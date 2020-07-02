52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

63% украинцев оценивают направление движения страны как неправильное, 22% - как правильное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

По результатам опроса, 22% опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить. "За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%", - говорится в исследовании.

Социологи рассказали, что две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось. Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения. В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.

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"53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что может стать война на Донбассе", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, среди эмоций, которые лучше всего отражают состояние, наибольшими оказались разочарование (41%) и надежда (30%). Далее идут - печаль (15%), страх, злость, растерянность, интерес (по 11%), радость и безразличие (по 9%), удивление (7%).

"Деятельностью Президента Зеленского довольны 36%, недовольны - 52%. Работой Главы Верховной Рады Украины Разумкова довольны 21%, недовольны - 51%, затруднились оценить его работу 28%. Работой Парламента и Правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной Рады, 76% - отрицательно. 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Шмыгаля (56% - недовольны, 36% - затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой Кабмина, 71% - не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос", - отмечают социологи.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 июня 2020.