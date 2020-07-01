Минздрав к концу года внедрит критерии качества работы врачей, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения работает над критериями качества работы врачей первичного медицинского звена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время онлайн-брифинга заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

"Крайне важно, чтобы росла компетенция и квалификация медицинских работников. Собственно команда Министерства здравоохранения работает над тем, чтобы наши медицинские кадры были мотивированы, и работает над тем, чтобы росла мотивация наших врачей первую очередь. С этой целью в процессе реформирования медицинской сферы Минздрав работает над установлением критериев и индикаторов качества работы прежде всего первичного медицинского звена", - объяснила замминистра.

Она отметила, что Минздрав к началу 2021 введет критерии качества работы врача первичной медицинской помощи: семейного врача, педиатра, терапевта. По словам Микичак, будут включены и те вещи, которые касаются повышения квалификации, непрерывного последипломного развития.

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