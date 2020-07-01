Польша возобновила авиасообщение с Украиной
С 1 июля Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Так, самолет Airbus A320 компании Wizz Air в среду утром вылетел из варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в киевский аэропорт "Жуляны".
В "Жулянах" также уже приземлился самолет из Вроцлава, ожидается прибытие самолета из Кракова.
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Возобновление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня. В нем определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.
Как сообщалось, регулярное авиасообщение между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 было прекращено в середине марта.
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Польша уже не в ЕС?
Или полететь можно, но принимать украинцев не будут.
Тем более, в Польше ситуация абсолютно аналогична с Украиной.
С 16 числа.