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Київ (19130) Метрополітен (1398) мінування (1214)

Київський метрополітен: вибухівки не виявили, всі станції працюють у звичайному режимі

Київський метрополітен: вибухівки не виявили, всі станції працюють у звичайному режимі

Станції "Житомирська" та "Арсенальна" червоної гілки київського метро і "Харківська" зеленої гілки знову відкрито на вхід і вихід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Увага! Станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - сказано в повідомленні, опублікованому о 19:47.

Київський метрополітен: вибухівки не виявили, всі станції працюють у звичайному режимі 01

Нагадаємо, увечері 30 червня через анонімне повідомлення про замінування закривали на вхід і вихід станції "Житомирська" та "Арсенальна" червоної гілки київського метро і "Харківська" зеленої гілки.

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"взрывчатку не обнаружили" ... тяжело,тяжело обнаружить в черной комнате, черную кошку, которой там нет...
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30.06.2020 20:46 Відповісти
Може влада назве коли хоч раз її знайшли після заяви мінувальника , а не після її вибуху. А от бродіння по поїздам метро жебраків, офень і музикантів в час адаптивного карантину чомусь олігофренів від влади не хвилює. Потрібно вже давно забити болт на ці дзвінки.
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30.06.2020 21:04 Відповісти
ГАРАНТУЮ, що кацапи "дзвонили" і "мінували"! ЧОМУ З УКРАЇНИ НЕ "МІНУЮТЬ" ПО ТЕЛЕФОНУ ВАЖЛИВІ ОБ'ЄКТИ В *********?????????
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30.06.2020 21:49 Відповісти
Взрывчатку бабушки на базаре давно распродали.
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30.06.2020 22:29 Відповісти
 
 