Київський метрополітен: вибухівки не виявили, всі станції працюють у звичайному режимі

Станції "Житомирська" та "Арсенальна" червоної гілки київського метро і "Харківська" зеленої гілки знову відкрито на вхід і вихід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Увага! Станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - сказано в повідомленні, опублікованому о 19:47.

Нагадаємо, увечері 30 червня через анонімне повідомлення про замінування закривали на вхід і вихід станції "Житомирська" та "Арсенальна" червоної гілки київського метро і "Харківська" зеленої гілки.

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