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Киев (24773) Метрополитен (1006) минирование (1442)

Три станции киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

Три станции киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

Станции "Житомирская" и "Арсенальная" красной ветки киевского метро и "Харьковская" зеленой ветки закрыли на вход и выход.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.

Информацию об открытии станций опубликуют после завершения проверки.

Три станции киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании 01

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Напомним, 19 июня в Киеве закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за поступления сообщения о минировании.

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Сепарня фулюганить.
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30.06.2020 18:53 Ответить
хмм..... что трудно поцепить табличку "Мин не оставлять!" ?
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30.06.2020 19:10 Ответить
хтось комусь влаштував активні заходи:
кінець червоної - кінець зеленої - непересадкова найглибша з виходом до Лаври...
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30.06.2020 19:42 Ответить
 
 