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Польша возобновила авиасообщение с Украиной

Польша возобновила авиасообщение с Украиной

С 1 июля Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, самолет Airbus A320 компании Wizz Air в среду утром вылетел из варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в киевский аэропорт "Жуляны".

В "Жулянах" также уже приземлился самолет из Вроцлава, ожидается прибытие самолета из Кракова.

Польша возобновила авиасообщение с Украиной 01

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Возобновление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня. В нем определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Как сообщалось, регулярное авиасообщение между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 было прекращено в середине марта.

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Автор: 

Польша (8422) авиасообщение (793) Wizz Air (36)


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Что-то я вобще ничего не понимаю...

Польша уже не в ЕС?
Или полететь можно, но принимать украинцев не будут.
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01.07.2020 10:41 Ответить
Разницу между рекомендацией и предписанием улавливаешь?
Тем более, в Польше ситуация абсолютно аналогична с Украиной.
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01.07.2020 10:46 Ответить
Уловлю, когда будет известно не только то, что туда вылетели самолеты, а и то, что наши граждане прошли в Польше пограничный контроль и были впущены.
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01.07.2020 10:50 Ответить
Там вже масковий режим відмінили. Наче ...
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01.07.2020 10:53 Ответить
Пысы, Германия, Венгрия, Англия, Греция давно уже летают.
С 16 числа.
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01.07.2020 10:57 Ответить
Полуниця гніє, А раби на карантині. Не порядок....
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01.07.2020 10:54 Ответить
А куда им деваться? Эпидемия эпидемией, но без наших заробитчан у них экономика загибается
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01.07.2020 11:26 Ответить
 
 