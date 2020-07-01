COVID-19 на Львовщине: загруженность больниц стремительно приближается к критической, карантин продлен до 7 июля

Показатели заболеваемости коронавирусом на Львовщине заставляют сохранить карантинные мероприятия в области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, соответствующее решение приняли 30 июня на заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, на Львовщине наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критическому значению, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе. В очередной раз призываю жителей области быть осторожными и сознательными, продолжительность и жесткость карантина зависит от каждого из нас. Жизнь и здоровье людей в приоритете, поэтому об ослаблении ограничений речь пока не идет", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемерис, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения (при норме более 24).

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"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - добавил директор департамента.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

В рамках Комиссии субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во время пиковой нагрузки.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19. За сутки - 706 новых случаев. 12 человек умерли от болезни.