Польша возобновила авиасообщение с Украиной

С 1 июля Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, самолет Airbus A320 компании Wizz Air в среду утром вылетел из варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в киевский аэропорт "Жуляны".

В "Жулянах" также уже приземлился самолет из Вроцлава, ожидается прибытие самолета из Кракова.

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Возобновление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня. В нем определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Как сообщалось, регулярное авиасообщение между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 было прекращено в середине марта.

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