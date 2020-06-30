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Новини Паводки на Західній Україні
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Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами

Фракція

Нардепка "Європейської Солідарності" Софія Федина пропонує обласним радам взяти шефство над постраждалими від повені районами, зокрема, над процесом використання коштів, виділених на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Дуже б хотілося з огляду на те, що у нас влада часто неспроможна, щоб саме місцеві органи влади, зокрема обласні ради взяли на себе відповідальність і шефство над процесом відновлення, який буде відбуватися. Зокрема, контроль над процесом надходження і витрати коштів, оскільки часто гроші виділяються, а потім вони кудись зникають", – зауважила нардепка.

За словами Федини, потрібно подумати, як комплексно можна не тільки вирішити проблеми, з якими зіткнулися люди сьогодні, але і розробити план забезпечення безпеки в майбутньому від таких трагічних наслідків повені.

Нардепка подякувала органам місцевого самоврядування, обласним радам, волонтерам, людям доброї волі, які долучилися в усіх п’яти областях до допомоги людям, які постраждали від стихійного лиха. Крім того, вона закликала долучити Тернопільську область до програми державної допомоги.

Також читайте: Турчинов очолив штаб "ЄС": "Україні потрібне мирне перезавантаження влади"

"В той час, коли Кабмін говорить про п’ять областей, які зазнали втрат через стихійне лихо, кошти виділяються тільки для допомоги чотирьом областям. На Тернопільську область виділено нуль гривень", – підкреслила нардепка.

Федина також зазначила, що є райони, зокрема в Івано-Франківській області, які досі не відвідали представники влади.

"Тут велика подяка багодійникам. Саме в ці місця, де найбільше постраждали люди від повені, де взагалі важкодоступні місця, саме туди приїхав Петро Порошенко з командою, хоча як народний депутат від мав би спостерігати, як вирішує це питання влада. Тут маємо об’єднатися ми усі", – наголосила депутатка.

"Насправді я бачу, що замість того, щоб системно вирішувати, зокрема, проблеми, пов’язані із стихійним лихом, ми маємо переслідування політичних опонентів, ми сьогодні чомусь розглядаємо питання про збільшення зарплат прокурорам і суддям", - підсумувала нардепка.

Також читайте: Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+4
и тут зеля из видосика такой:
даааа! шефставааа! шефства нада всем! это я придумал, да сам. 42 года как ни как!!!
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30.06.2020 13:47
+2
порошенко був нікчемним Президентом і його фракція така ж сама нікчемна! Що за ідіотські пропозиції? Облради і є тим органом який має піклуватись своїми районами! Закликати облради брати затоплені райони під опіку, це те саме що закликати матерів піклуватись своїми дітими! Які ще ідіотські ідеї в жужжать в головах порошенка і гоп-компанії?
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30.06.2020 13:47
+2
Облрада має теж контролювати витрату грошей. А зараз гроші одноосібно отримує і тратить ОДА, яку призначає зеленський. Так зрозуміло.
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30.06.2020 13:51
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и тут зеля из видосика такой:
даааа! шефставааа! шефства нада всем! это я придумал, да сам. 42 года как ни как!!!
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30.06.2020 13:47 Відповісти
порошенко був нікчемним Президентом і його фракція така ж сама нікчемна! Що за ідіотські пропозиції? Облради і є тим органом який має піклуватись своїми районами! Закликати облради брати затоплені райони під опіку, це те саме що закликати матерів піклуватись своїми дітими! Які ще ідіотські ідеї в жужжать в головах порошенка і гоп-компанії?
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30.06.2020 13:47 Відповісти
Облрада має теж контролювати витрату грошей. А зараз гроші одноосібно отримує і тратить ОДА, яку призначає зеленський. Так зрозуміло.
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30.06.2020 13:51 Відповісти
Ти спілкуєшся з людиною, яка несповна розуму.
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30.06.2020 14:21 Відповісти
тим,що сповна розуму пояснюю.
Фонд на "надзвичайні ситуації" -У Києві..

тому звернення до облрад про шефство НЕЗРОЗУМІЛЕ..

