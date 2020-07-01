Пасажирів літаків з України в Польщі звільнили від обов'язкового 14-денного карантину

Осіб, які є пасажирами літаків, що прибувають з України до Польщі, звільнено від обов'язкового 14-денного карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Прикордонної служби Польщі, після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС (опівночі з 12 на 13 червня), на цих відрізках немає також санітарного контролю та обов'язку проходити карантин для тих, хто прибуває до Польщі. Однак, на зовнішньому кордоні ЄС і далі діють обмеження, зокрема щодо в'їзду іноземців у Польщу і вимога карантину.

На кордоні з Україною, Білоруссю і Росією в'їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах; з України - в Дорогуське (з української сторони - Ягодин), Корчеву (з української сторони - Краковець), Гребенне (з української сторони - Рава-Руська) - і Медику (з української сторони - Шегині).

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Польська прикордонна служба у своєму повідомленні 1 липня нагадує, які категорії осіб, крім громадян Польщі, можуть перетнути польський кордон без карантину. У переліку додано нову групу - пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний політ з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея і України.

Нагадаємо, з 1 липня Польща відновила повітряне сполучення з Україною.