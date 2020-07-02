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Новости Падение гривни
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Курс гривни резко упал на фоне заявления Смолия об отставке

Курс гривни резко упал на фоне заявления Смолия об отставке

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 43 копейки до 27,22 гривен за доллар. Курс евро вырос на 52 копейки до 30,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,88 (26,59 - 1 июля), продажи - 27,22 (26,79 - 1 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,92 (29,62 - 1 июля), продажи - 30,55 (30,03 - 1 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 1 июля), продажи 3,86 (3,85 - 1 июля) грн за 10 рублей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ об отставке Смолия: Независимость НБУ находится в центре программы stand by для Украины

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 32 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 48 копеек до 30,67 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 2 июля 2020 года составлял 27.1677 грн/доллар, 1 июля 26.7536 грн/доллар. 

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,15 - 26,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс гривни резко упал на фоне заявления Смолия об отставке 01

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.

Автор: 

гривня (1851) доллар (1576) евро (435) курс (2094) НБУ (4836) увольнение (2679) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+46
Какая разница...
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02.07.2020 13:04
+36
Срочно пишите прокурорам - пусть подошьют в дело против Прошенка! Держит, понимаешЬ-ли, тут ручных руководителей НБУ!
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02.07.2020 13:15
+33
В Харкові 27,30 на 12:00 - 02.07.20.
Серед літа, коли курс завжди тільки падав!!!
Папёрло зєбілам! Ну і всіх решту праздравляю!
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02.07.2020 13:06
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Страница 2 из 2
ты эту психологию с пудгузника будешь долго выгребать Зепил, а в какой стране еще есть НБУ? Придурь малахольную уже начали в зеботы записывать, плохи дела у янелоха сцыкливого
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02.07.2020 13:59 Ответить
та он таксист просто
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02.07.2020 14:02 Ответить
В каждой стране есть глава Национального Банка Украины? Ты таксист наверное?
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02.07.2020 14:01 Ответить
Через пару деньков бакс отскочит малость назад, а вот реально гривна войдет в штопор он начнет в сентябре, и не падацки
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02.07.2020 13:57 Ответить
по твоим прогнозам и по прогнозам твоих собратьев по разуму, доллар должен был быть по 100 грн еще более полугода взад
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02.07.2020 14:10 Ответить
до выборов они будут зубами гривну держать
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02.07.2020 14:51 Ответить
Зелені тварюки
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02.07.2020 13:57 Ответить
Соевая мразь, не ты ли полгода назад доказывала что крепкая гривна это очень плохо для экономики.
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02.07.2020 14:02 Ответить
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02.07.2020 14:05 Ответить
50 копеек на бакс из за отставки Смолия - это как-то очень маловато... видимо коронавирус сказывается. импорт-экспорт слабый, тратить бабло некуда, да и брать тоже неоткуда, капитализм.
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02.07.2020 14:07 Ответить
Когда деньги исключаются из оборота и лежат мёртвым грузом (т.е. не работают), это - не капитализм, это - }|{опа.
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02.07.2020 14:13 Ответить
ну это капитализм. кронавирус, эпидемия - деньги не работают, потому что капитализм - это массовое потребление прежде всего. а сейчас этого нет, единственное что осталось - развивать внутренний рынок.
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02.07.2020 14:21 Ответить
то есть, вы считаете, что уйдя глубоко в задницу гривна начнет расти??? одним словом, идем в таежный союз?? вы вообще об экономике и принципах формирования бюджета что-то знаете?
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02.07.2020 14:53 Ответить
расти - нет, но будет в рамках рынка.
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02.07.2020 15:10 Ответить
Если деньги не работают это уже не деньги а бумага. )
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02.07.2020 16:46 Ответить
ну пока деньги не работают не только у нас, а менять бумагу на бумагу - бессмысленно. поэтому наверное и всего +50 коп, пока. потому что свалить главу нацбанка ни с того ни с сего, еще чтобы он лично сказал, что это политические причины (типа, готовится очень большой распил и пошли вы нахер с такими методами) - это явно не 50 копеек в нормальное время.
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02.07.2020 19:23 Ответить
Хто б пояснив зеленим придуркам що красти гроші треба з прибутків, а не з збитків! Зроблять разом ці довбойоби нас ще не один раз!
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02.07.2020 14:09 Ответить
прибылей нет, а жить им не долго - с чего же красть? надо все поскорее оформить
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02.07.2020 14:54 Ответить
Они же сразу сказали ,что фыздыть будут в турборежиме...
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02.07.2020 19:57 Ответить
Курс зависит от кредита МВФ.
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02.07.2020 14:16 Ответить
Не только. Много ещё от чего... Например от количества проданных ОВГЗ, которые погашаться будут за счёт наших детей и внуков.
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02.07.2020 14:22 Ответить
Нет, продавать не будут, очередная продажа бондов отменена.
Печатный станок запускают, оттого ушли Смолия, он не давал.
В Украину идет гиперинфляция.
Также идут "инвестиции" из РФ 9называли сумму в 5 миллиардов).
Условием русских денег будет возвращение ЛДНР на их условиях и вода в Крым.