просто ГОЛІМИЙ ПОПУЛІЗМ...
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30.06.2020 14:53 Відповісти
зрозуміло що люди хочуть отримати доступ до крадіжки грошей і будь яка нормальна влада має присікати такі намагання місцевої бидло-еліти! Але порошенко це вірус корупції і тому все що пропонує поршенко призводить тільки до масового зараження України корупційним вірусом!
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30.06.2020 14:22 Відповісти
https://censor.net/user/347491
«зрозуміло що люди хочуть отримати доступ до крадіжки грошей ...»
Дурнувате, що ти пишеш?
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30.06.2020 14:27 Відповісти
та да...зато вместо зелебенца вынужден решать все вопросы в стране и на международной арене.
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30.06.2020 13:53 Відповісти
порошенко і як був Президентом не міг жодного питання вирішити, що він може вирішити зараз, коли його сприймають як найбільш корумпованого вищого чиновника за всі часи!
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30.06.2020 14:23 Відповісти
Порошенка підтримують всі визначні політики США і Європи.
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30.06.2020 14:30 Відповісти
Китаю ні ?

недоработочка,порохоботи !)))
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30.06.2020 14:50 Відповісти
Да, был такой испанский лыжный инструктор при Януковиче. Тоже все решал на международной арене.
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30.06.2020 14:43 Відповісти
ты рад за него?
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30.06.2020 15:10 Відповісти
це йдеться про інші області, які не постраждали. Трішки, пане, думайте.
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30.06.2020 13:53 Відповісти
Тобто порошенко хоче щоб іншим облрадам теж дозволили безконтрольно витрачати гроші на "усування наслідків повені", щоб можна було розікрасти кілька мільярдів державних коштів з обласних бюджетів інших областей? порошенко це уособлення корупції - це концентрована корупція та кримінал!
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30.06.2020 14:20 Відповісти
Думается ,что представители "ЕС" в облрадах уже заняли первые места в очереди, берущей в свои руки "контроль над процессом поступления и расходования денежных средств"....
Ура ,товарищи!
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30.06.2020 14:24 Відповісти
ну,это тебе не обнуляться...для регулярных выборов нужен опыт
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30.06.2020 14:30 Відповісти
https://censor.net/user/90007, тут тобі, курва, "товарищей" немає, шуруй на північ, вони там
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30.06.2020 14:37 Відповісти
Зараз тебе визовуть на допит за це.
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30.06.2020 13:47 Відповісти
хтось мусить сформувати фонд для постраждалих. СМСками могли б допомогти як в свій час ЗСУ в 2014
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30.06.2020 13:48 Відповісти
та візьміть уже в піар-групу нормального лінгвіста:
"шефство" - термін, асоційований із совковою показухою, а в решті світу (поза межами одної його вічно шостої частини екс-СРСР) такі дії називають "патронаж" чи вони ідуть як громадська опіка
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30.06.2020 13:50 Відповісти
Ні.. подібні речі йдуть як "гуманітарна допомога"..


Але у нас такі закони,що Гуманітарна допомога однієї області іншій не те що неможлива,а НЕЗАКОННА..


Привіт Петюнчику,який так і не спромігся за 5 років на закон "про спонсорство"
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30.06.2020 14:55 Відповісти
Правильно, средства надо выделять с центра, а вот осваивать на местах их должны именно облсоветы, потому что там много разных бпп, самонемочей и так далее, будет где подхарчеваться перед выборами.
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30.06.2020 13:50 Відповісти
как там обнуление продвигается?в центре ,ну и на местах? ты уже нашел свой участок?если шо,он сам к тебе придет

Фракция "ЕС" предлагает облсоветам взять шефство над пострадавшими от паводка районами - Цензор.НЕТ 1163
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30.06.2020 13:55 Відповісти
Кінь залишився не обнулений, або вже хворий, бо без противогаза
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30.06.2020 14:38 Відповісти
А сам ПЕС не хочет взять шефство?
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30.06.2020 13:55 Відповісти
Не хочет - ты обвинишь его в коррупции.
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30.06.2020 14:11 Відповісти
"взять шефство ... над процессом использования средств" -Пользуясь случаем, возьму шефство.
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30.06.2020 13:58 Відповісти
Петя - спаситель Закарпатья!
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30.06.2020 14:09 Відповісти
«Олена Монова
2 год Очень трогательно выглядит, когда ОПа заказывает КМИС опрос по поводу процентного соотношения людей, позитивно и негативно относящихся к судилищу над Порошенко. И потом результаты сливает через СМИ аккуратненько накануне очередного заседания суда. Совсем не палятся с датами. Ололо, 50% украинцев считают уголовное преследование Порошенко борьбой за справедливость, орут с утра заголовки. Правда, потом эти же СМИ размещают у себя на сайтах огромные баннеры с просьбой донатить, потому что они честные и без джинсы, но это уже совсем другая история. А "борьба за справедливость" - это вообще моя любимая тема. На ней хорошо ловить люмпенов, которые считают, что очень несправедливо, когда кто-то зарабатывает больше и живет лучше, справедливо будет, когда поровну, поэтому надо отнять и поделить.
Но я отвлеклась.
Да, так вот. Х¤й вам на весь воротник. Если вы думаете, что вторая половина почитает заголовки про первую половину, и в результате никто не пойдет завтра под суд, то вы смешные жалкие мавпы.
Хотя вы и так мавпы, без если.»
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30.06.2020 14:18 Відповісти
Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами - Цензор.НЕТ 4436

