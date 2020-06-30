Три станции киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании
Станции "Житомирская" и "Арсенальная" красной ветки киевского метро и "Харьковская" зеленой ветки закрыли на вход и выход.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.
Информацию об открытии станций опубликуют после завершения проверки.
Напомним, 19 июня в Киеве закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за поступления сообщения о минировании.
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