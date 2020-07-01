Польща відновила авіасполучення з Україною

З 1 липня Польща відновила повітряне сполучення з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Так, літак Airbus A320 компанії Wizz Air у середу вранці вилетів з варшавського аеропорту імені Шопена і о 9:39 прибув у київський аеропорт "Жуляни".

У "Жулянах" також вже приземлився літак з Вроцлава, очікується прибуття літака з Кракова.

Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження Ради міністрів Польщі від 30 червня. У ньому визначено, що заборона на здійснення польотів до Польщі не стосується країн ЄС (за винятком Швеції та Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.

Читайте також: Казахстан вніс Україну до розширеного списку країн для відновлення авіарейсів

Як повідомлялося, регулярне авіасполучення між Польщею та Україною в зв'язку з пандемією COVID-19 було припинено в середині березня.