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Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев

Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев

Никакого "драконовского контроля онлайн-медиа", как говорили критики, законопроект "О медиа" не предусматривает.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

"Онлайн-медиа, или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать - регистрироваться им в качестве медиа или нет. Кстати, регистрация даст работникам таких медиа и самым медиа дополнительные возможности - от защиты к поддержке. Например, журналисту не смогут отказать в аккредитации, а зарегистрированные онлайн-медиа смогут рассчитывать на институциональные гранты от государства", - отметил Потураев.

По его словам, согласно законопроекту регистрация для печатных медиа является обязательным в период российской агрессии, но "после нашей победы регистрация для них станет добровольной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект о медиа в первом чтении

Нардеп отметил, что медиа не могут призывать к свержению конституционного строя в Украине, заниматься реабилитацией советского коммунизма или национал-социализма, пропагандировать торговлю людьми, насилие или дискриминацию по расовым, религиозным или гендерным признакам, оправдывать российскую агрессию против Украины.

"Еще один "больной" вопрос. Может Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания самостоятельно лишить кого-то лицензии или регистрации? Или даже больше, заблокировать или отключить от эфира без решения суда? Нет! Лишить лицензии или заблокировать медиа можно будет только если Нацсовет убедительно докажет в суде факты систематических нарушений со стороны СМИ. Но! Даже в таком случае санкции высшего уровня могут применить только по решению суда", - написал Потураев.

По его словам, в то же время в случае нарушений Нацсовет (по решению суда) сможет требовать от интернет-провайдеров прекратить предоставление доступа украинских пользователей к таким ресурсам.

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"Формирование так называемых "черных списков" - то есть тех, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России - станет понятным, прозрачным и будет осуществляться в соответствии с четкими критериями. А не хаотично, как раньше", - подчеркнул Потураев.

Он рассказал, что согласно законопроекту деятельность информационных агентств признается просто разновидностью бизнеса по предоставлению информационных услуг.

"Поскольку государство не должно вмешиваться в отношения между заказчиком и поставщиком платной услуги, то информационные агентства по новому закону не будут считаться медиа. Но они могут зарегистрировать свои интернет-ресурсы в качестве онлайн-медиа, если этого пожелают", - уточнил глава комитета.

По словам Потураев, "мы отходим от устаревшего термина "средства массовой информации" и переходим к употреблению современного термина "медиа".

Автор: 

законопроект (3221) СМИ (3837) цензура (1337) медиа (186) Потураев Никита (150)


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Топ комментарии
+6
хто тобі повірить, брехливий зебіл?
Ну, хіба що - твої 73/43%-тні. І те - не всі.
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01.07.2020 21:01
+5
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 5904

....
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01.07.2020 21:09
+5
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 1146
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01.07.2020 21:16
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Правила форума Совет форумчан
Такой же закон принят и в России.
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01.07.2020 21:00 Ответить
Слово в слово?! Какие статьи совпадают можно узнать?
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02.07.2020 06:24 Ответить
хто тобі повірить, брехливий зебіл?
Ну, хіба що - твої 73/43%-тні. І те - не всі.
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01.07.2020 21:01 Ответить
та які там 43%! вже менше 20 %.
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01.07.2020 21:03 Ответить
Зачем верить, надо просто прочесть проект этого закона! Читал? Интуиция мне подсказывает обратное. Она ошибается?
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02.07.2020 06:27 Ответить
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 5904

....
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01.07.2020 21:09 Ответить
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 6545
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01.07.2020 21:15 Ответить
Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев - Цензор.НЕТ 1146
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01.07.2020 21:16 Ответить
OMG! Осталось только под икону оформить и поменять надпись на Ленин #Poroh жил, Ленин #Poroh жив, Ленин #Poroh будет жить!
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02.07.2020 06:32 Ответить
Ху...ло аплодирует зеленой слизи стоя 🤮
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01.07.2020 21:17 Ответить
Особенно вот этому:
1. медиа не могут оправдывать российскую агрессию против Украины.
2. ...тех, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России.
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02.07.2020 06:38 Ответить
Надіюсь цю гадину посадять разом з іншими зеленопузими
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01.07.2020 21:24 Ответить
Брехунець-брехунець, а по польські-засранець
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01.07.2020 21:25 Ответить
Ты читал проект этого закона?
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02.07.2020 06:40 Ответить
Тобто не жосткій анал, а такий собі сєкс по прінуждєнію...
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01.07.2020 21:26 Ответить
если бы по принуждению, выходит по согласию
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01.07.2020 21:38 Ответить
як у Ківи?
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01.07.2020 21:57 Ответить
понятия не имею як там у кивы
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01.07.2020 22:37 Ответить
Це той самий зелений потураєв, який хизувався тим, що скуповував журналіздів оптом і в роздріб?! Ну-ну...
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01.07.2020 21:26 Ответить
Иными словами, проект закона читать не хотим, обсуждать его не будем, давайте лучше пообсуждаем Потураева. Так?
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02.07.2020 06:43 Ответить
Коли зелені кажуть біле. то точно є чорним.
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01.07.2020 22:26 Ответить
Там нет ни чёрного, ни белого, там полутона: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-52120371 https://www.dw.com/ru/почему-проект-закона-о-медиа-вызвал-в-украине-споры-политиков-и-юристов/a-52120371
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02.07.2020 06:51 Ответить
то бишь ЧТО СЛЕТЕЛО С ЯЗЫКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ - не карается.
что написал - уже улика...
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01.07.2020 22:40 Ответить
Откуда такое мнение?
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02.07.2020 06:52 Ответить
из текста проекта
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02.07.2020 08:17 Ответить
Можно ссылочку на него? Спасибо!
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02.07.2020 14:43 Ответить
проект - не секрет, его можно прочесть.
Цитировать нечего, потому, что об этом в нем прямо не сказано.
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02.07.2020 22:10 Ответить
Тогда с чего вы взяли, что в прямом эфире можно говорить всё, что угодно?
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03.07.2020 00:11 Ответить
- да потому, что говорят всё пришедшее в голову, - пошлости, мат, оскорбления, призывы к свержению власти и убийству президента, лживые обвинения... и пр. и т.п.
Или для Вас это новость?
Если в России кто то озвучит, на официальном канале, призыв убить президента - сказавший такое исчезнет в течении двух часов! У нас не исчезнет даже за месяц...
По этому, Я УВЕРЕНА, что у нас МОЖНО ГОВОРИТЬ ВСЁ, ЧТО УГОДНО !
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03.07.2020 00:33 Ответить
 
 