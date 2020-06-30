Три станції київського метро закрили через повідомлення про мінування

Станції "Житомирська" та "Арсенальна" червоної гілки київського метро і "Харківська" зеленої гілки закрили на вхід і вихід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен", надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Інформацію про відкриття станцій опублікують після завершення перевірки.

Нагадаємо, 19 червня в Києві закривали станцію метро "Площа Льва Толстого" через надходження повідомлення про замінування.

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