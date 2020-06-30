Киевский метрополитен: Взрывчатку не обнаружили, все станции работают в обычном режиме

Станции "Житомирская" и "Арсенальная" красной ветки киевского метро и "Харьковская" зеленой ветки снова открыты на вход и выход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в 19:47.

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Напомним, вечером 30 июня из-за анонимного сообщения о минировании закрывали на вход и выход станции "Житомирская" и "Арсенальная" красной ветки киевского метро и "Харьковская" зеленой ветки.