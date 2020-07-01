РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9915 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 719 7

COVID-19 на Львовщине: загруженность больниц стремительно приближается к критической, карантин продлен до 7 июля

COVID-19 на Львовщине: загруженность больниц стремительно приближается к критической, карантин продлен до 7 июля

Показатели заболеваемости коронавирусом на Львовщине заставляют сохранить карантинные мероприятия в области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, соответствующее решение приняли 30 июня на заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, на Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критическому значению, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе. В очередной раз призываю жителей области быть осторожными и сознательными, продолжительность и жесткость карантина зависит от каждого из нас. Жизнь и здоровье людей в приоритете, поэтому об ослаблении ограничений речь пока не идет", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемерис, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения (при норме более 24).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 143 новых случая COVID-19, всего 5 578 инфицированных и 146 умерших, - горсовет

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - добавил директор департамента.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

В рамках Комиссии субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во время пиковой нагрузки.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже сьома новина по ковід за сьогоднішній ранок на сайті. Складається враження що "хтось" дуже хоче, щоб люди цей ковід дуже боялись і думали тільки про нього. Але люди віддають лише данину цьому "хтось", коли вдягають маски в магазинах і транспорті. Але в житті людей ця тема нікого не цікавить.
показать весь комментарий
01.07.2020 09:40 Ответить
У Юлєчки проблеми з її ботофермою...

бабло зажала...
тому частина її "адептів" почали підробляти на стороні..В Лахті )))
показать весь комментарий
01.07.2020 12:05 Ответить
Насувається 9-й вал.
COVID-19: Львівщина продовжила карантин до 7 липня, завантаженість лікарень стрімко наближається до критичного значення - Цензор.НЕТ 4761
показать весь комментарий
01.07.2020 09:41 Ответить
Есть глупые люди, а есть умные, глупые лезут на электричку и из убивает током, а умные на электричку не полезут, он просто не будут носить маски, хотя и те и те не верят, что может угробить здоровье или даже убить...
показать весь комментарий
01.07.2020 09:49 Ответить
Лахті допі...ділось..


маскі убівают !!!
показать весь комментарий
01.07.2020 12:03 Ответить
НОРМИ ПО КОВІД УМОВНІ..
але.
динаміка показує,що з карантину Львівщина поки що не має шансів вийти цілий липень..
Якщо народ не одумається плюс Поліція не почне МАСОВО штрафувати ЗА ЗМЕНШЕНИМИ на порядок штрафами...

пояснюю МОЗ і Степанову,що у них поки що проблема.З МІЗКАМИ ((..
показать весь комментарий
01.07.2020 12:02 Ответить
 
 