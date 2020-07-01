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Новини Коронавірус і карантин
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Пасажирів літаків з України в Польщі звільнили від обов'язкового 14-денного карантину

Пасажирів літаків з України в Польщі звільнили від обов'язкового 14-денного карантину

Осіб, які є пасажирами літаків, що прибувають з України до Польщі, звільнено від обов'язкового 14-денного карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Прикордонної служби Польщі, після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС (опівночі з 12 на 13 червня), на цих відрізках немає також санітарного контролю та обов'язку проходити карантин для тих, хто прибуває до Польщі. Однак, на зовнішньому кордоні ЄС і далі діють обмеження, зокрема щодо в'їзду іноземців у Польщу і вимога карантину.

На кордоні з Україною, Білоруссю і Росією в'їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах; з України - в Дорогуське (з української сторони - Ягодин), Корчеву (з української сторони - Краковець), Гребенне (з української сторони - Рава-Руська) - і Медику (з української сторони - Шегині).

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Польська прикордонна служба у своєму повідомленні 1 липня нагадує, які категорії осіб, крім громадян Польщі, можуть перетнути польський кордон без карантину. У переліку додано нову групу - пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний політ з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея і України.

Нагадаємо, з 1 липня Польща відновила повітряне сполучення з Україною.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8520) авіасполучення (3072) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
але, Цензор, освободят от карантина пилотов украинских и польских штурмовиков СУ 25 ??

другой фоты не нашлось ?
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01.07.2020 23:40
+5
а какая разница ....штурмовик или лайнер...
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01.07.2020 23:57
+5
Пасажиры Су-25 подвешены на внешней подвеске - это интереснее, чем сидеть у окна.
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02.07.2020 00:34
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але, Цензор, освободят от карантина пилотов украинских и польских штурмовиков СУ 25 ??

другой фоты не нашлось ?
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01.07.2020 23:40 Відповісти
а какая разница ....штурмовик или лайнер...
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01.07.2020 23:57 Відповісти
Пасажиры Су-25 подвешены на внешней подвеске - это интереснее, чем сидеть у окна.
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02.07.2020 00:34 Відповісти
Головне не пускати за рубіж степашку та ляшко.Бо вони збожеволіли на пандемії.
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01.07.2020 23:56 Відповісти
клубника не терпит задержек...
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01.07.2020 23:58 Відповісти
Ну мы же хотим её кушать.
А для этого её сначала надо типа собрать.
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02.07.2020 00:24 Відповісти
Правильно, а то раком стоять на грядках некому
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02.07.2020 00:15 Відповісти
мовив невмитий кацап
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02.07.2020 06:41 Відповісти
Конечно, когда на посадку заходит реактивный штурмовик,
тему карантина поднимать не с руки.
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02.07.2020 00:22 Відповісти
 
 