Оригинал взят у https://gwinplane.livejournal.com/profile Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами - Цензор.НЕТ 9544 https://gwinplane.livejournal.com/ gwinplane в http://gwinplane.livejournal.com/3445151.html Порохоботы Бидон и Монова
Бггг...забавно наблюдать как одни упоротые троллят других. На фоточке заслуженный "порохобот" (кстати, термин тоже упоротые придумали) и русофоб, бывшая гражданка России, Бидоновна, которая топит за липецкого кондитера с пяти аккаунтов в фб. Судя по ряхе, зарплату ей исключительно рашенками выдают.
Фракція "ЄС" пропонує облрадам взяти шефство над постраждалими від паводку районами - Цензор.НЕТ 9544
Читая её ахинею, не удивлён, что в одной компашке "порохоботов" с Бидоновной подъедается другая, такая же мразь - Олэна Монова, в миру - Елена Сазонова - аферистка, собиравшая бабло на лечение мифических онкобольных и на похороны собственной матери, которая и поныне жива. Кому интересно расследование деятельности мошенницы Моновой - https://medium.com/@cyberseekers/who-is-mrs-monova-fe34c0b1e697#.wefywctr8 сюда .
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30.06.2020 14:42 Відповісти


ЦЕ ТРЕБА МАТИ НАГЛІСТЬ.
БАриги.


Щоб звертатись до Влади(зе) щодо того ,щоб обласні ради взяли шефство над підтопленими районами...

ПЄтя..****...У тебе ж підконтрольна коаліція у Обласній раді,Підконтрольний через Дубневича голова Облради Ганущин!https://zaxid.net/batkivshhina_uviyshla_u_koalitsiyu_z_bpp_u_lvivskiy_oblradi_i_otrimala_krislo_zastupnika_n1490226 !повністю відсторонена будь-яка опозиція..

Запитується -НАКУА ЗВЕРНЕННЯ !?
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30.06.2020 14:37 Відповісти
шефство можуть взяти тільки інші області. Навіщо дурником прикидатись?
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30.06.2020 14:40 Відповісти
яким ПРАВОМ лідер однієї з партій може щось розказувати обласним радам ?
ВИЙДИ У ВР на трибуну.. подай законопроект про підтримку... ЦЕ Ж ТВОЯ РОБОТА..

Піар на чужих нещастях для української політики,розумію, можливий..АЛЕ МІРУ ХОЧ ЯКУСЬ ЗНАТИ ТРЕБА !!
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30.06.2020 14:45 Відповісти
йди вступай в партію ЄС і розказуй це членам партії. Ну не можна ж бути повним ..............м
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30.06.2020 14:50 Відповісти
Так..існуєУряд.. МНС..Існує мінфін у Столиці Унітарної Держави..


ЩО ЗА Й.Т.М-ть,за звернення про "шефство" інших областей ?


по якій графі у бюджеті його "провести"..
ЗАї..ав.Голімий популізм який очолив тепер ПЄтя.. (((
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30.06.2020 14:49 Відповісти
51% украинцев НЕ доверяет Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
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30.06.2020 14:40 Відповісти
в общем и целом поддерживаю фракцию ЕС, но считаю что шефство над районами, пострадавшими от наводнения, должны взять питорасы, годами вырубивающие карпатский лес, от которого уже там гулькин нос остался (и из-за чего эти наводнения и случаются в таких масштабах)
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30.06.2020 15:05 Відповісти
Она сама поняла что сказала?. Если это относительно местных облсоветов то районы и так с ними взаимодействуют по вертикали власти. Если она имеет ввиду другие области, например Харьковская взяла шефство над районом в Ивано-Франковской области. То предлагаю взамен земли с лесом передать Харьковской области.
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30.06.2020 15:11 Відповісти
И шо там блазни уродов? Прислушались? Кинулись поддержать инициативу???
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30.06.2020 16:11 Відповісти
Ну да! Давайте тратить деньги вместо местных граждан, за которых чиновники несут ответственность, на кого-то где-то. Давайте дружно нарушим бюджетную дисциплину! Правоохранительные органы уже идут к вам
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30.06.2020 16:51 Відповісти
Безплатно будуть точити ланцюги бензопилам. Як мило.
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30.06.2020 21:20 Відповісти
 
 