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Польща відновила авіасполучення з Україною

Польща відновила авіасполучення з Україною

З 1 липня Польща відновила повітряне сполучення з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Так, літак Airbus A320 компанії Wizz Air у середу вранці вилетів з варшавського аеропорту імені Шопена і о 9:39 прибув у київський аеропорт "Жуляни".

У "Жулянах" також вже приземлився літак з Вроцлава, очікується прибуття літака з Кракова.

Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження Ради міністрів Польщі від 30 червня. У ньому визначено, що заборона на здійснення польотів до Польщі не стосується країн ЄС (за винятком Швеції та Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.

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Як повідомлялося, регулярне авіасполучення між Польщею та Україною в зв'язку з пандемією COVID-19 було припинено в середині березня.

Автор: 

Польща (8517) авіасполучення (3071) Wizz Air (278)


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Что-то я вобще ничего не понимаю...

Польша уже не в ЕС?
Или полететь можно, но принимать украинцев не будут.
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01.07.2020 10:41 Відповісти
Разницу между рекомендацией и предписанием улавливаешь?
Тем более, в Польше ситуация абсолютно аналогична с Украиной.
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01.07.2020 10:46 Відповісти
Уловлю, когда будет известно не только то, что туда вылетели самолеты, а и то, что наши граждане прошли в Польше пограничный контроль и были впущены.
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01.07.2020 10:50 Відповісти
Там вже масковий режим відмінили. Наче ...
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01.07.2020 10:53 Відповісти
Пысы, Германия, Венгрия, Англия, Греция давно уже летают.
С 16 числа.
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01.07.2020 10:57 Відповісти
Полуниця гніє, А раби на карантині. Не порядок....
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01.07.2020 10:54 Відповісти
А куда им деваться? Эпидемия эпидемией, но без наших заробитчан у них экономика загибается
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01.07.2020 11:26 Відповісти
 
 