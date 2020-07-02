Курс гривни резко упал на фоне заявления Смолия об отставке

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 43 копейки до 27,22 гривен за доллар. Курс евро вырос на 52 копейки до 30,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,88 (26,59 - 1 июля), продажи - 27,22 (26,79 - 1 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,92 (29,62 - 1 июля), продажи - 30,55 (30,03 - 1 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 1 июля), продажи 3,86 (3,85 - 1 июля) грн за 10 рублей.

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Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 32 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 48 копеек до 30,67 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 2 июля 2020 года составлял 27.1677 грн/доллар, 1 июля 26.7536 грн/доллар.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,15 - 26,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.