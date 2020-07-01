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Новости Коронавирус и карантин
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Пассажиров самолетов из Украины в Польше освободили от обязательного 14-дневного карантина

Пассажиров самолетов из Украины в Польше освободили от обязательного 14-дневного карантина

Лица, являющиеся пассажирами самолетов, прибывающих из Украины в Польшу, освобождены по обязательному 14-дневного карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пограничной службы Польши, после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих отрезках нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование карантина.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах; с Украины - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медыке (с украинской стороны - Шегини).

Польская пограничная служба в своем сообщении 1 июля напоминает, какие категории лиц, кроме граждан Польши, могут пересечь польскую границу без карантина. В перечне добавлена ​​новая группа - пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный полет из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины.

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Напомним, с 1 июля Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8424) авиасообщение (793) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
але, Цензор, освободят от карантина пилотов украинских и польских штурмовиков СУ 25 ??

другой фоты не нашлось ?
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01.07.2020 23:40
+5
а какая разница ....штурмовик или лайнер...
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01.07.2020 23:57
+5
Пасажиры Су-25 подвешены на внешней подвеске - это интереснее, чем сидеть у окна.
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02.07.2020 00:34
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але, Цензор, освободят от карантина пилотов украинских и польских штурмовиков СУ 25 ??

другой фоты не нашлось ?
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01.07.2020 23:40 Ответить
а какая разница ....штурмовик или лайнер...
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01.07.2020 23:57 Ответить
Пасажиры Су-25 подвешены на внешней подвеске - это интереснее, чем сидеть у окна.
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02.07.2020 00:34 Ответить
Головне не пускати за рубіж степашку та ляшко.Бо вони збожеволіли на пандемії.
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01.07.2020 23:56 Ответить
клубника не терпит задержек...
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01.07.2020 23:58 Ответить
Ну мы же хотим её кушать.
А для этого её сначала надо типа собрать.
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02.07.2020 00:24 Ответить
Правильно, а то раком стоять на грядках некому
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02.07.2020 00:15 Ответить
мовив невмитий кацап
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02.07.2020 06:41 Ответить
Конечно, когда на посадку заходит реактивный штурмовик,
тему карантина поднимать не с руки.
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02.07.2020 00:22 Ответить
 
 