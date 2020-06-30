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Киев (24773) Метрополитен (1006) минирование (1442)

Киевский метрополитен: Взрывчатку не обнаружили, все станции работают в обычном режиме

Киевский метрополитен: Взрывчатку не обнаружили, все станции работают в обычном режиме

Станции "Житомирская" и "Арсенальная" красной ветки киевского метро и "Харьковская" зеленой ветки снова открыты на вход и выход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в 19:47.

Киевский метрополитен: Взрывчатку не обнаружили, все станции работают в обычном режиме 01

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Напомним, вечером 30 июня из-за анонимного сообщения о минировании закрывали на вход и выход станции "Житомирская" и "Арсенальная" красной ветки киевского метро и "Харьковская" зеленой ветки.

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"взрывчатку не обнаружили" ... тяжело,тяжело обнаружить в черной комнате, черную кошку, которой там нет...
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30.06.2020 20:46 Ответить
Може влада назве коли хоч раз її знайшли після заяви мінувальника , а не після її вибуху. А от бродіння по поїздам метро жебраків, офень і музикантів в час адаптивного карантину чомусь олігофренів від влади не хвилює. Потрібно вже давно забити болт на ці дзвінки.
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30.06.2020 21:04 Ответить
ГАРАНТУЮ, що кацапи "дзвонили" і "мінували"! ЧОМУ З УКРАЇНИ НЕ "МІНУЮТЬ" ПО ТЕЛЕФОНУ ВАЖЛИВІ ОБ'ЄКТИ В *********?????????
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30.06.2020 21:49 Ответить
Взрывчатку бабушки на базаре давно распродали.
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30.06.2020 22:29 Ответить
 
 