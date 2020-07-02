Курс гривні різко впав на тлі заяви Смолія про відставку

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 липня 2020 року, о 12:00 курс долара в продажу порівняно з попереднім робочим днем ​​виріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар. Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

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З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 липня довідковий курс на рівні 27,16 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 липня (26,75 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,15 - 26,30 грн/долар, підвищивши його порівняно з попереднім днем.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.