что они честные и без джинсы, но это уже совсем другая история. А "борьба за справедливость" - это вообще моя любимая тема. На ней хорошо ловить люмпенов, которые считают, что очень несправедливо, когда кто-то зарабатывает больше и живет лучше, справедливо будет, когда поровну, поэтому надо отнять и поделить.
Но я отвлеклась.
Да, так вот. Х¤й вам на весь воротник. Если вы думаете, что вторая половина почитает заголовки про первую половину, и в результате никто не пойдет завтра под суд, то вы смешные жалкие мавпы.
Хотя вы и так мавпы, без если.»
Оригинал взят у https://gwinplane.livejournal.com/profile https://gwinplane.livejournal.com/ gwinplane в http://gwinplane.livejournal.com/3445151.html Порохоботы Бидон и Монова
Бггг...забавно наблюдать как одни упоротые троллят других. На фоточке заслуженный "порохобот" (кстати, термин тоже упоротые придумали) и русофоб, бывшая гражданка России, Бидоновна, которая топит за липецкого кондитера с пяти аккаунтов в фб. Судя по ряхе, зарплату ей исключительно рашенками выдают.
Читая её ахинею, не удивлён, что в одной компашке "порохоботов" с Бидоновной подъедается другая, такая же мразь - Олэна Монова, в миру - Елена Сазонова - аферистка, собиравшая бабло на лечение мифических онкобольных и на похороны собственной матери, которая и поныне жива. Кому интересно расследование деятельности мошенницы Моновой - https://medium.com/@cyberseekers/who-is-mrs-monova-fe34c0b1e697#.wefywctr8 сюда .
ЦЕ ТРЕБА МАТИ НАГЛІСТЬ.
БАриги.
Щоб звертатись до Влади(зе) щодо того ,щоб обласні ради взяли шефство над підтопленими районами...
ПЄтя..****...У тебе ж підконтрольна коаліція у Обласній раді,Підконтрольний через Дубневича голова Облради Ганущин!https://zaxid.net/batkivshhina_uviyshla_u_koalitsiyu_z_bpp_u_lvivskiy_oblradi_i_otrimala_krislo_zastupnika_n1490226 !повністю відсторонена будь-яка опозиція..
Запитується -НАКУА ЗВЕРНЕННЯ !?
ВИЙДИ У ВР на трибуну.. подай законопроект про підтримку... ЦЕ Ж ТВОЯ РОБОТА..
Піар на чужих нещастях для української політики,розумію, можливий..АЛЕ МІРУ ХОЧ ЯКУСЬ ЗНАТИ ТРЕБА !!
ЩО ЗА Й.Т.М-ть,за звернення про "шефство" інших областей ?
по якій графі у бюджеті його "провести"..
ЗАї..ав.Голімий популізм який очолив тепер ПЄтя.. (((
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова