Три станции киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

Станции "Житомирская" и "Арсенальная" красной ветки киевского метро и "Харьковская" зеленой ветки закрыли на вход и выход.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен", поступил анонимный звонок о минировании.

Информацию об открытии станций опубликуют после завершения проверки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пассажиры киевского метро массово бросают на пол использованные QR-билеты. ФОТО

Напомним, 19 июня в Киеве закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за поступления сообщения о минировании.