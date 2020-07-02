В преимущественно русскоязычном Бахмуте основали бесплатный украинский языковой клуб. ФОТО

Несколько энтузиастов организовали в преимущественно русскоязычном городе Донецкой области украинский языковой клуб. Первое ознакомительное занятие состоится 4 июля. На него приглашают всех желающих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Вільне радіо".

Проводить занятия в языковом клубе будет Мария Лященко. Марии 24 года, она из Покровского, работает в доме книги "Эней". Она преподаватель украинского языка и литературы, учится в магистратуре Бердянского педуниверситета и станет специалистом по медиакоммуникациям.

Украинский разговорный клуб - это совместная инициатива руководительницы бюро правовой помощи, переселенки Оксаны Болотюк и украинского книжного магазина "Эней" Владимира Дериведмидя.

Мария рассказала, что никаких конспектов по грамматике и правописанию на этих занятиях не будет.

"В нашем обществе людям трудно именно говорить на украинском. Ни писать, ни читать, ни понимать, а именно говорить. Когда дело доходит до того, чтобы выразить свое мнение, с этим бывают у людей проблемы, к сожалению. Поэтому мы хотим сделать этот клуб не письменным (не разбор правил правописания), а именно от обсуждать что-то", - объясняет ведущая клуба.

Она предложит участникам обсуждать украинские фильмы и книги, небольшие по объему. К первому занятию никакой подготовки не надо. Оно состоится в субботу 4 июля с 15:00 до 16:00 в помещении по адресу ул. Першина, 11 (наискосок от налоговой инспекции). А в дальнейшем решили собираться в будни с 17:00 до 18:00.

"На первое занятие люди просто придут, расскажут что они читают, какой у них уровень, кто каких авторов знает, какие фильмы смотрит, чтобы знать, на что потом акцентировать внимание, что будет интересно", - рассказывает учительница-волонтер.

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Также Мария планирует обсуждать с участниками клуба выдающиеся фигуры украинской культуры (как в прошлом, так и настоящем), текущие события и новости. Хотят уделять внимание и "информационной гигиене".



Мария Лященко. Фото: "Вільне радіо"

"Определенные СМИ преподносят информацию с различных сторон. Как следует анализировать ту информацию, которая к нам поступает? Я думаю, это тоже будет интересно людям", - объясняет специалист.

Мария также отметила, что занятия будут бесплатными.

"Мы хотим внести свой вклад, сделать, чтобы люди больше интересовались и культурой, и языком, и вообще всем, что касается украинства на Донбассе", - объясняет она.

Она рассчитывает, что в группе будет до 15 человек. Если же желающих будет больше, их разделят на группы. Уже записались в группу и молодежь, и люди старшего возраста. У всех разный род занятий.

Клуб хотели бы организовать в читальном зале центральной библиотеки для взрослых после соответствующего ослабления карантина. Но места в расписании не нашлось - библиотека занята массовыми мероприятиями каждый день с 15:00 до 18:00.

"Если люди идут на такие мероприятия и в клубы, они пользуются спросом, то это должно быть. Если нет, надо искать другие. Эти клубы популярны, их очень много и они разнообразны", - говорит глава управления культуры Бахмутского городского совета Елена Падалка.

Она добавляет, что до пандемии в библиотеке планировали проводить курсы украинского языка совместно с Горловским государственным педагогическим институтом иностранных языков, но карантин помешал.

Организаторы клуба считают такой отказ необоснованным и планируют возвращаться к этому вопросу еще позже.

"Она отметила, что все эти клубы отвечают потребностям общества, они все необходимы. Напрашивается следующий вывод: значит, то, что мы предложили - они считают, что это не соответствует потребностям общества? А как они это докажут?" - говорит одна из организаторов клуба Оксана Болотюк.

Отметим, до 2014 года активисты обращались к руководству центральной городской библиотеки с такой же идеей. Тогда директор Артемовского ЦБС отказала в организации клуба на основании того, что среди активистов не было профессиональных преподавателей украинского языка. При этом в читальном зале беспрепятственно собирались для разговорной практики английский, немецкий разговорный клубы, там в разные годы проводили бесплатные разговорные занятия по польскому и итальянскому языкам.

Отмечается, что в Константиновке общественные курсы украинского языка до карантина, несколько лет подряд проводили именно в библиотеке. Так же, как и в Доброполье.