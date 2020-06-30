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Київ (19130) Метрополітен (1398) мінування (1214)

Три станції київського метро закрили через повідомлення про мінування

Три станції київського метро закрили через повідомлення про мінування

Станції "Житомирська" та "Арсенальна" червоної гілки київського метро і "Харківська" зеленої гілки закрили на вхід і вихід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен", надійшов анонімний дзвінок про замінування.

Інформацію про відкриття станцій опублікують після завершення перевірки.

Три станції київського метро закрили через повідомлення про мінування 01

Нагадаємо, 19 червня в Києві закривали станцію метро "Площа Льва Толстого" через надходження повідомлення про замінування.

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Сепарня фулюганить.
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30.06.2020 18:53 Відповісти
хмм..... что трудно поцепить табличку "Мин не оставлять!" ?
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30.06.2020 19:10 Відповісти
хтось комусь влаштував активні заходи:
кінець червоної - кінець зеленої - непересадкова найглибша з виходом до Лаври...
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30.06.2020 19:42 Відповісти
 
 