Шмыгаль обещает дополнительные средства для ликвидации последствий паводков на Западной Украине: "700 млн грн - это только начало"

Вся страна должна четко увидеть, на что конкретно будут потрачены более 700 млн грн, которые правительство поручило выделить для преодоления последствий стихии в западных регионах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом, открывая заседание Кабмина в среду, 1 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас эти средства лежат на счетах Госказначейства и ждут пока местные власти и все ответственные ведомства подадут четкие расчеты, на которые будут направлены деньги.

"Вся страна должна четко увидеть, что средства использовали для конкретного дела. Важно, чтобы люди понимали: государство в прошлые годы выделяло миллионы, а иногда миллиарды для того, чтобы предотвратить разрушения от наводнений, но эти средства использовались неэффективно. Мы в этом году получили последствия такой бесхозяйственности", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, подход должен быть очень честным: "Правительство и государство выделяют средства, местные власти подают все расчеты, далее средства идут в регионы и выплачиваются людям, а также пускаются на восстановление и улучшение всей инфраструктуры, связанной с защитой от наводнений ... Мы внимательно будем проверять, как эти средства будут потрачены. Думаю, мы вместе с чиновниками, с народными депутатами, с журналистами будем выезжать на места и делать общую ревизию".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Питьевую воду, палатки и спальные мешки передаст посольство Израиля в пострадавшие от паводков регионы Украины. ФОТОрепортаж

Также премьер-министр заверил, что 700 млн грн - это только начало. "В ближайшие дни мы ожидаем расчеты, сколько еще нужно средств. И первые такие расчеты уже поступают в правительство. Для тех областей, которые пострадали от наводнений, мы найдем необходимый ресурс. Местной власти я дал поручение значительно ускорить все процессы, чтобы люди не ждали неделями, а могли начать восстанавливать дома, дороги, мосты, больницы. Всех прошу работать быстрыми темпами без лишней бюрократии", - добавил Шмыгаль.

Также глава правительства поблагодарил международных партнеров Украины, которые так же быстро выступили с инициативой о помощи пострадавшим регионам Украины.

"Ряд стран, среди которых США, Италия, Венгрия, Израиль и Молдова, в первые дни протянули руку помощи. В частности, из Италии во Львов прибыло два самолета гуманитарной помощи, которая уже распределена между пострадавшими регионами. Венгрия согласилась задействовать многонациональный инженерный батальон "Тиса" для ремонтов. США выделили средства, Молдова оборудование, а Израиль питьевую воду, временное размещение и ресурсы для помощи украинца. От себя, от нашего Правительства и от всей Украины мы благодарим и ценим эту поддержку международных партнеров", - заявил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Паводки на Прикарпатье: в Украину доставили вторую партию оборудования из Италии. ФОТОрепортаж