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52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування

63% українців оцінюють напрям руху країни як неправильний, 22% - як правильний.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-28 червня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, 22% опитаних оцінюють напрям руху країни як правильний, 63% – як неправильний, ще 15% не змогли відповісти. За останній місяць спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ у країні з 32 до 22%%", - йдеться в дослідженні.

Соціологи розповіли, що дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9% - покращилося. Про погіршення економічного становища власної сім’ї зазначила половина опитаних, майже 40% говорили про відсутність змін, 9% – побачили покращення. В найближчі півроку близько 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% - відсутності змін, 17% - покращення.

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"53% вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади. 32% вважають, що причиною може стати коронавірус, лише 6% вважають, що може стати війна на Донбасі", - наголошується в дослідженні.

За даними опитування, серед емоцій, які найкраще відображають стан, найбільшими виявилися розчарування (41%) і надія (30%). Далі йдуть – сум (15%), страх, злість, розгубленість, зацікавлення (по 11%), радість і байдужість (по 9%), здивування (7%).

"Діяльністю Президента Зеленського задоволені 36%, не задоволені – 52%. Роботою Голови Верховної ради України Разумкова задоволені 21%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити його роботу 28%. Роботою Парламенту і Уряду задоволені значно менше. Лише 9% позитивно оцінили діяльність Верховної ради, 76% – негативно. 9% висловили задоволеність діяльністю очільника Уряду Шмигаля (56% – невдоволені, 36% – не змогли оцінити). Лише 8% задоволені роботою Кабміну, 71% – не задоволені, кожен п’ятий не відповів на це питання", - зазначають соціологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців не довіряє Зеленському, 41% - довіряє, - опитування Центру Разумкова

52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування Рейтингу 01
52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування Рейтингу 02
52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування Рейтингу 03
52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування Рейтингу 04
52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування Рейтингу 05

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) опитування (1942) політика (4416) соціологія (260)


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Топ коментарі
+14
52% украинцев недовольны деятельностью Зеленского, 36% - довольны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8889
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02.07.2020 13:50
+12
Граждане умнеют крайне медленно.
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02.07.2020 13:51
+10
Он почекайте, що буде після відставки Смолія і подальших подій... Тоді 99% будуть казати:"І хто за того зе голосував? Точно не я"...
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02.07.2020 13:50
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52% українців не задоволені діяльністю Зеленського, 36% - задоволені, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 547
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02.07.2020 14:22 Відповісти
Их осталось не больше 12%
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02.07.2020 14:23 Відповісти
А кто то может пояснить,о какой ,,деятельности,, преЗЕдента вообще идет речь? Ну кроме каждодневного процесса дефикации?
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02.07.2020 14:29 Відповісти
Да ещё призыва к нему на дно
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02.07.2020 19:56 Відповісти
интересно, чем довольны 36% ?
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02.07.2020 15:03 Відповісти
52% пошли на поправку,остальные 36% ждут хирургического вмешательства...опасно панове,если хлопаки с передовой приедут к вам в гости то куда вы будите сливаться,только в унитаз.
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02.07.2020 17:14 Відповісти
Фейк, а не дослідження!
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02.07.2020 17:25 Відповісти
Радует хотя бы то, что больше половины украинцев уже считают, что Зеленский - это хуже, чем война на Донбассе. Впрочем, до конца они ещё ситуацию не понимают, ибо Зеленский - это часть войны России против Украины.
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02.07.2020 17:30 Відповісти
Чем там быть довольным? Я не понимаю. Зеленский провалил все,что можно и это только начало падения в пропасть.
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02.07.2020 17:34 Відповісти
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