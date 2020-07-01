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Минздрав к концу года внедрит критерии качества работы врачей, - замминистра Микичак

Минздрав к концу года внедрит критерии качества работы врачей, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения работает над критериями качества работы врачей первичного медицинского звена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время онлайн-брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"Крайне важно, чтобы росла компетенция и квалификация медицинских работников. Собственно команда Министерства здравоохранения работает над тем, чтобы наши медицинские кадры были мотивированы, и работает над тем, чтобы росла мотивация наших врачей первую очередь. С этой целью в процессе реформирования медицинской сферы Минздрав работает над установлением критериев и индикаторов качества работы прежде всего первичного медицинского звена", - объяснила замминистра.

Она отметила, что Минздрав к началу 2021 введет критерии качества работы врача первичной медицинской помощи: семейного врача, педиатра, терапевта. По словам Микичак, будут включены и те вещи, которые касаются повышения квалификации, непрерывного последипломного развития.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обеспокоен снижением уровня вакцинации во время пандемии COVID-19

Автор: 

Минздрав (4899) врачи (1516) Микичак Ирина (56)


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Блін а коли розробляють "критерії якості державного чиновника, народного депутата і самого президента"?
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01.07.2020 11:07 Ответить
работников министерства и министра уже проверили ???????????
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01.07.2020 11:10 Ответить
"Круто". Під час пандемії, коли зростає кількість хворих, коли лікарі, НЕ захищені державою, рятують людей, ці імбИцили прописують вимоги до них.
Мало лікарів звільняється, хочеться щоб всі. Нахріна хАхлам лікарі?
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01.07.2020 11:16 Ответить
Для "хахлов" и такая "медицина" сойдет. Без вымог. Ибо когда пандемия, то можно делать всё как попало, как у нас, собссна и заведено.
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01.07.2020 11:20 Ответить
Тоесть нам предлагают считать врачами, уважать и благодарить тех, критерии качества работы которых еще не внедрены??? А с чего тогда известно что они достойны нормального отношения, уже не говоря про уважение? Давайте вы сначала критерии, потом мы посмотрим, чтоб они совпадали с критериями пациентов, а не бюрократов, потом оценим работу, по себе знаю, что работа с точки зрения пациента отвратительная, а потом посмотрим и поговорим.
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01.07.2020 11:18 Ответить
бюрократы придумывают как без них не обойтись - чистый совок
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01.07.2020 11:27 Ответить
Лучшей мотивацией было число подписанных деклараций.
Но, семашковский феодализм таки победил реформу.
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01.07.2020 11:57 Ответить
Медиків з кожним роком все менше

Свої "хатєлкі-критерії" скоро будете самі в себе вимагать
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01.07.2020 13:15 Ответить
 
 