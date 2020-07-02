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52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос

63% украинцев оценивают направление движения страны как неправильное, 22% - как правильное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 июня 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

По результатам опроса, 22% опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить. "За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%", - говорится в исследовании.

Социологи рассказали, что две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось. Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения. В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствие изменений, 17% - улучшение.

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"53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что может стать война на Донбассе", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, среди эмоций, которые лучше всего отражают состояние, наибольшими оказались разочарование (41%) и надежда (30%). Далее идут - печаль (15%), страх, злость, растерянность, интерес (по 11%), радость и безразличие (по 9%), удивление (7%).

"Деятельностью Президента Зеленского довольны 36%, недовольны - 52%. Работой Главы Верховной Рады Украины Разумкова довольны 21%, недовольны - 51%, затруднились оценить его работу 28%. Работой Парламента и Правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной Рады, 76% - отрицательно. 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Шмыгаля (56% - недовольны, 36% - затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой Кабмина, 71% - не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос", - отмечают социологи.

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52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос Рейтинга 01
52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос Рейтинга 02
52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос Рейтинга 03
52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос Рейтинга 04
52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос Рейтинга 05

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 24-28 июня 2020.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) опрос (2832) политика (6992) социология (530)


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Топ комментарии
+14
52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8889
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02.07.2020 13:50
+12
Граждане умнеют крайне медленно.
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02.07.2020 13:51
+10
Он почекайте, що буде після відставки Смолія і подальших подій... Тоді 99% будуть казати:"І хто за того зе голосував? Точно не я"...
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02.07.2020 13:50
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52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 547
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02.07.2020 14:22 Ответить
Их осталось не больше 12%
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02.07.2020 14:23 Ответить
А кто то может пояснить,о какой ,,деятельности,, преЗЕдента вообще идет речь? Ну кроме каждодневного процесса дефикации?
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02.07.2020 14:29 Ответить
Да ещё призыва к нему на дно
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02.07.2020 19:56 Ответить
интересно, чем довольны 36% ?
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02.07.2020 15:03 Ответить
52% пошли на поправку,остальные 36% ждут хирургического вмешательства...опасно панове,если хлопаки с передовой приедут к вам в гости то куда вы будите сливаться,только в унитаз.
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02.07.2020 17:14 Ответить
Фейк, а не дослідження!
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02.07.2020 17:25 Ответить
Радует хотя бы то, что больше половины украинцев уже считают, что Зеленский - это хуже, чем война на Донбассе. Впрочем, до конца они ещё ситуацию не понимают, ибо Зеленский - это часть войны России против Украины.
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02.07.2020 17:30 Ответить
Чем там быть довольным? Я не понимаю. Зеленский провалил все,что можно и это только начало падения в пропасть.
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02.07.2020 17:34 Ответить
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