Законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа, - Потураев
Никакого "драконовского контроля онлайн-медиа", как говорили критики, законопроект "О медиа" не предусматривает.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
"Онлайн-медиа, или все, кто работает в интернете, могут сами выбрать - регистрироваться им в качестве медиа или нет. Кстати, регистрация даст работникам таких медиа и самым медиа дополнительные возможности - от защиты к поддержке. Например, журналисту не смогут отказать в аккредитации, а зарегистрированные онлайн-медиа смогут рассчитывать на институциональные гранты от государства", - отметил Потураев.
По его словам, согласно законопроекту регистрация для печатных медиа является обязательным в период российской агрессии, но "после нашей победы регистрация для них станет добровольной".
Нардеп отметил, что медиа не могут призывать к свержению конституционного строя в Украине, заниматься реабилитацией советского коммунизма или национал-социализма, пропагандировать торговлю людьми, насилие или дискриминацию по расовым, религиозным или гендерным признакам, оправдывать российскую агрессию против Украины.
"Еще один "больной" вопрос. Может Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания самостоятельно лишить кого-то лицензии или регистрации? Или даже больше, заблокировать или отключить от эфира без решения суда? Нет! Лишить лицензии или заблокировать медиа можно будет только если Нацсовет убедительно докажет в суде факты систематических нарушений со стороны СМИ. Но! Даже в таком случае санкции высшего уровня могут применить только по решению суда", - написал Потураев.
По его словам, в то же время в случае нарушений Нацсовет (по решению суда) сможет требовать от интернет-провайдеров прекратить предоставление доступа украинских пользователей к таким ресурсам.
"Формирование так называемых "черных списков" - то есть тех, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России - станет понятным, прозрачным и будет осуществляться в соответствии с четкими критериями. А не хаотично, как раньше", - подчеркнул Потураев.
Он рассказал, что согласно законопроекту деятельность информационных агентств признается просто разновидностью бизнеса по предоставлению информационных услуг.
"Поскольку государство не должно вмешиваться в отношения между заказчиком и поставщиком платной услуги, то информационные агентства по новому закону не будут считаться медиа. Но они могут зарегистрировать свои интернет-ресурсы в качестве онлайн-медиа, если этого пожелают", - уточнил глава комитета.
По словам Потураев, "мы отходим от устаревшего термина "средства массовой информации" и переходим к употреблению современного термина "медиа".
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....
Ленин#Poroh жил, Ленин#Poroh жив, Ленин#Poroh будет жить!
1. медиа не могут оправдывать российскую агрессию против Украины.
2. ...тех, кто поддерживает государство-агрессора и антиукраинскую политику России.
что написал - уже улика...
Цитировать нечего, потому, что об этом в нем прямо не сказано.
Или для Вас это новость?
Если в России кто то озвучит, на официальном канале, призыв убить президента - сказавший такое исчезнет в течении двух часов! У нас не исчезнет даже за месяц...
По этому, Я УВЕРЕНА, что у нас МОЖНО ГОВОРИТЬ ВСЁ, ЧТО УГОДНО !