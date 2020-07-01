Пассажиров самолетов из Украины в Польше освободили от обязательного 14-дневного карантина

Лица, являющиеся пассажирами самолетов, прибывающих из Украины в Польшу, освобождены по обязательному 14-дневного карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пограничной службы Польши, после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих отрезках нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование карантина.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах; с Украины - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медыке (с украинской стороны - Шегини).

Польская пограничная служба в своем сообщении 1 июля напоминает, какие категории лиц, кроме граждан Польши, могут пересечь польскую границу без карантина. В перечне добавлена ​​новая группа - пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный полет из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины.

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Напомним, с 1 июля Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной.