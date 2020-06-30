Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами
Нардепка "Європейської Солідарності" Софія Федина пропонує обласним радам взяти шефство над постраждалими від повені районами, зокрема, над процесом використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків стихійного лиха.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Дуже б хотілося з огляду на те, що у нас влада часто неспроможна, щоб саме місцеві органи влади, зокрема обласні ради взяли на себе відповідальність і шефство над процесом відновлення, який буде відбуватися. Зокрема, контроль над процесом надходження і витрати коштів, оскільки часто гроші виділяються, а потім вони кудись зникають", – зауважила нардепка.
За словами Федини, потрібно подумати, як комплексно можна не тільки вирішити проблеми, з якими зіткнулися люди сьогодні, але і розробити план забезпечення безпеки в майбутньому від таких трагічних наслідків повені.
Нардепка подякувала органам місцевого самоврядування, обласним радам, волонтерам, людям доброї волі, які долучилися в усіх п’яти областях до допомоги людям, які постраждали від стихійного лиха. Крім того, вона закликала долучити Тернопільську область до програми державної допомоги.
"В той час, коли Кабмін говорить про п’ять областей, які зазнали втрат через стихійне лихо, кошти виділяються тільки для допомоги чотирьом областям. На Тернопільську область виділено нуль гривень", – підкреслила нардепка.
Федина також зазначила, що є райони, зокрема в Івано-Франківській області, які досі не відвідали представники влади.
"Тут велика подяка багодійникам. Саме в ці місця, де найбільше постраждали люди від повені, де взагалі важкодоступні місця, саме туди приїхав Петро Порошенко з командою, хоча як народний депутат від мав би спостерігати, як вирішує це питання влада. Тут маємо об’єднатися ми усі", – наголосила депутатка.
"Насправді я бачу, що замість того, щоб системно вирішувати, зокрема, проблеми, пов’язані із стихійним лихом, ми маємо переслідування політичних опонентів, ми сьогодні чомусь розглядаємо питання про збільшення зарплат прокурорам і суддям", - підсумувала нардепка.
Будь ласка, зачекайте...
даааа! шефставааа! шефства нада всем! это я придумал, да сам. 42 года как ни как!!!
Фонд на "надзвичайні ситуації" -У Києві..
тому звернення до облрад про шефство НЕЗРОЗУМІЛЕ..
просто ГОЛІМИЙ ПОПУЛІЗМ...
«зрозуміло що люди хочуть отримати доступ до крадіжки грошей ...»
Дурнувате, що ти пишеш?
недоработочка,порохоботи !)))
Ура ,товарищи!
"шефство" - термін, асоційований із совковою показухою, а в решті світу (поза межами одної його вічно шостої частини екс-СРСР) такі дії називають "патронаж" чи вони ідуть як громадська опіка
Але у нас такі закони,що Гуманітарна допомога однієї області іншій не те що неможлива,а НЕЗАКОННА..
Привіт Петюнчику,який так і не спромігся за 5 років на закон "про спонсорство"
2 год Очень трогательно выглядит, когда ОПа заказывает КМИС опрос по поводу процентного соотношения людей, позитивно и негативно относящихся к судилищу над Порошенко. И потом результаты сливает через СМИ аккуратненько накануне очередного заседания суда. Совсем не палятся с датами. Ололо, 50% украинцев считают уголовное преследование Порошенко борьбой за справедливость, орут с утра заголовки. Правда, потом эти же СМИ размещают у себя на сайтах огромные баннеры с просьбой донатить, потому что они честные и без джинсы, но это уже совсем другая история. А "борьба за справедливость" - это вообще моя любимая тема. На ней хорошо ловить люмпенов, которые считают, что очень несправедливо, когда кто-то зарабатывает больше и живет лучше, справедливо будет, когда поровну, поэтому надо отнять и поделить.
Но я отвлеклась.
Да, так вот. Х¤й вам на весь воротник. Если вы думаете, что вторая половина почитает заголовки про первую половину, и в результате никто не пойдет завтра под суд, то вы смешные жалкие мавпы.
Хотя вы и так мавпы, без если.»
Оригинал взят у https://gwinplane.livejournal.com/profile https://gwinplane.livejournal.com/ gwinplane в http://gwinplane.livejournal.com/3445151.html Порохоботы Бидон и Монова
Бггг...забавно наблюдать как одни упоротые троллят других. На фоточке заслуженный "порохобот" (кстати, термин тоже упоротые придумали) и русофоб, бывшая гражданка России, Бидоновна, которая топит за липецкого кондитера с пяти аккаунтов в фб. Судя по ряхе, зарплату ей исключительно рашенками выдают.
Читая её ахинею, не удивлён, что в одной компашке "порохоботов" с Бидоновной подъедается другая, такая же мразь - Олэна Монова, в миру - Елена Сазонова - аферистка, собиравшая бабло на лечение мифических онкобольных и на похороны собственной матери, которая и поныне жива. Кому интересно расследование деятельности мошенницы Моновой - https://medium.com/@cyberseekers/who-is-mrs-monova-fe34c0b1e697#.wefywctr8 сюда .
ЦЕ ТРЕБА МАТИ НАГЛІСТЬ.
БАриги.
Щоб звертатись до Влади(зе) щодо того ,щоб обласні ради взяли шефство над підтопленими районами...
ПЄтя..****...У тебе ж підконтрольна коаліція у Обласній раді,Підконтрольний через Дубневича голова Облради Ганущин!https://zaxid.net/batkivshhina_uviyshla_u_koalitsiyu_z_bpp_u_lvivskiy_oblradi_i_otrimala_krislo_zastupnika_n1490226 !повністю відсторонена будь-яка опозиція..
Запитується -НАКУА ЗВЕРНЕННЯ !?
ВИЙДИ У ВР на трибуну.. подай законопроект про підтримку... ЦЕ Ж ТВОЯ РОБОТА..
Піар на чужих нещастях для української політики,розумію, можливий..АЛЕ МІРУ ХОЧ ЯКУСЬ ЗНАТИ ТРЕБА !!
ЩО ЗА Й.Т.М-ть,за звернення про "шефство" інших областей ?
по якій графі у бюджеті його "провести"..
ЗАї..ав.Голімий популізм який очолив тепер ПЄтя.. (((
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова