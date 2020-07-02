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Новини Падіння гривні
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Курс гривні різко впав на тлі заяви Смолія про відставку

Курс гривні різко впав на тлі заяви Смолія про відставку

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 липня 2020 року, о 12:00 курс долара в продажу порівняно з попереднім робочим днем ​​виріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар. Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

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З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 липня довідковий курс на рівні 27,16 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 липня (26,75 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,15 - 26,30 грн/долар, підвищивши його порівняно з попереднім днем.

Курс гривні різко впав на тлі заяви Смолія про відставку 01

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Автор: 

гривня (1734) долар (535) євро (214) курс (1646) НБУ (10394) звільнення (2676) Смолій Яків (299)


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Топ коментарі
+46
Какая разница...
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02.07.2020 13:04
+36
Срочно пишите прокурорам - пусть подошьют в дело против Прошенка! Держит, понимаешЬ-ли, тут ручных руководителей НБУ!
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02.07.2020 13:15
+33
В Харкові 27,30 на 12:00 - 02.07.20.
Серед літа, коли курс завжди тільки падав!!!
Папёрло зєбілам! Ну і всіх решту праздравляю!
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02.07.2020 13:06
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ты эту психологию с пудгузника будешь долго выгребать Зепил, а в какой стране еще есть НБУ? Придурь малахольную уже начали в зеботы записывать, плохи дела у янелоха сцыкливого
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02.07.2020 13:59 Відповісти
та он таксист просто
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02.07.2020 14:02 Відповісти
В каждой стране есть глава Национального Банка Украины? Ты таксист наверное?
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02.07.2020 14:01 Відповісти
Через пару деньков бакс отскочит малость назад, а вот реально гривна войдет в штопор он начнет в сентябре, и не падацки
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02.07.2020 13:57 Відповісти
по твоим прогнозам и по прогнозам твоих собратьев по разуму, доллар должен был быть по 100 грн еще более полугода взад
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02.07.2020 14:10 Відповісти
до выборов они будут зубами гривну держать
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02.07.2020 14:51 Відповісти
Зелені тварюки
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02.07.2020 13:57 Відповісти
Соевая мразь, не ты ли полгода назад доказывала что крепкая гривна это очень плохо для экономики.
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02.07.2020 14:02 Відповісти
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02.07.2020 14:05 Відповісти
50 копеек на бакс из за отставки Смолия - это как-то очень маловато... видимо коронавирус сказывается. импорт-экспорт слабый, тратить бабло некуда, да и брать тоже неоткуда, капитализм.
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02.07.2020 14:07 Відповісти
Когда деньги исключаются из оборота и лежат мёртвым грузом (т.е. не работают), это - не капитализм, это - }|{опа.
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02.07.2020 14:13 Відповісти
ну это капитализм. кронавирус, эпидемия - деньги не работают, потому что капитализм - это массовое потребление прежде всего. а сейчас этого нет, единственное что осталось - развивать внутренний рынок.
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02.07.2020 14:21 Відповісти
то есть, вы считаете, что уйдя глубоко в задницу гривна начнет расти??? одним словом, идем в таежный союз?? вы вообще об экономике и принципах формирования бюджета что-то знаете?
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02.07.2020 14:53 Відповісти
расти - нет, но будет в рамках рынка.
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02.07.2020 15:10 Відповісти
Если деньги не работают это уже не деньги а бумага. )
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02.07.2020 16:46 Відповісти
ну пока деньги не работают не только у нас, а менять бумагу на бумагу - бессмысленно. поэтому наверное и всего +50 коп, пока. потому что свалить главу нацбанка ни с того ни с сего, еще чтобы он лично сказал, что это политические причины (типа, готовится очень большой распил и пошли вы нахер с такими методами) - это явно не 50 копеек в нормальное время.
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02.07.2020 19:23 Відповісти
Хто б пояснив зеленим придуркам що красти гроші треба з прибутків, а не з збитків! Зроблять разом ці довбойоби нас ще не один раз!
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02.07.2020 14:09 Відповісти
прибылей нет, а жить им не долго - с чего же красть? надо все поскорее оформить
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02.07.2020 14:54 Відповісти
Они же сразу сказали ,что фыздыть будут в турборежиме...
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02.07.2020 19:57 Відповісти
Курс зависит от кредита МВФ.
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02.07.2020 14:16 Відповісти
Не только. Много ещё от чего... Например от количества проданных ОВГЗ, которые погашаться будут за счёт наших детей и внуков.
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02.07.2020 14:22 Відповісти
Нет, продавать не будут, очередная продажа бондов отменена.
Печатный станок запускают, оттого ушли Смолия, он не давал.
В Украину идет гиперинфляция.
Также идут "инвестиции" из РФ 9называли сумму в 5 миллиардов).
Условием русских денег будет возвращение ЛДНР на их условиях и вода в Крым.