Пользуюсь случаем, хочу поздравить ЗЕбобиков: они теперь будут получать на руки гривни, на которые можно будет купить "много более меньше". Они ведь именно за это голосовали, восхищаясь голобородькой, который смачно послал в сериале на три буквы МВФ.
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02.07.2020 15:25 Ответить
Хто б оце нас ще залякував інфляцією та російськими грошима, як не кацапо-австралійці.
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02.07.2020 18:03 Ответить
А вот вам и рашкотварь ,украиномовная,такие подонки вызывают особенное чувство гадливости,брезгливости и презрения ,пошел ВОН,скотыняка ************!
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02.07.2020 20:00 Ответить
Фу-фу-фу. Ще якийсь кацапчик виліз. Скільки тобі повина йти війна, щоб ти забув кацапську мову, або хоча б вивчив українську? Може ти ще й патріотом себе назвеш?
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03.07.2020 09:30 Ответить
Так ти мудрий наріТ,схоже на те- недолуга зелена шмаркля і воно себе вважає патріотом ,бо пише мовою ,ватні двбби ,ви руйнуєте країну разом з московією ,неосвічені тупі потвори-шарікови
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04.07.2020 09:15 Ответить
О, хоч один "знавець". Але видно, що вона тобі не рідна, бо так поганити рідну мову може тільки недолугий кацап. Чого ти вилізло? Чи теж підтримуєш дебілізми австралокацапа? То ближче до справи, бо верзеш казна-що.
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04.07.2020 09:44 Ответить
та це ж цензор винуватий. От заткнув би пельку парахаботікам, було би все чікі пукі
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02.07.2020 14:42 Ответить
Это еще не резко. Все еще впереди. Это так, легкая зыбь.
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02.07.2020 14:47 Ответить
Это уже начало дрейфа гривны вниз...
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02.07.2020 17:08 Ответить
зебики, готовьтесь на выход.
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02.07.2020 14:48 Ответить
своїми двома не підуть.
потрібно готуватись до виносу
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02.07.2020 22:49 Ответить
Маловато гривна просела. Ещё на пару гривен за дол. будет норм. До 30-точки за бакс.
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02.07.2020 14:56 Ответить
Доїли той запас, що зробив батько, а зараз будете красти у людей, шляхом включення друкарського станку і випуску обісціненої гривні? Гривню дасте, але не запезпечите її товаром. Ви цього бажали? Куштуйте. Це тільки початок. Обіцянками і відосиками ситий не будеш. Ви точно повірили Бені? Ви знаєте де його дім? Де його статки? Де його віра і культура? В Ізраїлі. А вам там якраз немає що робити.
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02.07.2020 14:59 Ответить
А зебилы, в силу своего природного слабоумия, рады.
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02.07.2020 17:20 Ответить
Досить держати на посаді президента ворога України.Зе судити на площі народним судом.
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02.07.2020 18:37 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25254139.html «Миротворець» опублікував докази роботи Портнова на спецслужби Росії
Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).

Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру..
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02.07.2020 23:41 Ответить
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=db1fUOQ76Kh-PkvKjxctMgxoctR8MTU5Mzg4NDk4M0AxNTkzNzk4NTgz&stzid=UgwgXxjtwW7xxbBAZb14AaABAg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2FBrokerUA_bot&event=comments https://t.me/BrokerUA_bot Курсы валют · Украина - телеграм-бот, который поможет Вам всегда быть в курсе валютного рынка Украины. 💵 Валюты: USD🇺🇸, EUR🇪🇺, RUB🇷🇺, GBP🇬🇧, PLN🇵🇱, BYN🇧🇾, CZK🇨🇿, CAD🇨🇦, CHF🇨🇭, ILS🇮🇱, TRY🇹🇷, CNY🇨🇳, BTC🏴 🏦 Банки: ПриватБанк, OTP Bank, monobank, megabank, Ощадбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Банк «Пивденный», Кредобанк, МежБанк. 🏦 Локальные обменники: Менора (Днепр), КИТ Групп (Днепр, Киев, Винница, Запорожье, Мариуполь, Николаев, Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Львов, Кривой Рог, Одесса, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Луцк), Money24 (Днепр, Киев, Винница, Николаев, Харьков, Львов, Одесса), Обмен24 (Днепр, Каменск), Obmenka (Харьков). 📈 История курсов. 💱 Калькулятор с учетом покупки-продажи. 🛎 Уведомления об изменениях курсов.
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03.07.2020 20:54 Ответить
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