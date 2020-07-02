52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

63% українців оцінюють напрям руху країни як неправильний, 22% - як правильний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, 22% опитаних оцінюють напрям руху країни як правильний, 63% – як неправильний, ще 15% не змогли відповісти. За останній місяць спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ у країні з 32 до 22%%", - йдеться в дослідженні.



Соціологи розповіли, що дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилося. Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% – побачили покращення. В найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутності змін, 17% - покращення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із квітня по червень з 20% до 12% скоротилася кількість умовно забезпеченого населення України, однак переходу до абсолютної бідності поки немає, - опитування КМІС

"53% вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. 32% вважають, що причиною може стати коронавірус, лише 6% вважають, що може стати війна на Донбасі", - наголошується в дослідженні.



За даними опитування, серед емоцій, які найкраще відображають стан, найбільшими виявилися розчарування (41%) і надія (30%). Далі йдуть – сум (15%), страх, злість, розгубленість, зацікавлення (по 11%), радість і байдужість (по 9%), здивування (7%).



"Діяльністю Президента Зеленського задоволені 36%, не задоволені – 52%. Роботою Голови Верховної ради України Разумкова задоволені 21%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити його роботу 28%. Роботою Парламенту і Уряду задоволені значно менше. Лише 9% позитивно оцінили діяльність Верховної ради, 76% – негативно. 9% висловили задоволеність діяльністю очільника Уряду Шмигаля (56% – невдоволені, 36% – не змогли оцінити). Лише 8% задоволені роботою Кабміну, 71% – не задоволені, кожен п’ятий не відповів на це питання", - зазначають соціологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова











Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року