Пользуюсь случаем, хочу поздравить ЗЕбобиков: они теперь будут получать на руки гривни, на которые можно будет купить "много более меньше". Они ведь именно за это голосовали, восхищаясь голобородькой, который смачно послал в сериале на три буквы МВФ.
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02.07.2020 15:25 Відповісти
Хто б оце нас ще залякував інфляцією та російськими грошима, як не кацапо-австралійці.
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02.07.2020 18:03 Відповісти
А вот вам и рашкотварь ,украиномовная,такие подонки вызывают особенное чувство гадливости,брезгливости и презрения ,пошел ВОН,скотыняка ************!
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02.07.2020 20:00 Відповісти
Фу-фу-фу. Ще якийсь кацапчик виліз. Скільки тобі повина йти війна, щоб ти забув кацапську мову, або хоча б вивчив українську? Може ти ще й патріотом себе назвеш?
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03.07.2020 09:30 Відповісти
Так ти мудрий наріТ,схоже на те- недолуга зелена шмаркля і воно себе вважає патріотом ,бо пише мовою ,ватні двбби ,ви руйнуєте країну разом з московією ,неосвічені тупі потвори-шарікови
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04.07.2020 09:15 Відповісти
О, хоч один "знавець". Але видно, що вона тобі не рідна, бо так поганити рідну мову може тільки недолугий кацап. Чого ти вилізло? Чи теж підтримуєш дебілізми австралокацапа? То ближче до справи, бо верзеш казна-що.
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04.07.2020 09:44 Відповісти
та це ж цензор винуватий. От заткнув би пельку парахаботікам, було би все чікі пукі
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02.07.2020 14:42 Відповісти
Это еще не резко. Все еще впереди. Это так, легкая зыбь.
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02.07.2020 14:47 Відповісти
Это уже начало дрейфа гривны вниз...
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02.07.2020 17:08 Відповісти
зебики, готовьтесь на выход.
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02.07.2020 14:48 Відповісти
своїми двома не підуть.
потрібно готуватись до виносу
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02.07.2020 22:49 Відповісти
Маловато гривна просела. Ещё на пару гривен за дол. будет норм. До 30-точки за бакс.
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02.07.2020 14:56 Відповісти
Доїли той запас, що зробив батько, а зараз будете красти у людей, шляхом включення друкарського станку і випуску обісціненої гривні? Гривню дасте, але не запезпечите її товаром. Ви цього бажали? Куштуйте. Це тільки початок. Обіцянками і відосиками ситий не будеш. Ви точно повірили Бені? Ви знаєте де його дім? Де його статки? Де його віра і культура? В Ізраїлі. А вам там якраз немає що робити.
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02.07.2020 14:59 Відповісти
А зебилы, в силу своего природного слабоумия, рады.
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02.07.2020 17:20 Відповісти
Досить держати на посаді президента ворога України.Зе судити на площі народним судом.
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02.07.2020 18:37 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25254139.html «Миротворець» опублікував докази роботи Портнова на спецслужби Росії
Як був викритий російський агент "Казбек".
В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).

Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля вразили навіть нас - фахівців з багаторічним досвідом контррозвідувальної, розвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, які мають на своєму рахунку низку виявлених агентурних мереж ворога і агентів різного калібру..
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02.07.2020 23:41 Відповісти
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=db1fUOQ76Kh-PkvKjxctMgxoctR8MTU5Mzg4NDk4M0AxNTkzNzk4NTgz&stzid=UgwgXxjtwW7xxbBAZb14AaABAg&q=https%3A%2F%2Ft.me%2FBrokerUA_bot&event=comments https://t.me/BrokerUA_bot Курсы валют · Украина - телеграм-бот, который поможет Вам всегда быть в курсе валютного рынка Украины. 💵 Валюты: USD🇺🇸, EUR🇪🇺, RUB🇷🇺, GBP🇬🇧, PLN🇵🇱, BYN🇧🇾, CZK🇨🇿, CAD🇨🇦, CHF🇨🇭, ILS🇮🇱, TRY🇹🇷, CNY🇨🇳, BTC🏴 🏦 Банки: ПриватБанк, OTP Bank, monobank, megabank, Ощадбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, Банк «Пивденный», Кредобанк, МежБанк. 🏦 Локальные обменники: Менора (Днепр), КИТ Групп (Днепр, Киев, Винница, Запорожье, Мариуполь, Николаев, Харьков, Ивано-Франковск, Сумы, Львов, Кривой Рог, Одесса, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Луцк), Money24 (Днепр, Киев, Винница, Николаев, Харьков, Львов, Одесса), Обмен24 (Днепр, Каменск), Obmenka (Харьков). 📈 История курсов. 💱 Калькулятор с учетом покупки-продажи. 🛎 Уведомления об изменениях курсов.
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03.07.2020 20:54 Відповісти
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